Hans over zijn Audi TT: 'Evenveel rijplezier als een peperdure Porsche'

Toen Hans Derksen de Audi TT Concept live aanschouwde was hij meteen smoorverliefd. Toch duurde het nog twintig jaar voordat-ie z’n eigen TT kocht. Dat was wel gelijk de ‘dikste’.

“Het cliché van ‘benzine in het bloed’ is op mij wel van toepassing. Ik heb altijd iets met auto’s gehad en koos daarom na de middelbare school voor het IVA. Dat was destijds dé opleiding als je iets commercieels in de autobranche wilde doen.

Verder liep ik in die tijd veel autobeurzen af. De IAA - toen nog in Frankfurt - was mijn favoriet. Daar zag ik in september 1995 het studiemodel van de TT Coupé staan; fenomenaal! En meteen wist ik het: als-ie in productie gaat, móét ik hem hebben.”

Extreem design Audi TT Concept

Dat Hans’ jongensdroom daadwerkelijk in productie zou gaan, leek in 1995 nog onwaarschijnlijk. Zo extreem was het design van de Audi TT Concept.

Bovendien week het volledig af van de vrij brave, onderkoelde Audi-stijl van dat moment. Maar dat was ook precies wat het management beoogde, toen het een team van jonge designers de opdracht gaf een auto te ontwerpen die ze zelf graag zouden kopen.

Wie was de ontwerper van de Audi TT?

Het exotische lijnenspel van de eerste TT wordt doorgaans toegeschreven aan de bekende Peter Schreyer. In werkelijkheid hebben de Amerikaans-Duitse ontwerper Freeman Thomas en de Amerikaan J Mays de dikste vinger in de ontwerppap gehad.

Zij maakten de eerste schetsen, die later slechts op detail zijn aangepast. Dezelfde Thomas zat trouwens in het Californische studioteam dat een jaar eerder de Volkswagen New Beetle had getekend.

Modelnaam van oude NSU

Niet alleen het lijnenspel is grotendeels aan het brein van Thomas ontsproten, de modelnaam werd eveneens door hem aangedragen. Tijdens een inspiratierondje door het Audi-museum stuitte hij op de NSU Prinz TT uit de jaren zestig, een auto met een voor zijn tijd strak, minimalistisch design. Vandaar dat hij TT ook uitstekend bij zijn creatie vond passen.

TTS Concept voorbode TT Roadster

Hans was nog maar nauwelijks bekomen van de oohs en aahs die hij bij het zien van het coupémodel had geslaakt, of Audi presenteerde de TTS Concept, de voorbode van de TT Roadster. De TTS stond in november 1995 op de Tokyo Motor Show en bleek achteraf dichter bij de uiteindelijke straatauto te staan dan het concept van de Coupé.

Niettemin regende het bij de introductie van de definitieve Audi TT Coupé in 1998 complimenten over het uiterlijk. Pers en publiek vonden het tof dat Audi had vast­gehouden aan de wulpse rondingen en de hoge gordellijn.

Geen hardcore sportwagen

De internationale autopers vond het daarentegen jammer dat de Audi TT minder hardcore reed dan-ie eruitzag. De sportcoupé kon nu eenmaal niet volledig verhullen dat-ie dezelfde basis had als de modale Volkswagen Golf 4. Dat betekende, dat-ie eerder comfortabel dan spar­taans sportief was. En onderstuur was de TT bij stevig bochtenwerk niet vreemd.

Motoren eerste Audi TT

Echt snel was de in Hongarije gebouwde Duitser evenmin. Althans, niet in de basisversie. Die het moest doen met een 1,8-liter viercilinder met 'slechts' 180 pk - ondanks vijf kleppen per cilinder en de aanwezigheid van een turbocompressor. De 225 pk sterke versie was volgens de snelle jongens beter te pruimen.

Al bleek later dat zelfs de standaard Quattro-aandrijving de TT niet kon weerhouden van zijn neigingen om het hogerop te zoeken … De V6 die Hans heeft, debuteerde pas in 2003 en kreeg eveneens standaard Quattro-aandrijving.

“De vroegste TT’s hadden nogal eens de neiging om het hogerop te zoeken.”

Na diverse meldingen van TT’s die op hoge snelheid in lange bochten van de weg vlogen, bleek dat de auto een chronisch gebrek aan downforce had. Hierdoor voelde de achterkant soms licht en instabiel aan. Bij extreme omstandigheden kon de Audi TT zelfs het contact met het asfalt verliezen. En Audi zat natuurlijk niet te wachten op een debacle à la het elandtestschandaal met de Mercedes A-klasse van enkele jaren eerder.

Peperdure terugroepactie

Het merk nam daarom geen halve maatregelen en koos na koortsachtig onderzoek voor een peperdure, wereldwijde terugroepactie. Daarbij werd de Audi TT achteraf van (het destijds nog niet verplichte) ESP voorzien, bovendien kon de eigenaar ervoor kiezen of hij ook een achterspoiler liet monteren voor extra neerwaartse druk.

Ondanks de opgelopen deuk in het imago, werden er wereldwijd ruim 260.000 exemplaren van de eerste generatie TT verkocht. Dat is maar iets minder dan van beide volgende generaties samen.

