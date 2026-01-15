Dit is in 2026 met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Plug-in hybrides worden steeds populairder, en dat is begrijpelijk. Het is het perfecte compromis tussen elektrisch rijden zonder actieradiusstress. Maar wat is nou de goedkoopste plug-in hybride in Nederland?

Bekijk de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Over de Seat Leon PHEV

Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland
Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland
Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

De Seat Leon is momenteel de allergoedkoopste plug-in hybride auto en staat vanaf minimaal 449 euro in de vergelijker. Dat is een stuk goedkoper dan de Audi A3, Volkswagen Golf en Ford Kuga - de auto's die op een afstand volgen. 

Voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen. Heeft de PHEV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten                                                   Minpunten
+ Grote elektrische actieradius (132 km) - Hard plastic interieur
+ Kan snelladen (50 kW) - Ietwat stevig geveerd
+ Sportief stuurgevoel - Laadpoort op onhandige plek

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Leon PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld. 

Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland
Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Specificaties

Specificatie 1.5 TSI e-Hybrid
Vermogen204 pk
Koppel330 Nm
Aandrijflijn (brandstof)Plug-in hybride
0-100 sprint7,7 s
CO2-uitstoot (WLTP)0 g/km
Accucapaciteit19,7 kWh
WLTP-actieradius (elektrisch)132 km
Laadtijd (0%-100%)2,5 u
Snellaadvermogen50 kW
Snellaadtijd (10%-80%)26 min
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland
Dit is met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Seat Leon Style

De plug-in hybride Seat Leon is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Style, Style Business Intense en FR Business. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:

  • Cruise control
  • 17 inch lichtmetalen velgen
  • Parkeersensoren achter
  • Automatische airconditioning
  • LED-verlichting koplampen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Actieve rijbaanassistentie
  • Vermoeiheidsherkenning
  • Digitaal instrumentarium
  • 10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Bekijk de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.

De Seat Leon PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Lees ook 8 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand 8 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact