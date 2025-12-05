Audi Q6 E-tron tot 7000 euro goedkoper, luxer én krachtiger - antwoord op de Chinezen

Nieuws

Audi heeft de Q6 E-tron voor modeljaar 2026 een opfrisbeurt gegeven. Niet alleen wordt de elektrische SUV rijker uitgerust, hij wordt ook flink goedkoper en één variant krijgt er 40 pk bij.

De Europese automerken waarschuwen herhaaldelijk voor 'het Chinese gevaar'. Desondanks verkopen nieuwe Chinese merken in Nederland nog maar weinig exemplaren van hun duurdere SUV's. Dat wil Audi graag zo houden. En om zich de dikkere modellen van Xpeng en Nio van het lijf te blijven houden, hebben de Duitsers de Q6 E-tron voor 2026 goedkoper én aantrekkelijker gemaakt.

Met onze gratis nieuwsbrief mis je geen Audi-nieuwtje meer!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Zo krijgt elke Audi Q6 E-tron in 2026 standaard het Tech plus-pakket mee. Dat betekent Matrix led-koplampen, geavanceerde led-achterlichten, E-tron Sportsound, camera’s rondom en adaptieve rijassistent plus. Allemaal zonder dat je ze hoeft aan te klikken in de configurator.

De 490 sterke Audi SQ6 E-tron krijgt het nóg vollere Tech pro-pakket, inclusief digitale oled-achterlichten, 3D- en 360-gradencamera’s en een assistentiesysteem voor volautomatisch parkeren.

40 pk extra voor Q6 E-tron Quattro

De Q6 E-tron Quattro krijgt er een stevige smak spierkracht bij: van 388 pk naar 428 pk. Daarnaast heeft Audi de veiligheidsassistenten onder handen genomen en is nu one pedal driving mogelijk. Adaptive cruise assist houdt je niet alleen keurig binnen de lijnen, maar helpt ook bij rijstrookwissels.

De auto herkent ook verkeersborden die waarschuwen voor oneffenheden in het wegdek en houdt rekening met voorrangsregels. Zeker bij Audi-rijders geen overbodige luxe ... Als de bestuurder zelf geen vaart mindert om medeweggebruikers voorrang te verlenen, kan de auto hem daar een handje bij helpen.

Hoera voor de knoppen op het stuur

Binnenin vind je een stuur dat weer ouderwets fysieke knoppen (hoera) heeft, plus Audi’s nieuwste infotainment. Smartphone-integratie werkt nu óók op het optionele passagiersdisplay, zodat de bijrijder ongestoord kan gamen terwijl de bestuurder doet alsof hij dat niet ziet.

Prijs Audi Q6 E-tron: 4000 tot 7000 euro goedkoper

Model Prijs Q6 E-tron, 252 pk € 61.990 (€ 4000 goedkoper) Q6 E-tron Performance, 306 pk € 66.990 (€ 5000 goedkoper) Q6 E-tron Quattro, 428 pk (+40 pk) € 71.990 (€ 6000 goedkoper) SQ6 E-tron, 490 pk € 92.990 (€ 7000 goedkoper)

De vernieuwde Q6 E-tron is per direct te bestellen; de eerste exemplaren rollen eind februari 2026 Nederland binnen.