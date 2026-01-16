Nederlanders hunkeren naar deze Audi-modellen

Audi heeft wereldwijd een prima jaar achter de rug. Ook in Nederland deed het merk goede zaken. Sterker nog, de Nederlandse Audi-dealers boekten het beste verkoopresultaat in 10 jaar. En dat is niet alleen te danken aan de nieuwste modellen.

Nederland was in 2025 goed voor 1 procent van de mondiale autoverkoop. Nou ja, voor 1,04197528 procent dan - van 1.623.551 stuks. Dat klinkt als een schijntje, toch zijn de dealers in hun sas met de 16.917 nieuwe Audi's die in 2025 op kenteken gingen. 

Minder dan BMW, beter dan Mercedes

Het betekende namelijk een groei van 22 procent ten opzichte van 2024. En dat niet alleen, het was ook het beste verkoopresultaat van de afgelopen tien jaar. Wel moeten de Audi-verkopers nog wat meer hun best doen, willen ze hun BMW-collega's aftroeven. Dat merk wist in 2025 ruim 22.000 nieuwe auto's te slijten. 

Het derde Duitse premiummerk, Mercedes, bleef een tikkie beteuterd achter met nog geen 14.500 nieuw geregistreerde modellen - ondanks een groei van 7,6 procent.

Elektrisch, elektrisch, elektrisch ... en de A3

Onder de vier Audi's die Nederlanders het liefst kopen en leasen, zijn liefst drie elektrische modellen: de Audi Q4 E-tron (4390), Audi A6 E-tron (2500) en Q6 E-tron (2682). Maar ook die goeie ouwe Audi A3 (2482) blijft het heel aardig doen. 

Wereldwijd deden elektrische Audi's het eveneens goed. Een verkoopaantal van ruim 223.000 stuks, betekende een plus van 36 procent voor Audi's EV-modellen. In de modellenmix van het merk zijn EV's nu goed voor 13,7 procent van de mondiale verkoopcijfers.

89 procent meer elektrische Audi's

In Europa bracht Audi afgelopen jaar meer dan 670.000 auto’s aan de man. Daarvan waren 154.000 stuks volledig elektrisch (23%). Vooral in Duitsland steeg de verkoop van elektrische Audi's fors. De Duitse dealers noteerden een plus van liefst 89 procent, maar ook in Denemarken en Polen werden mooie cijfers genoteerd.

En hoe gaat het in Amerika en China?

Vanwege de hoge importtarieven en het dalende enthousiasme voor EV's, noteerde Audi in de Verenigde Staten een verkoopdaling van 12 procent. Toch kochten Amerikanen nog 202.000 nieuwe Audi's. 

Ook in China noteerde Audi een min (5%). Desondanks wisten de Chinese Audi-verkopers 617.000 landgenoten te verleiden tot de aanschaf van een auto met vier ringen in de grille. O nee, daar niet ...

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Door Gert Wegman

