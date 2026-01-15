Dit is in 2026 met grote afstand de goedkoopste plug-in hybride van Nederland
Plug-in hybrides worden steeds populairder, en dat is begrijpelijk. Het is het perfecte compromis tussen elektrisch rijden zonder actieradiusstress. Maar wat is nou de goedkoopste plug-in hybride in Nederland?
Over de Seat Leon PHEV
De Seat Leon is momenteel de allergoedkoopste plug-in hybride auto en staat vanaf minimaal 449 euro in de vergelijker. Dat is een stuk goedkoper dan de Audi A3, Volkswagen Golf en Ford Kuga - de auto's die op een afstand volgen.
Voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen. Heeft de PHEV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Grote elektrische actieradius (132 km)
|- Hard plastic interieur
|+ Kan snelladen (50 kW)
|- Ietwat stevig geveerd
|+ Sportief stuurgevoel
|- Laadpoort op onhandige plek
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Leon PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.
Specificaties
|Specificatie
|1.5 TSI e-Hybrid
|Vermogen
|204 pk
|Koppel
|330 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Plug-in hybride
|0-100 sprint
|7,7 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|0 g/km
|Accucapaciteit
|19,7 kWh
|WLTP-actieradius (elektrisch)
|132 km
|Laadtijd (0%-100%)
|2,5 u
|Snellaadvermogen
|50 kW
|Snellaadtijd (10%-80%)
|26 min
Seat Leon Style
De plug-in hybride Seat Leon is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Style, Style Business Intense en FR Business. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:
- Cruise control
- 17 inch lichtmetalen velgen
- Parkeersensoren achter
- Automatische airconditioning
- LED-verlichting koplampen
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Actieve rijbaanassistentie
- Vermoeiheidsherkenning
- Digitaal instrumentarium
- 10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.
De Seat Leon PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
