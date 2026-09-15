Roelof over zijn 'beest' van een Audi: 'Hierna wordt het alleen maar minder'

Inspiratie

Steeds meer mensen verruilen hun benzineauto voor een EV, maar Roelof de Rijk deed het omgekeerde. Hij stapte in 2022 over van een Audi E-Tron op een S8, om die een jaar later in te wisselen voor een Audi RS 6 Avant. Lachend: “Die is toch praktischer.”

Roelof is sinds zijn jeugd al aan gefascineerd door alles wat rolt en rijdt. “Misschien heb ik dat wel van mijn oom, want dat was een echte autofanaat. Hij is inmiddels helaas overleden, maar hij had veel mooie auto’s, waaronder een Citroën DS Cabriolet. Hij en mijn vader waren ook degenen die me hebben leren autorijden. Al vanaf mijn zestiende, wat toen nog helemaal niet mocht.”

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Betrapt door de politie

“Mijn eerste meters heb ik gemaakt in een oude Volkswagen-bus op een industrieterrein in Zevenaar. Toen ik het aardig onder de knie had, mocht ik weleens in de Toyota Cressida van mijn vader rijden. We woonden toen in Oosterbeek, vlak bij Arnhem. Ik was zeventien toen we op een avond samen in de Cressida een patatje gingen halen. Ik mocht naar het dorp rijden, mijn vader zat op de bijrijdersstoel.

Stopte er bij het verkeerslicht ineens een politieauto naast ons. Maar goed, mijn vader heeft 38 jaar een winkel gehad in Oosterbeek, dus die kende iedereen. Hij keek opzij en zwaaide vriendelijk naar de agenten en die zwaaiden beleefd terug. Ik zat peentjes te zweten, maar wisten die mannen veel dat ik nog geen achttien was, want ook toen was ik al twee meter, haha. Maar vergeten doe je zoiets nooit.”

Renault 12 als eerste auto

“Precies op de dag dat ik in 1985 achttien werd, kreeg ik mijn eerste officiële rijles. We woonden aan een doorgaande weg, maar dat weerhield de instructeur er niet van om de auto dubbel te parkeren. Hij zei: ‘stap maar in, rijd maar weg’. En vervolgens heb ik na zeven lessen mijn rijbewijs gehaald.”

Niet lang daarna startte Roelof zijn studie Technische Bedrijfskunde in Delft én kreeg hij van zijn moeder z’n eerste auto: een negen jaar oude Renault 12. Daaraan viel volgens Roelof altijd wel iets te klussen.

Blitse Mazda's

Na de Franse middenklasser stapte Roelof over op een Mazda 323 van de tweede ­generatie, met voorwielaandrijving. Geen standaard 1300’tje, maar een ‘dikke’ 1.5. “Voor de R12 kreeg ik bij inruil nog 2200 gulden, 700 meer dan mijn moeder had betaald!” Roelofs volgende Mazda werd z’n eerste écht blitse auto: een 323F. Dat was een sportief gelijnde vijfdeurs liftback met klapkoplampen.

“Die Mazda ging van 0 naar 100 in een dag.”

Roelofs eerste splinternieuwe auto was een snelle Ford Escort XR3. “Die liet ik ombouwen op gas, want ik reed 40.000 kilometer per jaar. Vervolgens kocht ik weer een Mazda, een MX-6 dit keer, een mooie coupé. Alleen had ik de fout begaan om een 2,0-liter viercilinder met automaat te kopen.

Dus iedereen dacht: wat een ­kicken auto is dat! Maar hij ging van nul naar honderd in een dag. En dus heb ik ‘m al snel ingeruild op de 2,5-liter V6. Daar heb ik jaren mee gereden, fantastisch ding.”

Volvo's en BMW's

Na die tweede MX-6 reed Roelof een hele rits ‘auto’s van de zaak’, waaronder een Chrysler Voyager, een Volvo V40 2.0T en liefst twee Peugeots 406 Coupé met drieliter V6. “De eerste was antracietgrijs met een bruin ­interieur, prachtige combinatie!”

Vervolgens reed Roelof in diverse BMW's en Volvo's, om in 2017 als een echte early adopter over te stappen op een elektrische auto: een Tesla Model S, destijds een behoorlijk sensationele auto.

Actieradius Audi E-tron

Elektrisch rijden met de Tesla was Roelof goed bevallen en dus koos hij na drie jaar opnieuw voor een EV, een Audi E-tron dit keer.

Roelof: “Een heerlijke auto, alleen kwam ik er in de winter maar 250 kilometer ver mee. En aangezien ik voor mijn werk het hele land doorkruis, werd ik daar best verdrietig van. Al die laadpauzes langs de ­snelweg kostten me heel veel tijd en daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Toen dacht ik bij mezelf: ik heb nu jaren elektrisch gereden, laat ik nu het nog kan, een leuke youngtimer gaan rijden.”

