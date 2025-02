Audi zou smaakmakers als de TT Sportback en Offroad in 2025 goed kunnen gebruiken

Nieuws

Audi heeft een streep gehaald door alle modellen die het leven net een beetje leuker maken. Als vorm van rouwverwerking kijken we naar Audi's plannen uit het verleden. Toen wilden de Duitsers het TT-aanbod zelfs uitbreiden.

Audi trekt de broekriem aan, mede vanwege tegenvallende verkopen in Europa en China. Verwacht de komende tijd geen uitspattingen, want de boekhouders staan in de hoogste staat van paraatheid. SUV’s, sedans en stationwagons domineren het modelaanbod en voor sportwagens of flaneercoupés is geen plaats meer.

In 2023 verdween de Audi TT, van de R8 liep het laatste model in maart 2024 van de band. De wonderschone A5 Coupé en A5 Cabrio kregen geen opvolger. En daarmee heeft Audi, het merk van de beroemde quattro uit 1980, nu geen coupé of andere smaakmaker meer in de prijslijst. De reden laat zich zoals gezegd raden: te lage verkopen.



Twee nieuwe TT's

Terwijl Audi in 2014 juist grote plannen had met de TT. Dat jaar presenteerde het merk twee conceptcars op basis van de opzienbarende roadster, de TT Offroad en de TT Sportback. Met een lengte van 4,47 meter was de TT Sportback 29 centimeter langer dan de gewone TT. Merkwaardig genoeg was-ie ook 3 centimeter lager; hij was maar 1,38 meter hoog. De TT Offroad was met 4,39 meter ongeveer even lang als de toenmalige Audi Q3.

Voor die tijd waren beide TT-modellen vooruitstrevend. De koplampen van de auto's maakten gebruik van led-technologie. Ook de 'virtual cockpit', die in de plaats kwam van gewone meters, was het summum van technologisch vernuft. In de TT Sportback had elke passagier, ook achterin, zijn eigen stoel. De afgeronde vorm van de zijruiten achter verwees naar het design van de eerste generatie Audi TT (1998).

Motorisch waren de conceptcars voorzien van een tweeliter TFSI-viercilinder. In de Sportback was-ie goed voor 400 pk. De benzinemotor leverde in de TT Offroad minder vermogen (292 pk), maar kreeg wel hulp van een elektromotor. De TT Offroad was dus een plug-in hybride, met een gecombineerd vermogen van 408 pk en 650 Nm. Je kon 50 kilometer elektrisch rijden.



Nieuwe kans

Audi was eigenlijk van plan om een van beide modellen in 2016 op de markt brengen, afhankelijk van de reacties van het publiek. Het is gissen waarom er geen extra TT-versies zijn gekomen. Het kan zijn dat het publiek niet zo enthousiast was, maar de miljardenkosten in de nasleep van dieselgate (2015) kunnen ook hebben meegespeeld.

Toch zien we met name voor de TT Offroad wel mogelijkheden. Misschien moet Audi net als Renault het retro-orgel goed leren bespelen. De TT Offroad kan dan zorgen voor wat jeu in een verder wat saai en degelijk gamma.