Auto van 80.000 gulden

Hoewel Hans al in 1995 als een blok voor de TT was gevallen, heeft hij geen bijdrage geleverd aan dat verkoopsucces: “Toen de TT uitkwam, was het best een kostbare auto - hij kostte ruim 80.000 gulden. Daardoor viel hij buiten mijn bereik. Wel heb ik veel andere Audi’s gereden, waarvan veel cabrio’s: A3, A4 en ook een A5 2.7 V6 TDI. Daarnaast heb ik drie Golfjes Cabriolet gehad en twee Volkswagens Eos, waaronder eentje met dezelfde motor als in mijn TT ligt.

V6 betrouwbaarste TT-motor

Die Audi A5 was echt een mooie auto, maar wel vrij zwaar en log. Uiteindelijk kreeg ik een leaseauto en ben ik in 2015 op zoek gegaan naar een TT van de eerste generatie. Ik ben een ontzettende liefhebber van open rijden, dus het moest sowieso een Roadster worden. Verder wilde ik een originele auto waar niet aan geknutseld was.

Aanvankelijk was ik niet specifiek op zoek naar een V6. Maar omdat het een hobbyauto zou worden, gaf ik hier uiteindelijk wel de voorkeur aan. Behalve dat die het lekkerst klinkt en de beste prestaties biedt, is het ook de betrouwbaarste motor van deze generatie.”

Online gekocht

Het aanbod in Nederland was heel beperkt en dus week Hans al snel uit naar Duitsland: “Daar is de keus sowieso groter en vaak zijn de kilometerstanden lager. Toch leverde ook mijn TT-jacht bij de oosterburen de nodige teleurstellingen op. Pas na ongeveer een halfjaar zoeken kwam ik deze op internet tegen.

Hij werd aangeboden door de derde particuliere eigenaar, maar de foto’s en het verhaal in de advertentie waren zo overtuigend, dat ik meteen een prijsafspraak heb gemaakt. Daarbij gaf ik aan dat ik de auto het volgende weekend zou komen halen."

"Kreeg ik op donderdag ineens een berichtje dat het niet meer doorging. Er had zich een andere koper gemeld die de auto al eerder kon ophalen. Daar was ik niet blij mee, want we hadden gewoon een afspraak."

"Maar de verkoper had iets van: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Toen zei ik: ‘oké, dan kom ik vanavond nog.’ Alleen zat ik op dat moment voor een werkafspraak in Hilversum, samen met collega’s. Die moest ik eerst terugbrengen naar ons kantoor in Den Bosch, om vervolgens om een uur of zes door te knallen richting Osnabrück - want ik wilde deze TT echt niet mislopen.

Maar 60.000 km op de teller

"Bij aankomst begon het al te schemeren, desondanks heb ik de auto goed kunnen bekijken en nadat ik er een stukje mee had gereden, was ik verkocht. En de auto dus ook. Hij zag er perfect uit en er stond maar 60.000 kilometer op de teller. Meteen de volgende dag heb ik ’m samen met mijn vader opgehaald.”

Complete onderhoudshistorie

Bij importauto’s uit Duitsland bestaat altijd het risico dat er met de kilometerstand geknoeid is, maar bij de Audi van Hans was daar geen sprake van. “Nee, ik heb de complete historie, inclusief alle onderhoud kunnen achterhalen via ElsaPro, een tool die gebruikt wordt door dealers van de Volkswagen-groep. Ik weet dan ook precies wat er in het verleden mee is gebeurd.

“Ik gooi er altijd Euro 102 in, dat is beter voor de motor”

Omdat ik het meeste onderhoud nu zelf doe, houd ik dat bij op Motory.de, een soort Facebook voor auto’s. Daar is alles terug te vinden, tot elke tankbeurt aan toe. Daar kun je ook zien dat ik er altijd Euro 102-benzine ingooi, dat is beter voor de motor.”

Dat Hans voor die hoogwaardige benzine vanuit Helmond naar Duitsland moet, vindt hij eigenlijk wel leuk; zo kan-ie nog eens een stukje lekker doorrijden ... Overigens blijft het niet bij ritjes naar en van het tankstation.

Per jaar rijdt Hans zo’n 7000 kilometer, voornamelijk in de zomermaanden. In november wordt de Gletscherblauwe TT geschorst en verdwijnt hij onder een dekentje in de garage, maar vanaf het voorjaar gaat Hans weer los.

Weekendje Italië met de TT

"Ik rijd vaak mooie routes in de Eifel. Dat is relatief dichtbij en er zijn veel prachtige wegen waar deze auto perfect tot z’n recht komt. Binnendoor, maar toch met alle gelegenheid om lekker te sturen en gas te geven. We gaan ook weleens naar de Ardennen. Eén keer ben ik een lang weekend met de TT via Oostenrijk op en neer naar Italië geweest om naar de Silvretta Classic Montafon te kijken. Dat was 2500 kilometer genieten."

“Dan hoor je dat zescilindergeluid weerkaatsen – kippenvel!”

