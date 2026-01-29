Huh? Als je dit doet, is de Audi A3 goedkoper dan de Volkswagen Golf

Nieuws

De Audi A3 is het luxe broertje van de Volkswagen Golf, en is daarom ook altijd duurder. Toch? Gek genoeg is dat niet het geval als je via onze private lease vergelijker een A3 wilt leasen.

De Audi A3 is verrassend goedkoop met private lease

Over de Audi A3

De Audi A3 is momenteel een van de allergoedkoopste plug-in hybride auto's en staat vanaf minimaal 464 euro in de vergelijker. Daarmee is de luxe Duitser goedkoper dan de Volkswagen Golf, wat gezien de geschiedenis van beide modellen best wel opvallend is. Ook is de Audi maar iets duurder dan de Seat Leon.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen. Heeft de PHEV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Grote elektrische actieradius (143 km) - Actieradius haal je maar moeilijk + Kan snelladen (40 kW) - Traag als de batterij leeg is + Rijdt erg prettig en comfortabel - Laadpoort op onhandige plek

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Audi A3 PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Specificatie 40 TFSI e Vermogen 204 pk Koppel 350 Nm Aandrijflijn (brandstof) Plug-in hybride 0-100 sprint 7,4 s CO2-uitstoot (WLTP) 25 g/km Accucapaciteit 19,7 kWh WLTP-actieradius (elektrisch) 143 km Laadtijd (0%-100%) 2,5 u Snellaadvermogen 40 kW Snellaadtijd (10%-80%) 26 min

Audi A3 Pro Line

De plug-in hybride Audi A3 is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Pro Line, Advanced edition en S edition. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:

Cruise control

17 inch lichtmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Climate Control met 3 zones

LED-verlichting koplampen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeidheidsherkenning

Digitaal instrumentarium

10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Bekijk de goedkoopste Audi A3 deals

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.

De Audi A3 PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.