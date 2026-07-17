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De vijfcilinder van Volkswagen gaat verdwijnen. Audi bouwt een waardig afscheidsfeestje door onder de motorkap van zijn RS 3 nog één keer de fameuze vijfpitter te plaatsen.

Wat valt op aan de Audi RS 3 competition limited?

Steeds meer verbrandingsmotoren zullen mede door de Europese uitstooteisen langzaam maar zeker verdwijnen. Het volgende slachtoffer is een pijnlijke: de fabuleuze vijfcilinder van de VW-groep. Internationaal gaat de motor nog één keer in de Cupra Formentor VZ5 gelepeld worden, maar de Audi RS 3 is bij ons in Nederland de laatste die zijn power uit de 2,5-liter vijfcilinder haalt.

De nieuwe Audi RS 3 competition limited kun je dan ook wel zien als de Final Edition van de RS 3 met vijfcilinder. Daarom besluit Audi om voor de zwanenzang van het geliefde model alle toeters en bellen op de bekende hatchback los te laten. We sommen op: een speciaal ontwikkelde schroefveerset rondom met in drie richtingen verstelbare dempers en een stijvere stabilisator achter, matte carbonaccenten, een gesplitste voorspoiler, 19 inch velgen in mat ‘Neodymiumgoud’, donkergetinte matrix LED-koplampen en de werkelijk prachtige exclusieve Malachietgroene lak. De keramische remmen en de sportuitlaat zijn op de competition limited standaard in plaats van optioneel.

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Ook binnenin merk je dat je in een speciale uitvoering zit, met onder andere RS kuipstoelen met carbon schalen, een kleurthema in zwart/Neodymiumgoud/Gemberwit dat terugkomt in het leer en de stiksels, witte wijzerplaten in de virtual cockpit en een genummerd plaatje in de middenconsole. Deze toont om welke van de 750 stuks het hier gaat. Dat is namelijk de oplage van deze speciale RS 3. Er komen er slechts 15 naar Nederland. Dat je hier met iets bijzonders te maken hebt, is dus wel duidelijk.

Verder is aan de motor zelf niet gesleuteld, maar dat was natuurlijk ook niet bepaald nodig. Je hebt nog steeds 400 pk en 500 Nm koppel tot je beschikking, waarmee de RS 3 competition limited in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h snelt. De topsnelheid is gelimiteerd op 290 km/h.

Wat is goed aan de Audi RS 3 competition limited?

Het gekke is dat je deze auto best beschaafd kunt rijden. Natuurlijk krijg je wel kleine signalen dat er een monster onder de motorkap schuilt, maar in de normale rijstand kun je nog net doen alsof je een keurige burger bent die zich simpelweg van A naar B wil verplaatsen. Heb je genoeg van die act, dan druk je op de RS-knop, waarna de magie zich ontvouwt.

Waarschijnlijk kun je bij het zien van de cijfers wel indenken waarin de auto dan transformeert. Zeker als je een petrolhead bent, zul je als een blok vallen voor de RS 3 competition limited. De stoelen zien er fantastisch uit en zitten heerlijk. Het uiterlijk met die gave groene kleur, grote gouden velgen en de carbon spiegelkappen en -vinnen is een klein tikkeltje fout, maar juist daardoor zo aantrekkelijk. En het Alcantara-stuur, de contrasterende stiksels en het typeplaatje op de middenconsole maken duidelijk dat je in een speciale Audi zit. Toch merk je al snel dat het daar helemaal niet om draait. Het zijn leuke toevoegingen, maar de grote ster van de show is de motor.

Dat blok is zo verdraaid verslavend, het is bijna niet in woorden uit te drukken. De bizarre trekkracht, de klapperende schakelmomenten en dan het motorgeluid dat als een soort engelengezang in de mooiste kerk het geheel volledig overstemt. In positieve zin natuurlijk. En hoewel je zou denken dat de vijfcilinder veel sneller buiten adem is dan zijn grotere broers met 6, 8, 10 of zelfs 12 cilinders - achter het stuur lijkt niets minder waar. Aan de power van deze motor lijkt werkelijk waar geen einde te komen. De Audi blijft maar om meer vragen, gevolgd door die karakteristieke sound die in het bijzonder vanaf 4000 toeren mooier klinkt dan ooit tevoren.

