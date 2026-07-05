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Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Wie 'dikke Audi' zegt, denkt RS en Quattro. Toch zit er bij de vetste Audi's van de afgelopen 32 jaar ook eentje waarop geen van beide labels van toepassing is ...

1. Audi RS2 Avant (1994)

Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Is dit nu een Audi, of een vermomde Porsche? Kenners zien dat de spiegels, wielen en knipperlichten uit Zuffenhausen komen. Wie minder goed op de hoogte is van deze onvervalste sleeper, wordt na het openen van de motorkap wakker geschud. ‘Powered by Porsche’, staat er op het inlaatspruitstuk van de getunede 2,2-liter vijfcilinder turbomotor. 

Met een vermogen van 315 pk en een top van 262 km/h is de RS2 in 1994 de snelste stationwagon ter wereld. Het turbogat is enorm en het onderstel plankhard, maar dat mag de pret niet drukken. Met een honderdsprint van 5,4 seconden dompelt de RS2 veel sportwagenpiloten in rouw!

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2. Audi RS 6 Avant Quattro (2008)

Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Veertien jaar na de legendarische RS2 Avant, legt de brute Audi RS 6 Avant de stationwagonlat een stuk hoger. Onder de kap ligt een 5,0-liter biturbo V10. Dat veel mensen denken dat dit enorme blok door Lamborhini is gemaakt, vinden ze bij Audi prima. 

Dankzij de Quattro-aandrijving en adaptieve demping blijven de 580 pk en 650 Nm beheersbaar, maar akoestisch laat de V10 zich niet beteugelen. Hij klinkt als een aanzwellend onweer dat zich via twee ovale ­uitlaten over de omgeving uitstort: van een donkere roffel bij lage toerentallen tot een metalen oerkreet hoog in het toerengebied. Kippenvel!

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3. Audi TT RS (2016)

Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

De eerste generatie Audi TT had een nogal soft imago, maar dat werd door de – veel strakkere – derde generatie definitief bij het grofvuil gezet. Zeker de RS-variant, waarin de befaamde vijfcilinder 400 pk en 480 Nm naar het asfalt brengt, is een serieuze sportwagen. 

In een vergelijkende test (2019) tegen de lichtvoetige Porsche Cayman, de macho Chevrolet Camaro en de steengoede Toyota Supra, was hij de snelste van 0 naar 100 km/h (4,0 s). Op het handlingcircuit was alleen de Porsche hem de baas. Daarbij trakteert hij de fans op het kenmerkende gedonder en geroffel, tijdens schakelmomenten begeleid door knallende uitlaatsalvo’s. Hij ruste in vrede …

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4. Audi R8 V10 RWD (2017)

Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Wij hebben Audi’s eerste en tot duver enige supersport­wagen altijd schitterend gevonden. Zeker met de ijzingwekkend klinkende, van Lamborghini afkomstige V10 boven de achteras. Maar terwijl Lamborghini’s een ronduit gevaarlijke reputatie hebben, was de vierwielaangedreven R8 juist heel toegankelijk. 

Om die reden vonden diehard sportievelingen de R8 een tikje saai. Gek genoeg moesten ze tot 2017 wachten op een RWD-versie. Met 540 huilende pk’s op de achterwielen bood die versie eindelijk het rijplezier dat lange tijd node werd gemist. Hij stuurt nóg directer dan de Quattro en laat zich wél verleiden tot goedmoedige kwispelpartijen. En last but not least: hij was tienduizenden euro’s goedkoper!

Audi RS 3 Sportback (2021)

Dit zijn de 5 lekkerste dikke Audi's van de laatste 32 jaar

Audi’s fameuze vijfcilinder is bezig aan zijn zwanenzang in de huidige RS 3. Die begon zijn carrière als hot hatch, maar met 400 pk en een honderdsprint in 3,8 seconden is het nu haast een supersport­wagen. Als je ’m zo bekijkt, valt de prijs van 115.500 euro wel mee ... 

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De geniale torque splitter zorgt voor een actieve, volledig variabele verdeling van het koppel tussen de twee achterwielen. ­Daarmee ligt de RS 3 als een huis, maar wordt ook driften mogelijk. Door de spannende doch veilige mix van een oersterke krachtbron, een competente versnellingsbak en het bijna foolproof onderstel voel je je achter het stuur net Stig Blomqvist. Dit wordt geheid een verzamelobject!

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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