Deze 10 automodellen kun je vanaf 2024 niet meer kopen

Nieuws

In 2024 verschijnen veel nieuwe automodellen in de showroom. Maar er zijn ook auto's die je hier niet meer vindt. De volgende 10 automodellen verdwijnen in 2024 van de markt óf zijn al verdwenen en kun je dus nieuw niet meer kopen.

1 - Audi TT

Het is een van de spraakmakendste Audi's ooit: de Audi TT. Vooral met de eerste generatie maakte Audi eind jaren 90 een designstatement waar je U tegen zegt. Latere generaties zijn minder gedurfd qua design maar nog altijd fraaie coupés om te zien. Maar ja, wie koopt er vandaag de dag nou nog een coupé? En ook de Audi TT Roadster is niet meer zo populair als toen hij net op de markt was. En dus is het na dik 25 jaar over en uit voor de Audi TT. Een opvolger komt er niet.

2 - Audi R8

Meer droevig nieuws voor de liefhebbers van een sportieve Audi; het einde van de Audi R8 is in zicht. In Japan is de Final Edition voorgesteld en dan weet je het wel. Alhoewel de Amerikaanse zangeres Cher in 2004 aan haar Farewell Tour begon en hierna doodleuk met nog twee wereldtournees op de proppen kwam. Audi lijkt zich echter aan zijn woord te houden en zwaait de R8 met V10 wel degelijk uit. Een mogelijk opvolger wordt waarschijnlijk volledig elektrisch.

3 - Mercedes C-klasse en E-klasse coupé en cabriolet

Hoppa. Mercedes schrapt twee modellen tegelijkertijd, de coupéversie van zowel de Mercedes C-klasse als de Mercedes E-klasse. Ze zijn opgevolgd door één model, de net zo fraaie Mercedes CLE. Met een lengte van 4,85 meter is de CLE langer dan zijn voorgangers. Hij is er ook als cabriolet waarmee ook een einde is gekomen aan de C-klasse en E-klasse cabriolet. Feitelijk haalt Mercedes dus een streep door vier modellen. Dat ruimt lekker op, zullen we maar zeggen.

4 - Mercedes CLS

Nóg een Mercedes die je in 2024 niet meer in de showroom zult vinden, is de Mercedes CLS. De consument wil suv's en dus zet Mercedes veel andere carrosserievormen bij het grootvuil. Zoals ook deze vierdeurs coupé. Het laatste exemplaar liep afgelopen augustus van de band. De tweede generatie was er ook als Shooting Brake die we nóg mooier vinden. Maar ja, de consument wil een suv.

5 - Audi A7 Sportback

Ook Audi gaat niet bepaald kinderachtig te werk als het aankomt op het schrappen van modellen. De Audi A7 Sportback wordt in 2024 vervangen door de opvolger van de Audi A6 die verder gaat als Audi A7. Dat wil zeggen: de A6 met verbrandingsmotoren. De volledig elektrische versie gaat wel Audi A6 heten, maar met de toevoeging e-tron. De nieuwe A7 (dus de nieuwe A6 met verbrandingsmotor) wordt leverbaar als sedan en als stationwagen (Avant). Volg je het nog?

6 - Maserati Ghibli

Potverdikkie, het zijn niet de minste auto's die in 2024 het veld ruimen. Ook de Maserati Ghibli gaat eraan. Dit is een sedan en Maserati heeft al een sedan, namelijk de Maserati Quattroporte. Dat is prima als de vraag naar sedans groot is, maar dit is niet het geval. En dus kiest Maserati ervoor om de Ghibli uit te zwaaien. De opvolger van de Quattroporte die in 2025 op de markt komt, volgt ook de Ghibli op en wordt als gevolg hiervan naar verluidt iets kleiner dan het huidige model.

7 - Ferrari Portofino

Wie wel eens in het Italiaanse kustplaatsje Portofino geweest is, wil hier nooit meer weg, zo mooi is het. Ook de Ferrari Portofino is mooi maar hiervan moet je wel afscheid nemen. Hij is namelijk opgevolgd door die andere Ferrari die naar een Italiaanse plaats vernoemd is, de cabrioletversie van de Ferrari Roma. Nu maar hopen dat je de oudejaarstrekking van de staatsloterij wint, want hij kost net geen drie ton.

8 - Mini Clubman

In februari 2024 stopt de productie van de Mini Clubman. Dat vinden we oprecht niet leuk. Hij maakt plaats voor een nieuwe generatie Mini-modellen, zegt Mini. Daarmee doelt Mini op de nieuwe Mini Countryman. Maar die vinden we minder leuk. Helaas heeft Mini daar geen boodschap aan. Terwijl collega Wouter nog wel naar volle tevredenheid in een Mini Cooper rondrijdt. Hoe dan ook: de Final Edition is de allerlaatste Clubman. De productie is gelimiteerd tot 1969 exemplaren. Dat is het jaartal waarin de eerste Clubman werd onthuld.

9 - Volvo S60 en S90

We zeiden het al: de wereld zit niet meer te wachten op sedans. Die brengen dus voor veel merken te weinig geld in het laatje. Zo ook bij Volvo. Dat merk haalt dan ook in 2024 zowel de Volvo S60 als de Volvo S90 van de loonlijst. De productie stopt. Gelukkig blijven de stationwagons (de V60 en de V90) nog wel bestaan. Maar in Engeland zijn ook die om zeep gebracht, dus je kunt je afvragen wanneer Nederland aan de beurt is. Ons advies? Koop snel zo'n Volvo estate nu het nog kan.

10 - Volkswagen Up

We sluiten dit rijtje af met de kleinste, de Volkswagen Up. De productie is inmiddels gestopt. De Up kwam in 2011 op de markt en is in Nederland sindsdien bijna 100.000 keer over de toonbank gegaan. Maar door alsmaar strenger wordende veiligheids- en emissie-eisen is het niet langer rendabel om de Up voor een acceptabele prijs te verkopen, zegt Volkswagen. Wie snel is, kan er nog een bemachtigen. Op volkswagen.nl vind je nog enkele voorraadmodellen.