De Audi RS 3 laat ons niet alleen genieten, we voelen ons ook een beetje melancholisch. Het is werkelijk een van de laatste der Mohikanen. Het voelt niet alleen als het afscheid van de fantastische vijfcilinder, maar ook van een heel segment. Hot hatches zijn een van de leukste auto's om in te rijden, maar door de veranderende tijd verdwijnen ze langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Deze Audi toont nog één keer hoe mooi de hete hatchback (op benzine) is, met alle kenmerken die dit segment zo typeren. De grommende motor die maar geen genoeg lijkt te krijgen van het commando van het gaspedaal, de precieze en gevoelige besturing die ook in bochten bij stompzinnig hoge snelheden gewoon blijft doen wat je vraagt, en de lichtvoetigheid die we in vrijwel alle elektrische of geëlektrificeerde performance-auto's van vandaag missen. We omarmen nog één keer het gevoel dat wij als bestuurder alle touwtjes in handen hebben.

Wat kan beter aan de Audi RS 3 competition limited?

Door al dat geweld zou je bijna vergeten dat deze krachtpatser ook mindere kanten heeft. Het grootste minpunt is eigenlijk de torenhoge prijs. Daarover in punt 4 meer. Het probleem is niet alleen dat die prijs zo hoog ligt, maar ook dat de ervaren kwaliteit van bijvoorbeeld het interieur die prijs niet waarmaakt. Voor het torenhoge bedrag dat je naar Audi moet overmaken voor deze RS 3 competition limited verwacht je hoogstwaarschijnlijk een subliem afgewerkte auto, maar we hoeven in de auto niet eens onder schouderniveau te komen om hard plastic tegen te komen. Ook van de middenconsole, die vrijwel volledig uit pianolak bestaat, worden we een tikkeltje allergisch.

Kortom: de Nederlandse prijs past niet bij de auto. En dat heeft natuurlijk deels te maken met de uiterst strenge bpm. Voor de 'normale' RS 3 betaal je al bijna 50 mille aan belasting, dus in deze duurdere variant ligt dat zeker niet lager. En dat zie je direct terug in de prijs. In Duitsland is de competition limited bijvoorbeeld 43.125 euro goedkoper dan in Nederland, in België is de auto 42.490 euro minder duur …

Andere minpunten dan? Tja, de auto zuipt als een tempelier als je het gaspedaal wat dieper indrukt (we hebben 20 l/100 km even voorbij zien komen), maar dat is nogal wiedes in een performance-auto. Ook moet je elke keer als je de auto start het bekende rondje langs de hulpsystemen doen om ze allemaal uit te zetten. Tenminste, als je niet constant gestoord wilt worden door verschillende piepjes. Op zich zitten al die systemen allemaal samengebundeld in één menu waar je met de druk van een knop (de meest rechtse op de knoppenrij onder het infotainmentscherm) bij komt, dus een groot zoekwerk is het in ieder geval niet. Maar dit kan makkelijker. Wat dat betreft blijf ik maar naar Renault wijzen, waar je met een dubbele druk op een knop alle systemen in één keer het zwijgen oplegt.

Wat is de prijs van de Audi RS 3 competition limited?

We refereerden net al even aan de torenhoge prijs. Dat mag je het met recht noemen, want het gaat om een basisbedrag van 151.490 euro. Voordeel is dan wel weer dat we dit bedrag niet heel veel verder zien oplopen, omdat we maar weinig opties kunnen ontdekken op de RS 3 competition limited. Veel van wat bij de normale RS 3 dure opties zijn, zit op de competition limited standaard. Denk bijvoorbeeld aan de keramische remmen of de sportuitlaat.

Wat vind ikzelf van de Audi RS3 competition limited?

Het afscheid van de vijfcilinder is wat mij betreft met de Audi RS 3 competition limited geslaagd. De auto voelt net wat scherper dan hij normaal gesproken al doet, maar zoals ik al eerder aangaf: het draait ook in deze RS 3 nog altijd om de motor. Wat een power, wat een sportiviteit en bovenal wat een geluid. Het is ontzettend jammer dat we in de toekomst niet meer kunnen genieten van deze vijfcilinder.

Als aankomend gezinsman is dit misschien wel de ideale auto: praktisch genoeg voor het gezin, maar met een motor waar ik dagelijks naar zou willen luisteren. Met passagiers rij ik als een modelburger, maar zodra ik alleen ben druk ik zo snel mogelijk die RS-knop in …