“De V10 van de Audi RS 6 is géén Lamborghini-motor.”

Overstap op youngtimers

Roelofs eerste youngtimer was niet de ­minste: een Audi S8 uit 2007, met een ongeblazen 5,2-liter V10. Vaak wordt beweerd dat deze motor afkomstig is uit de Gallardo, van het destijds vers tot het Volkswagen-­concern toegetreden Lamborghini, maar dat klopt niet. In ­werkelijkheid werden beide V10’s parallel ontwikkeld, al is naar alle waarschijnlijkheid wel de nodige kennis uitgewisseld.

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Verschillen V10 Audi en Lamborghini

Ze hebben allebei een blokhoek van 60 graden en ook de boring en slag zijn eender. Toch zijn er meer verschillen dan over­eenkomsten. Die zitten ‘m in de in- en ­uitlaatconstructie, de cilinderkoppen en de nokkenassen. Bovendien is de Audi-motor vanaf het begin voorzien van FSI-injectie.

De Gallardo-motor heeft ‘scherpere’ nokkenassen en dry-sump­smering en is dol op hoge toerentallen. De conventioneel gesmeerde V10 in de Audi is juist afgestemd op souplesse bij lagere toerentallen. Tegenover de 450 pk in de eerste S8 zet de Gallardo ook liefst 500 tot 560 pk.

Audi S8 was geweldig, maar onpraktisch

En, Roelof, hoe beviel die S8 na die twee EV’s? “Een geweldige auto met een geweldige motor. Alleen had ik bij de aanschaf één ding over het hoofd gezien: de S8 heeft een achterbank die in precies nul delen neerklapbaar is. Dus hoewel het een van de grootste auto’s is die je kunt bedenken, moest ik altijd iemand bellen als ik iets wilde meenemen dat langer was dan anderhalve meter. En dat gebeurde best vaak …”

Totdat Roelof er na een ontmoeting op de parkeerplaats van de supermarkt achter kwam dat ook de Audi S6 en RS6 Avant met de V10 waren geleverd. “Dat had ik me nooit gerealiseerd. Toen wist ik het: die S8 ga ik inruilen voor een RS 6. Want ik wilde per se weer een V10. Die is zó uniek, daarnaast had ik het gevoel: je moet het nu doen, want straks kan het niet meer.”

“Iedereen die iets met auto’s heeft, staat meteen achterstevoren.”

Heb je lang moeten zoeken? “Ja, het heeft best even geduurd, want er zijn maar zo’n achtduizend gebouwd. Zie dan maar eens een goed en net exemplaar te vinden met een gesloten kilometerregistratie en ­aantoonbare onderhoudshistorie. Eentje waarin je gaat zitten en voelt: dit klopt.”

Zwitserse import-RS 6

Waar heb je jouw auto op de kop getikt? “In Zwitserland. Of eigenlijk heeft mijn Audi-specialist in Ermelo dat gedaan. Na een halfjaar belde hij me op om te vertellen dat-ie een geschikte kandidaat had gevonden, met maar 140.000 kilometer op de ­teller. Aantoonbaar. Dat is nu ongeveer anderhalf jaar geleden. In die tijd heb ik er zo’n 35.000 kilometer mee gereden, want het is gewoon mijn dagelijkse auto.”

Zó, dan hakken de brandstofkosten er flink in! “Klopt, hij drinkt nogal: 1 op 7 en alleen superbenzine. Op zestig liter rijd ik ongeveer 450 kilometer. Maar de afschrijving van zo’n oudere liefhebbersauto is gelukkig lager dan van nieuwe auto’s.”

Niet brullen of knallen

De V10 in de RS 6 is iets kleiner (5,0 liter) dan die in de S8, maar ter compensatie kreeg-ie twee turbo’s. Die werken als ­steroïden in het lijf van een bodybuilder. Samen blazen ze het vermogen op van 450 naar 580 pk en de newtonmeterteller houdt pas stil bij het getal 650. Merk je nog veel verschil in geluid met de S8-motor?

“Hij klinkt wel anders, maar dat zit ‘m volgens mij vooral in de uitlaten. Ook al rijd je met een heel laag toerental, je hoort onmiddellijk dat er iets speciaals aan komt. Iedereen die iets met auto’s heeft, staat meteen achterstevoren. Terwijl deze gewoon de standaard­uitlaat heeft. Want ik ben dol op een mooi geluid, maar ik wil niet brullen of knallen. Dat hoor je bij de C7-generatie van de RS 6 wel vaak, maar dat is niks voor mij. Zoals deze klinkt, is het precies goed. Alleen al als ik start, is het lachen; dan staat er meteen een enorme smile op m’n gezicht.”

