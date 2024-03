Deze versie van de Volkswagen Up is heel bijzonder, toch zouden we hem nooit kopen

Nieuws

We balen dat de Volkswagen Up niet meer gebouwd wordt. We veerden dan ook op toen we deze bijzondere Geparda voorbij zagen komen. Ook al richten de makers zich vooral op jongeren ...



Van voren lijkt deze gifgroene hatchback sprekend op een Volkswagen Up. Maar dan zie je ineens dat op de neus niet het vertrouwde VW-logo prijkt. Wat dan wel? Het lijkt wel de kop van een Jaguar! Bijna goed - het blijkt een jachtluipaard te zijn, oftewel een Gepard in het Duits. En deze auto is dan ook geen Volkswagen Lupo, maar een Geparda. Sterker nog, deze auto is strikt genomen niet eens een auto ...

Up voor 16-jarigen



Geparda is een Duits bedrijf, gevestigd in Bad Homburg, dat Volkswagens Up met een aantal ingrepen transformeert in een driewieler. Zo valt-ie in de voertuigcategorie L5e, waarin bij onze oosterburen ook 16-jarigen mogen rijden. In Nederland is dat niet het geval. Maar eigenlijk is de Geparda geen echte driewieler, want op de ietwat ongewone achteras vind je een centraal geplaatst dubbel wiel.

Eigenlijk ziet het er van opzij niet uit, al zal de optimist beweren dat de achterkant van de Geparda lijkt te zweven. De wielkasten met enorme Geparda-branding doen denken aan die van de Volkswagen XL1 uit 2011. Maar bij dat superzuinige dieseltje (!) diende de afdekpanelen een aerodynamisch doel.

Concurrent van Opel Rocks-e en co.



De makers van de Geparda beweren dat het karretje een stuk minder wiebelig is dat het eruitziet. Met een speciale stabilisator van de Duitse specialist H&R aan de voorkant en Eibach-veren achter, moet de rijdende bezienswaardigheid minder makkelijk omvallen dan de beruchte Reliant Robin.



Hoe hard kan de Geparda?



Je zou de aangepaste Up kunnen zien als een rivaal voor de Citroën Ami, Fiat Topolino en Opel Rocks-e. Overigens mag je daar als Nederlandse 16-jarige ook in rijden, maar dan alleen in de versies die niet harder gaan dan 45 km/h. En anders dan het elektrische Stellantis-drietal, maakt de Geparda gebruik van de originele atmosferische 1,0-liter driecilinder. Alleen levert die niet langer zijn oorspronkelijke 60 of 75 pk. De motor is flink afgeknepen tot slechts 20 pk, die via een vijfbak naar de vooras wordt geleid. Desondanks kan hij nog steeds 110 km/u halen. In theorie zou je er dus de autobahn mee op kunnen. Eerlijk gezegd klinkt ons dat ronduit angstaanjagend in de oren. Al is de Geparda dan ook uitgerust met vier airbags, ABS en ESP.



De Duitse driewieler weegt 900 kilo en rijdt volgens zijn makers 1 op 21. Er passen vier personen in, als het tenminste niet allemaal hoofdrolspelers zijn in de smaakvolle docusoap My 600 lb. life, want het maximaal toegestane totaalgewicht ligt net onder de 1.360 kilo.

Prijs Geparda



Inmiddels heeft de Geparda de eerste omgebouwde Ups al afgeleverd, voor - hou je vast - om en nabij de 20.000 euro. Voor een fractie van dat geld kun je een heel fatsoenlijke tweedehands Volkswagen Up kopen met alle vier wielen op de hoeken van de carrosserie. Als jonge Duitser zouden wij dus gewoon nog even twee jaartjes wachten.