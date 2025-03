Gaafste Audi ooit keert mogelijk terug (maar niet zo snel als je hoopt)

Nieuws

Bij Audi vind je momenteel geen 2-deurs sportauto. Voor een merk dat jarenlang de rallysport en de 24 Uur van Le Mans domineerde, is dat suf. Gelukkig ziet Audi dat nu ook in en wil het een van zijn gaafste modellen ooit weer op de markt brengen.

De tankdop hierboven herken je als autoliefhebber uit duizenden. We hebben het over de Audi TT die eind jaren 90 werd onthuld en vriend en vijand wist te verbazen met zijn gave design. De sportcoupé kende wat aanloopproblemen (iets met bij hoge snelheid uit de bocht vliegen), maar nadat Audi de TT van ESP en een spoiler op de kont voorzag, was dit verholpen en werd iedereen laaiend enthousiast. Hoe dan ook was de Audi TT een van de hoogtepunten was het autojaar 1998.

Ook Audi R8 verdween

Er volgden nog een tweede en een derde generatie van de Audi TT, maar in 2023 verdween de coupé van de markt. De reden laat zich raden: niemand wilde meer een onpraktische tweedeurs auto. Een jaar later rolde ook de laatste Audi R8 van de band. Ook een gaaf ding, maar minder dan de oer-TT. Vervolgens verdwenen ook de fraaie Audi A5 Coupé en Cabrio uit de prijslijst. Wie veel vermogen wil, kan nog altijd bij Audi terecht, maar niet verpakt als sportcoupé. Of je moet de elektrische en peperdure Audi e-tron GT meetellen, maar dat is een 4-deurs.

“Natuurlijk, een sportauto hoort bij het DNA van Audi.”

Audi beseft nu ook dat het niet bijster slim was om de R8 en de TT bij het grofvuil te zetten, getuige het antwoord van CEO Gernot Döllner op de vraag of Audi een nieuwe sportwagen overweegt. "Natuurlijk, een sportauto hoort bij het DNA van Audi. We moeten alleen kijken wat het juiste moment is om een dergelijke auto in ons aanbod op te nemen", aldus Döllner tegen Autocar.

Groot fan van de Audi TT

De CEO geeft ruiterlijk toe dat de timing nu belabberd is. De verkopen van Audi staan immers onder druk en het personeelsbestand moet met 14 procent omlaag. Wel ziet Döllmer op de lange termijn een sportauto als iets onmisbaars voor het merk. Daarbij noemde hij de eerste generatie TT als lichtend voorbeeld én dat Audi's nieuwe designbaas Massimo Frascella een groot fan van dit model is. En zoals iedereen weet: een en een is twee.



Verwacht geen kopie van de oer-TT, want dit is volgens Döllner een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. "Je moet eerst heel duidelijk bepalen wat de essentie van Audi is en vervolgens op basis hiervan met iets nieuws komen." Al houdt de CEO wel de mogelijkheid open dat de naam TT terugkeert. Maar dat de oorspronkelijke TT als inspiratiebron voor een mogelijke opvolger dient, ligt voor de hand.



Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het boeiendste autonieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

"Toen Massimo een beginnend designer was bij Giugiaro in Italië nam hij een dag vrij om de TT te bekijken die toen net in de showroom stond. Hij heeft serieus een dag in de showroom gezeten, alleen om de auto van dichtbij te kunnen bestuderen. De TT is sindsdien altijd een enorme inspiratiebron voor hem geweest. Wellicht is de tijd nu aangebroken om wat met deze inspiratie te doen."



Even geduld a.u.b.

Wanneer kun je de nieuwe TT verwachten? Voorlopig niet. Audi heeft het momenteel razend druk met nieuwe modellen in commercieel belangrijkere segmenten zoals de Audi A6, Audi A5 en Audi Q5 en wil er eerst voor zorgen dat de financiën er beter voor staan dan in 2024. Toen kampte Audi met een winstdaling en moest het een fabriek in Brussel sluiten vanwege tegenvallende EV-verkopen. Wanneer alles weer in een rustiger vaarwater is, staat de discussie open voor een mogelijke sportauto, zegt Döllner. Zonder hierbij een jaartal te noemen.