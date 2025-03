Waarom jij bepaalt of er een Volkswagen ID.1 GTI op de markt komt

Nieuws

Afgelopen week presenteerde Volkswagen de ID.Every1, een voorbode van de elektrische stadsauto van rond 20.000 euro. In 2027 staat-ie bij de dealer. Maar komt er ook een pittige GTI-versie? Dat ligt in de handen van de klanten …

Dat stelt Volkswagen-topman Kai Grünitz in een gesprek met Autocar. Volgens hem is het technisch mogelijk om een GTI-versie van de ID.1 te maken, omdat deze veel onderdelen deelt met de ID.2. "Maar het hangt af van de reactie van klanten", aldus Grünitz.

ID.2 GTI als obstakel?

Er is echter een mogelijke sta-in-de-weg: de Volkswagen ID.2 GTI. Deze sportieve variant van de ID.2 is al bevestigd en komt naar verwachting in 2026 op de markt. Grünitz vraagt zich dan ook af of er voldoende ruimte is voor zowel een ID.1 GTI als een ID.2 GTI.

Niet de eerste kleine GTI

Historisch gezien zou een ID.1 GTI geen vreemde keuze zijn. Volkswagen heeft al eerder compacte modellen de GTI-behandeling gegeven, zoals de Lupo GTI en de Up GTI. Vooral de Up GTI was een groot succes dankzij zijn speelse rijeigenschappen en aantrekkelijke prijs.

In tegenstelling tot de Up GTI, die een uniek platform had, deelt de ID.1 zijn basis met de ID.2All. Dit maakt het gemakkelijker en goedkoper om componenten tussen beide modellen uit te wisselen. Bovendien blijft Volkswagen vasthouden aan voorwielaandrijving voor al zijn GTI-modellen, iets wat ook voor de ID.1 GTI zou gelden.

GTI-fan? Volkswagen komt vaak voorbij in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Schrijf je in!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen prioriteit

Ondanks de technische haalbaarheid staat een ID.1 GTI voorlopig niet op de prioriteitenlijst van Volkswagen. Het merk is momenteel gefocust op de introductie van negen nieuwe EV-modellen tussen nu en 2027, waaronder de eerste volledig elektrische GTI op basis van de ID.2. De verkoopresultaten van dat model zullen mede bepalen of er daadwerkelijk ruimte is voor een elektrische hot hatch in het A-segment.

De bal ligt dus bij de consument. Wil jij een ID.1 GTI? Alleen als er genoeg anderen zijn die er net zo over denken, gaat Volkswagen hem overwegen.