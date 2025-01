Alles wat we nu weten over de (vertraagde) Volkswagen ID.2 (2026)

Nieuws

Volkswagen gaat met de ID.2 (2026) terug naar de basis: betaalbare auto’s maken. Hij kost zo’n 25.000 euro, maar je moet zeker nog tot 2026 wachten. We vatten alles wat je over de Volkswagen ID.2 moet weten voor je samen.

In maart 2023 presenteerde Volkswagen met veel bombarie de ID2.all. Het was nog een concept car, maar hoofdontwerper Andreas Mindt beloofde dat de definitieve versie weinig zou afwijken. De Volkswagen ID.2 moet een van de betaalbare elektrische auto's worden en gaat om en nabij de 25.000 euro kosten. In dat segment vind je ook de Renault 5, de Fiat Grande Panda Electric en de Citroën ë-C3.

Volkswagen ID.2 prijs (2026)



Volkswagen prijst de ID.2 aan als de elektrische auto met de prijs van een Polo, maar de ruimte van een Golf. Een Volkswagen Polo kost nu 25.990. Als Volkswagen slim is, maakt het de ID.2 net iets goedkoper. Dan kunnen de Duitsers hem inzetten als slim marketinginstrument: hun goedkoopste auto is een EV.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

De Volkswagen ID.2 rolt samen met de Cupra Raval van de band in de fabriek in Martorell, nabij Barcelona. In 2025 wordt de productielijn opgestart, maar dat gaat nog om voorseriemodellen. Pas in 2026 komt de productie op stoom. Dat is later dan de bedoeling was. Toen Volkswagen in maart 2023 de ID.2all Concept onthulde, werd beloofd dat de auto eind 2025 in productie zou gaan.

We volgen het nieuws over de ID.2 op de voet. Via onze gratis nieuwsbrief weet jij alles als eerste!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volkswagen ID.2 actieradius



De ID. 2all heeft een WLTP-actieradius van ongeveer 450 kilometer. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het bekende accupakket van 58 kWh gebruikt. Grote kans dat het instapmodel van 25.000 euro een kleinere batterij krijgt. Volkswagen heeft namelijk ook een accupakket van 45 kWh in het MEB-onderdelenschap liggen dat jou omgerekend 350 kilometer ver brengt. Dat zouden we voor de prijs een prima range vinden. Het platform heet MEB-entry en dat is niet hetzelfde platform als de ID.3. De ID.2 krijgt voorwielaandrijving.



En dan het snelladen: van 10 tot 80 procent opladen zou in 20 minuten gebeurd moeten zijn. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

ID.2 dashboard knipoogt naar Golf I



Het lijkt wel alsof Volkswagen geleerd heeft van de afstandelijke ID-modellen. Volkswagen grijpt bij het dashboard terug naar oude tijden. Met name de eerste Volkswagen Golf is een dankbaar referentiepunt. Het display van de Volkswagen ID.2 is digitaal, maar lijkt analoog met zijn klassieke ronde instrumenten. Zelfs de kleurrijke kogelronde waarschuwingslampjes uit de Golf maken een comeback ... al zijn ze natuurlijk hartstikke nep. De cassettespeler is een andere geinige gimmick.



ID.2 SUV in 2027



Volkswagen gaat lekker variëren met de ID.2. Na dit model volgt ook een ID.2 SUV (een concurrent voor de Volvo EX30) en een GTI-versie. De SUV wordt in 2026 onthuld, maar we verwachten hem pas in 2027 in de showroom.

Op z’n vroegst eind 2026 (maar waarschijnlijk pas in 2027 of 2028) heeft Volkswagen een nog goedkopere EV van 20.000 euro op de planning, die waarschijnlijk Volkswagen ID.1 gaat heten.

ID.2 wordt geen retromodel



De ID.2 werd ontworpen door Andreas Mindt. “Volkswagen moet weer een ‘love brand’ worden”, vertelde Mindt ons. “Een merk dat auto’s bouwt voor iedereen, in elke prijsklasse, met een mooi design. Natuurlijk denk je dan aan iconische modellen als de Kever en de Golf. De C-stijl van de ID.2 is bijvoorbeeld een moderne interpretatie van de C-stijl van de eerste Volkswagen Golf. Maar de ID.2 wordt geen retromodel.”

Over de naam werd de afgelopen jaren wild gespeculeerd. Wordt het ID.2all? ID.Golf? Het lijkt er nu op dat-ie toch echt ID.2 gaat heten; zo prijst Volkswagen hem aan in zijn persberichten.