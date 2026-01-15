Dit is in 2026 met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Nieuws

Plug-in hybrides worden steeds populairder, en dat is begrijpelijk. Het is het perfecte compromis tussen elektrisch rijden zonder actieradiusstress. Maar wat is nou de goedkoopste plug-in hybride in Nederland?

Over de Seat Leon PHEV

De Seat Leon is momenteel de allergoedkoopste plug-in hybride auto en staat vanaf minimaal 449 euro in de vergelijker. Dat is een stuk goedkoper dan de Audi A3, Volkswagen Golf en Ford Kuga - de auto's die op een afstand volgen.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen. Heeft de PHEV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Grote elektrische actieradius (132 km) - Hard plastic interieur + Kan snelladen (50 kW) - Ietwat stevig geveerd + Sportief stuurgevoel - Laadpoort op onhandige plek

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Leon PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Specificatie 1.5 TSI e-Hybrid Vermogen 204 pk Koppel 330 Nm Aandrijflijn (brandstof) Plug-in hybride 0-100 sprint 7,7 s CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km Accucapaciteit 19,7 kWh WLTP-actieradius (elektrisch) 132 km Laadtijd (0%-100%) 2,5 u Snellaadvermogen 50 kW Snellaadtijd (10%-80%) 26 min

Seat Leon Style

De plug-in hybride Seat Leon is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Style, Style Business Intense en FR Business. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:

Cruise control

17 inch lichtmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting koplampen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Digitaal instrumentarium

10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.

De Seat Leon PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.