Plofkraakimago Audi RS 6

Nu is deze auto helemaal zwart, inclusief alle badges en logo’s. Dat zorgt toch voor een bepaalde uitstraling. Was je niet bang voor het plofkraakimago van de RS 6? Roelof: “Neuh, niet echt. Wel vroeg ik me af of een RS 6 nog een beetje te verzekeren was, maar dat bleek geen probleem, mede dankzij mijn 27 schadevrije jaren.

Ook met de techniek spring ik voorzichtig om. Na de koude start is het zeker niet meteen ‘van onderen’, want dan ligt de motor in twee maanden uit elkaar. Je moet hem netjes opwarmen."

“Met die dubbele turbo gaat-ie als een raket.”

"Als-ie eenmaal op bedrijfstemperatuur is, mag je gas geven. En dan is het verschil met de S8 echt bizar. Met die dubbele turbo gaat-ie als een raket. In Duitsland heb ik z’n potentieel ook weleens benut, zullen we maar netjes zeggen, haha! Want natuurlijk is deze auto ervoor gemaakt om af en toe op z’n staart getrapt te worden. Als je ‘m maar netjes behandelt en goed onderhoudt."

RS 6 is geen Audi

Wat ik vooraf niet eens wist: officieel is dit geen Audi. Hij is bij Quattro GmbH gemaakt en op het kenteken staat ook: ‘Quattro RS 6, handelsnaam Audi RS 6’. Het chassisnummer begint daarom met een andere combinatie dan bij gewone Audi’s. Door de strengere normen die Quattro GmbH stelt aan de afwerking en de kwaliteit voelen knoppen en dergelijke hoogwaardiger aan.

Daarnaast heeft mijn RS 6 een aantal functies waarvan ik niet eens wist dat ze in 2008 al bestonden. Keyless entry en start, adaptieve cruisecontrol en zelfs soft close-portieren. Ik deed de deur een keertje niet goed dicht, hoorde ik ineens een slurpgeluidje en klik: gesloten!”

Wolf in schaapskleren

Heb je het idee dat deze RS 6 je een beetje wordt gegund? Want de reacties op dit soort auto’s zijn in Nederland lang niet altijd positief. “Dat valt reuze mee, waarschijnlijk ook doordat het al een oudere auto is.

Daarnaast heb ik er deze 20-inch Performance-wielen onder laten zetten, een originele fabrieks­optie. Die ogen een stuk beschaafder dan de nogal eh … smaakgevoelige 22-inch velgen met chromen rand die de auto had toen ik ‘m kocht. Wat mij betreft is deze C6-generatie de minst schreeuwerige RS 6 die Audi gemaakt heeft, de ultieme wolf in schaapskleren."

“Kijk, daar staat het beest!”

Uitgebouwde heupen

"De echte spotters herkennen ‘m natuurlijk wel en van hen krijg ik onderweg steevast opgestoken duimen. Ze herkennen ‘m vooral aan zijn uitgebouwde heupen voor en achter, zoals veel nieuwe auto’s die ook hebben. Daardoor oogt-ie veel moderner dan een gewone A6 uit hetzelfde jaar. Laatst stond-ie op de parkeerplaats van de sportschool en zei iemand: ‘kijk, daar staat het beest!’, haha.

Ook tijdens een vakantie in Italië kreeg ik veel reacties in de trant van: ha, de V10, respect! Dat was trouwens sowieso een mooie trip. We zijn erheen gereden via de Gotthardpas, lekker door de haarspeld­bochten naar boven, schuifdak open en dan luisteren naar de echo van de V10 tegen de bergwanden. Fantastisch!”

Onderhoudskosten Audi RS 6

Net als Roelof en al die andere liefhebbers vinden ook wij de V10 een geweldige machine. Tegelijkertijd krijgen we het een beetje benauwd als we in de overvolle machinekamer kijken. Heb je voor het onderhoud niet zo’n beetje dezelfde begroting nodig als het ministerie van Defensie?

“Tot dusver heb ik er maar één ‘dingetje’ mee gehad, een olielekkage, veroorzaakt door een lek ringetje. Om de lekkage te verhelpen, moesten ze wel de hele voorkant demonteren. Alles bij elkaar zijn ze twee dagen bezig geweest om een ringetje van 2,50 euro te vervangen ...

Gelukkig is dat het enige issue dat ik ermee heb gehad, terwijl ik de auto dagelijks gebruik. Misschien niet verstandig, maar ik geniet er enorm van. Elke dag weer! En hierna? Hierna wordt het alleen maar minder …”