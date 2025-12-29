Mijn autojaar 2025: de zoektocht naar de perfecte hot hatch

Nieuws

Was het nodig? Nee, nog niet. Handig dan? Nee, dat zeker niet. Toch ging ik dit jaar op zoek naar een andere auto. Dat leverde een opvallende, leuke en grondige zoektocht op.



Mijn autojaar van 2025 stond vooral in het teken van mijn eigen zoektocht naar een andere auto. Helemaal zonder slag of stoot ging dat zeker niet. Daar ben ik zelf mede debet aan geweest, het begon namelijk al bij de shortlist. Die was, door het segment waarin ik wilde shoppen, erg compact. Ik wilde namelijk per se een auto uit een vooral in Nederland uitstervend segment: een hot hatch. Voor mij zijn hot hatches een perfect compromis: snel en spannend, maar toch praktisch in gebruik.

Maar omdat er in hot hatches vrijwel altijd een potige benzinemotor ligt, zijn de verbruiks- en uitstootcijfers niet om over naar Greenpeace te schrijven. En dat levert dan weer een flinke straf op vanuit Den Haag, in de vorm van een duizelingwekkende bpm. Om die reden worden hete hatchbacks al jaren nauwelijks nieuw verkocht in Nederland.

Hot hatch in Nederland

Kijk maar eens op de prijslijst van de Volkswagen Golf. Wil jij een Golf R met 333 pk? Dat wordt dan 85.990 euro, alsjeblieft. Bijna 86 mille dus, voor een Golf nota bene. Het hele concept van een hot hatch wordt zo vakkundig de nek omgedraaid.

Tweedehands hete hatchback

Omdat niemand in Nederland een nieuwe hot hatch koopt, is de keuze aan tweedehands exemplaren evenmin reuze. Overigens zijn veel auto’s in dit segment geïmporteerd uit Duitsland, waar de prijzen niet zulke belachelijke vormen hebben aangenomen. Op zich niet erg, maar het is wel extra belangrijk om met een scherp oog op de historie te letten.

Met mijn budget en mijn strenge eisen ingevuld ging ik vol goede moed naar de bekende occasionsites. De eisen in kwestie? Ik som op: minimaal 250 pk, de auto mag niet ouder zijn dan zeven jaar, maximaal 100.000 kilometer op de teller, je moet achterin goed kunnen zitten, het moet een leuk kleurtje hebben (zwart, wit en grijs hebben we al genoeg in Nederland), goede stoelen en een fijne geluidsinstallatie. Maar bovenal: het moet leuk rijden. Ik wil, elke keer als ik achter het stuur plaatsneem, voelen dat ik met iets speciaals onderweg ben.

Verlanglijst

De verlanglijst nam al vrij snel vorm aan: Seat Leon Cupra, Volkswagen Golf GTI/TCR/R, Renault Mégane RS, Hyundai i30N, Mercedes A35/A45 AMG, BMW M140i, Honda Civic Type R en Ford Focus ST/RS. Was het toch nog een respectabel lijstje geworden. Vervolgens kon het grote afstreepfestijn beginnen.

De droomkandidaten

Om te beginnen met auto’s die toch nét iets te duur waren. Ik geef eerlijk toe: het allerliefst had ik de BMW M140i gehad, met die heerlijke B58-zescilinder en achterwielaandrijving in zo’n compacte auto. Waar vind je dat nog? Ook de Mercedes A35/A45 AMG stond, door mijn lichte Mercedes-voorkeur (met de paplepel ingegoten), rood omcirkeld. Tot slot stonden hoog op mijn verlanglijstje de Mégane RS en de Civic Type R, mede door hun onberispelijke reputatie als echte rijdersauto’s. Deze vier modellen bleken echter toch een tikkeltje te prijzig. Jammer, maar gelukkig waren er nog genoeg kandidaten over.

En een Golf dan?

De Volkswagen Golf is natuurlijk de aartsvader van het hot hatch-segment. Mede daardoor waren de verwachtingen hooggespannen, en misschien viel de proefrit in de Golf GTI TCR juist daarom zo tegen. Snel, capabel en goed – allemaal woorden die bij de Golf passen – maar emotie was precies wat ontbrak. Het stuurgevoel was doods, het geluid tam en de auto liet je niets bijzonders voelen. Het leek vooral op een iets snellere versie van een doodnormale gezinsauto, als je begrijpt wat ik bedoel.

Handbak blijkt cruciaal

Het lijstje vormde zich al snel naar een trio: de Focus ST, i30N en Leon Cupra. Laatstgenoemde was de eerstvolgende die ik voor een proefrit meenam. Natuurlijk heeft-ie vergelijkbare techniek als de Golf, dus de Leon stond al met 3-0 achter. Echter reed de Leon duidelijk anders dan zijn Volkswagen-broer. Ook vind ik 'm mooier dan de Golf en hangt er een wat minder negatief imago omheen.

Toch gooide één aspect roet in het eten: de geautomatiseerde DSG-bak. Ik besefte tijdens het rijden dat dit een van de belangrijkste aspecten was waarom de auto me toch net niet wist te overtuigen. Bovendien worden handbakken steeds zeldzamer in de automarkt, en dus moest en zou ik er nog van genieten zolang het kan.

Finale

Er bleven nog twee kandidaten over voor een spannende finale: de Hyundai i30N en de Ford Focus. Om te beginnen met de nieuweling, de Hyundai. De i30N is echt een vette auto met veel van de elementen waarnaar ik op zoek was. Emotie te over, met scherpe rijeigenschappen en een brullende uitlaat. Toch miste ik net een beetje verfijning, mogelijk verklaarbaar door het gebrek aan ervaring van de Koreanen.

Ford Focus ST

Des te meer ervaring heeft Ford. Zij hebben met de Escort, Fiesta en Focus al decennialang een hot-hatch-traditie. En die werd tijdens de proefrit met de vierde generatie van de Focus niet verloochend. Het begon al zodra ik de startknop indrukte, met het grommen van de overbemeten 2,3-liter EcoBoost-motor. De besturing communiceerde zo direct als een geboren en getogen Amsterdammer. Met een druk op de S-knop (S van sport) verander je de Focus in een hitsig beest dat niets anders wil dan heel snel meters maken. En daarbovenop: heerlijke Recaro-stoelen en een audiosysteem van Bang & Olufsen.

Ook de Focus RS Mk3 heeft de revue gepasseerd, maar dat interieur is wel erg gedateerd en niet prettig in de omgang. Ook de facelift van de Focus Mk4 was een optie, al is die juist weer iets te modern. De analoge tellers hebben plaatsgemaakt voor een digitaal instrumentenpaneel (een van de grootste downgrades van moderne auto’s), het scherm is veel te groot geworden, veel fysieke knoppen zijn verdwenen en de stoelen zijn niet meer van Recaro.

Nee, deze Focus ST uit 2019 in Performance Blue, dat moest ’m worden! Superpraktisch als het moet (serieus verrassende beenruimte achterin, bijvoorbeeld), maar knettergek als ik dat wil. Dát is wat een hot hatch hoort te zijn.