"Zeker als je in Oostenrijk en Noord-Italië door tunneltjes of over de bergpassen rijdt, is het heerlijk om de motor in de toeren te laten klimmen. Dan hoor je dat fantastische zescilindergeluid weerkaatsen en krullen je mondhoeken continu omhoog – kippenvel! Komende zomer gaan we waarschijnlijk een weekje toeren door de Dolomieten, maar Schotland of Noorwegen lijken me ook fantastisch.”

V6 belangrijkste onderdeel Audi TT

Wat vind je nu eigenlijk het gaafst aan jouw TT, de motor of het design? “Het design is en blijft uniek en daar was ik in eerste instantie ook voor gevallen. Maar zo’n ongeblazen V6 – of eigenlijk is het een VR6 – blijkt een fenomenale machine. Inmiddels vind ik dat ook het belangrijkste onderdeel van de auto. Zo worden ze niet meer gemaakt. Daarbij is het ook een probleemloos blok, zolang je het maar goed onderhoudt.

Problemen kettingspanners

Anders dan de 1.8 is de 3.2 nauwelijks gevoelig voor black sludge. Maar bij mij krijgt-ie ook veel vaker verse olie dan voorgeschreven. Als je het officiële interval van 30.000 kilometer aanhoudt, krijg je problemen met de kettingspanners. Dat zorgt er weer voor dat de distributie­ketting te slap gaat hangen, en dat wil je niet. Ook de olie van de DSG en de Haldex-­koppeling vervang ik trouwens elk jaar.”

“Je kunt voor veel geld een dikke tweedehands ­Porsche kopen, maar voor veel minder biedt de TT evenveel rijplezier”

'10.000 euro in waarde gestegen'

De carrosserie krijgt eveneens alle verwennerij die je maar kunt bedenken. Zo heeft Hans de lak direct na aankoop laten glascoaten en wast hij de TT alleen handmatig. “Tja, een auto als deze is toch een stukje emotie en dan wil je er goed voor zorgen. Bovendien is de V6-versie vrij zeldzaam, waardoor hij de laatste jaren flink in waarde is gestegen. Ik heb ’m gekocht voor 15.000 euro, de taxatiewaarde staat nu op 25 mille. Daar komt bij dat het kenteken toevallig met mijn initialen begint: HD. Dat maakt ’t extra persoonlijk.”

Onderhoudskosten Audi TT

Is het los van het vloeibare goud dat je regelmatig in de tank en de motor gooit, nog een beetje te doen om zo’n dikke TT te onderhouden? “Ja hoor, doordat hij dezelfde basis heeft als de Golf 4, zijn de meeste slijtage­delen nog allemaal nieuw te krijgen - tegen redelijke prijzen bovendien. Dat vind ik ook het leuke van deze auto."

"Je kunt voor heel veel geld wel een dikke tweedehands ­Porsche kopen, maar deze auto biedt voor veel minder evenveel rijplezier. De verkrijgbaarheid van TT-specifieke onderdelen is eerlijk gezegd lastiger. Sommige kun je nog nieuw via Audi Tradition bestellen, maar dat geldt niet voor alles. Zo worden de knoppen voor de bediening van de verwarming in de loop der jaren poreus en dan breken ze af. Maar nieuwe zijn niet meer leverbaar."

"Gelukkig is er een actieve online community waarop je dan een beroep kunt doen. Wel kom je na twintig jaar steeds minder TT’s tegen. Daarbij zie je dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Vooral de auto’s van de echte liefhebbers blijven over.”

Geen problemen met DSG?

Maar wat zei je daarnet nou, Hans, heeft jouw auto al DSG? Was die eerste generatie van de Direktschaltgetriebe geen rampenbak? “Ik heb er nooit problemen mee gehad, ik denk mede omdat ik de olie zo vaak ververs. Daar voorkom je een hoop ellende mee.

En ik doe ook niet aan stoplichtsprintjes en zo; met al die elektrische auto’s van tegenwoordig verlies je het meestal toch, haha! De enige echte storing die ik in tien jaar tijd heb gehad, was met een airbagsensor.”

Getergde grauw

Ter afsluiting van de reportage dalen we zelf even neer achter het stuur. Door de lage stoel zit je goed beschut tegen de wind en het dikke leren stuur ligt lekker in de hand. Stationair klinkt de motor al vrij donker en onheilspellend, en wanneer het aluminium gaspedaal richting tapijt gaat, verandert het zware gegorgel geleidelijk in een getergde, borrelende grauw.

Who needs a Porsche?

De 250 pk sterke Roadster mag dan niet zo oogbol-ploppend snel zijn als een krachtige EV, de motor heeft geen enkele moeite om de 1600 kilo TT in minder dan 6,5 seconden richting 100 km/h te schieten. Daarbij is het geluid onbetaalbaar en de torsiestijfheid is boven verwachting.

Natuurlijk is hij niet zo scherp of lichtvoetig als een volbloed sportwagen, maar we kunnen ons voorstellen dat deze TT op bochtige bergwegen meer rijplezier biedt dan heel veel andere auto’s. Tja, who needs a Porsche?

Fotografie: Auto Review/Igor Stuifzand