Nieuws

Hoewel de Volkswagen ID. Every1 nog maar een voorbode is van een nieuw elektrisch instapmodel, is het reuze interessant om te zien welke keuzes Volkswagen heeft gemaakt. En dat zijn niet alleen maar slimme ideeën.

De Volkswagen ID. Every1 komt pas in 2027 op de markt, dus we hebben alle tijd om Volkswagens plannen voor de goedkope elektrische auto eens goed tegen het licht te houden. Het design is alvast goedgekeurd. Iedereen die het goudgele studiemodel onder ogen krijgt, reageert enthousiast: een stoer maar aaibaar autootje. En er is meer goed nieuws te melden.

Volkswagen ID. Every1: 5 pluspunten

1. Fysieke knoppen op het stuur

We vinden het een van de grootste nadelen van de huidige ID.-modellen van Volkswagen: de touchknoppen op het stuur. De bediening vraagt veel gewenning, want je kunt ze onbedoeld te kort of te lang indrukken. In de ID. Every1 kan iedereen met de knoppen overweg, want het zijn fysieke knoppen die je op de tast vindt. Bovendien zijn ze duidelijk gelabeld – de cruisecontrol heeft zelfs een OFF-knop. En zie jij wat wij zien? Een knop voor stuurverwarming. Luxe hoor.

2. Altijd nieuwe software

Een softwareprimeur voor de ID. Every1: hij krijgt als eerste model in de groep een compleet nieuwe, krachtige softwarearchitectuur. Die is erop berekend om de auto zijn gehele leven up-to-date te houden. Zelfs na aankoop blijft de auto flexibel aanpasbaar aan persoonlijke voorkeuren. Nou is het prettig om altijd met de beste software rond te rijden, máár we hopen van harte dat VW hier géén betaald abonnement aan verbindt …

3. Designers zijn gekken en dwazen

Wat doen gekken en dwazen? Die schrijven hun namen op deuren en glazen. In het geval van de ID. Every1 niet hun eigen namen, maar de namen van de onderdelen. Zo staat er ‘Storage_01’ op het op het opbergvak tussen de voorstoelen, en op de radar in de voorbumper ontdekken we ‘Mid-range radar’. Op de laadvloer lezen we ‘Cargo’ af en bij de buitenspiegel staat een alles omvattende ‘Your Volkswagen’.

Kortom, de ontwerpers hadden duidelijk de vrijheid om met speelse ideeën te komen. Twee oranje riemen lijken het dashboardkastje te vervangen en bij de voorstoelen staat een luidspreker. Wat doet-ie daar? De deurpanelen bevatten toch gewoon speakers?

En tegelijkertijd wordt de Duitse passie voor precisie niet over het hoofd gezien: de thermometer geeft geen 22 graden aan, nee, 22,3 graden.

4. Goedkoper dan de elektrische Up

De 3,88 meter lange ID. Every1 is de onofficiële opvolger van de elektrische e-Up. Maar met een kofferbak van 305 liter is-ie langer en ruimer dan het stadsautootje van 3,60 meter. En misschien nog wel belangrijker: met een streefprijs van 20.000 euro is hij (fors) goedkoper dan zo’n stekker-Up. Zes jaar geleden moest je daar 23.475 euro voor aftikken. En met 95 pk versus 83 pk is de nieuwkomer ook nog eens krachtiger.

5. Een Volkswagen ID. met schijfremmen rondom

Verhip, de ID. Every1 heeft schijfremmen op de voor- én achteras. Dat is nieuws, want voor de grotere ID-modellen zweert Volkswagen bij trommels voor de achterwielen. In combinatie met regenererend remmen zouden die genoeg stopkracht moeten leveren. En eerlijk is eerlijk: dat doen ze ook. Vanwaar deze upgrade? De ID. Every1 heeft geen achter- maar voorwielaandrijving en dat verandert het regeneratieverhaal.

Volkswagen ID. Every1: 2 minpunten

1. Misschien lijkt de ID. Every1 te veel op de e-Up

De conceptversie van de Volkswagen ID. Every1 heeft een topsnelheid van 130 km/h en een actieradius van minimaal 250 kilometer. Die getallen zijn best knudde, als je bedenkt dat de e-Up net zo langzaam ging en een officieel rijbereik van 250 kilometer had. Zijn batterij was 36,8 kWh groot, hoe klein wordt het nieuwe accupakket dan wel niet?

Beseft Volkswagen wel dat de Hyundai Inster met de kleinste batterij (42 kWh) al 327 kilometer ver komt op een volle batterij? En met een topsnelheid van 140 km/h vernedert hij de ID. Every1 opnieuw.

2. Je hebt meer geld nodig dan 20.000 euro

Moet je zien hoe de ID. Every1 staat te schitteren: goudgele lak, 19-inch lichtmetaal, kleurrijk interieur. Maar we hebben het hier wel over Volkswagen, hè. Dus al het moois wat je ziet, heeft ongetwijfeld een meerprijs. Om van de eerdergenoemde stoelverwarming nog maar te zwijgen. En we hebben zo’n vermoeden dat-ie er ook komt met grotere batterijen, wat nog een goede reden is om meer geld te sparen dan de beloofde 20 mille.