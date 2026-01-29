Huh? Als je dit doet, is de Audi A3 goedkoper dan de Volkswagen Golf

De Audi A3 is het luxe broertje van de Volkswagen Golf, en is daarom ook altijd duurder. Toch? Gek genoeg is dat niet het geval als je via onze private lease vergelijker een A3 wilt leasen. 

De Audi A3 is verrassend goedkoop met private lease

Over de Audi A3 

De Audi A3 is momenteel een van de allergoedkoopste plug-in hybride auto's en staat vanaf minimaal 464 euro in de vergelijker. Daarmee is de luxe Duitser goedkoper dan de Volkswagen Golf, wat gezien de geschiedenis van beide modellen best wel opvallend is. Ook is de Audi maar iets duurder dan de Seat Leon

Voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen. Heeft de PHEV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten                                                   Minpunten
+ Grote elektrische actieradius (143 km) - Actieradius haal je maar moeilijk
+ Kan snelladen (40 kW) - Traag als de batterij leeg is
+ Rijdt erg prettig en comfortabel - Laadpoort op onhandige plek

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Audi A3 PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld. 

Specificaties

Specificatie 40 TFSI e
Vermogen204 pk
Koppel350 Nm
Aandrijflijn (brandstof)Plug-in hybride
0-100 sprint7,4 s
CO2-uitstoot (WLTP)25 g/km
Accucapaciteit19,7 kWh
WLTP-actieradius (elektrisch)143 km
Laadtijd (0%-100%)2,5 u
Snellaadvermogen40 kW
Snellaadtijd (10%-80%)26 min
Audi A3 Pro Line

De plug-in hybride Audi A3 is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Pro Line, Advanced edition en S edition. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:

  • Cruise control
  • 17 inch lichtmetalen velgen
  • Parkeersensoren achter
  • Climate Control met 3 zones
  • LED-verlichting koplampen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Actieve rijbaanassistentie
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Digitaal instrumentarium
  • 10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Bekijk de goedkoopste Audi A3 deals

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.

De Audi A3 PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

