Veel bagageruimte, weinig benzine - deze stationwagons bieden het beste van twee werelden

Inspiratie

Nieuwe stationwagons worden steeds schaarser, terwijl plug-in hybrides juist heel populair zijn. Wat nu als jij zo’n fijne, ‘ouderwetse’ station met veel liters bagage wilt, maar juist wilt bezuinigen op de liters benzine? Dat wordt en rondje Marktplaats!

Veel automobilisten die vroeger om praktische redenen een station­wagon reden, kiezen tegenwoordig vaak voor een SUV. Dat kan zijn omdat ze zo’n auto stoer vinden en graag hoog zitten, maar ook omdat hun favoriete merk geen nieuwe stationwagons meer levert.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij Citroën, Fiat, Ford, Honda, Mazda en Renault. En Volvo, dat vroeger in Estates grossierde, heeft nu alleen nog de V60 – tegenover zeven SUV’s!

Mis geen occasionnieuwtje meer, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

SUV's zwaarder en onzuiniger

Best jammer, want behalve iets meer hoofdruimte en laadhoogte, hebben SUV’s nauwelijks toe­gevoegde waarde. Bovendien zijn ze meestal zwaarder en onzuiniger dan een vergelijkbare stationwagon.

Wil jij juist wel graag een station­wagon, en staat een laag verbruik ook heel hoog op je verlanglijst? Dan kan een plug-in hybride (PHEV) een slimme keus zijn.

Het grote voordeel van PHEV's

Het grote voordeel van een plug-in hybride zit in de kortere dagelijkse ritten. Wie thuis of op het werk kan laden en niet al te ver hoeft te rijden, kan woon-werkverkeer vaak grotendeels elektrisch afleggen. Alleen moet je van oudere PHEV’s geen wonderen verwachten. Een elektrische actieradius van 30 tot 50 kilometer is heel normaal.

Jongere modellen komen soms aanzienlijk verder. Toch kan het bereik van zo’n oude stekkerhybride alsnog genoeg zijn voor de meeste dagelijkse ritten. En mocht de accu leeg raken, dan neemt de benzinemotor het over. Dat gemak is nog altijd een van de sterkste argumenten voor een PHEV.

Wat als je geen eigen laadpaal hebt?

Zonder eigen laadpaal is het PHEV-gemak een stuk minder. Want als je zo veel mogelijk elektrisch wilt rijden, zul je vrijwel dagelijks moeten stekkeren. Als de laadkabel meestal onder de bagagevloer blijft liggen, rijd je eigenlijk in een benzineauto met over­gewicht. Zo kom je met geen mogelijkheid aan het opgegeven verbruik.

Minder benzine, maar ook minder ruimte

Plug-in hybride stationwagons hebben ook een potentieel praktisch nadeel. Bij sommige modellen ligt een deel van het accupakket onder de vloer. Daardoor kan de kofferbak kleiner zijn dan bij dezelfde stationwagon met alleen een verbrandingsmotor.

Complexe techniek

Ook iets om op te letten: de techniek van een stekkerhybride is complex. Een traceerbare onderhoudshistorie is daarom extra belangrijk. Check ook of de samenwerking tussen de motoren nog soepel verloopt en laat de state of health van de accu testen.

Als het batterijpakket veel van zijn capaciteit kwijt is, wordt de elektrische actieradius kleiner en het PHEV-voordeel minder. Vergeet ook de laadkabel niet. Een ontbrekende kabel is geen ramp, maar een nieuwe kost toch algauw een paar honderd euro.

Skoda Octavia Combi 1.4 RS iV PHEV - 2021 - 81.074 km - € 24.940

In 1996, dertig jaar gelden dus, rekende de eerste generatie Skoda Octavia definitief af met het oostblokverleden van het merk. De auto had dezelfde technische basis als de toen gloednieuwe Volkswagen Golf, was groter en ruimer, maar vanbinnen ook minder hoogwaardig. Als je Skoda nog steeds associeert met lawaaiige, staartlastige en karig uitgeruste auto’s, heb je óf dertig jaar onder een steen geleefd, óf je heet Doornroosje.

Laat je wakker kussen door deze knalrode tweedehands Octavia PHEV uit 2021. Hij is voorzien van een PHEV-aandrijflijn die 245 pk bij elkaar sprokkelt. Die riante power wordt onderstreept door de sportieve RS-aankleding. Dat betekent 18-inch lichtmetaal, zwarte accenten aan de buitenkant, en met leer en alcantara beklede sportstoelen. Ondanks zijn sportieve inborst blijft deze Octavia gewoon een lekker ruime gezinsauto. Al snoept de hoogvolt­accu wel 150 liter van de bagageruimte af – er resteert 490 liter.

+ Lekker kleurtje, riante RS-uitrusting

- Gekrompen kofferbak, garantie kost extra

Volvo V90 T8 Twin Engine AWD - 2018 - 143.359 km - € 28.750

Zo’n nieuwe Volvo V60 is best een fraaie auto, maar op ruimte­­gebied is het geen Volvo 940 Estate of V70. Hoewel ook de inmiddels uit productie genomen Volvo V90 het lifestyle-achtige design van de V60 kent, is-ie een flinke maat groter, wat resulteert in de verwachte Zweedse ruimte. Maar dan zonder de ouderwetse drinkgewoonten. Als je dagelijkse afstanden bescheiden zijn en je trouw oplaadt, loop je niet het risico dat je op de verjaardag van de tankstationhouder wordt uitgenodigd.

Het infotainment is inmiddels achterhaald, maar de binnenhuisarchitectuur van de V90 kunnen we nog altijd waar­deren. Hoewel deze V90 minder zijn best doet om sportief over te komen dan de Skoda hiernaast, is het met zijn 407 pk een beul voor klinkerstraatjes. En ... anders dan de nieuwste Volvo’s, is-ie nog niet begrensd op 180 km/h. De Consumentenbond geeft de V90 een 7,6 voor betrouwbaarheid, maar check wel of de achterste elektromotor nog goed meedoet.

+ Geweldig ruim, puike prestaties

- Klein elektrisch bereik, karige garantie

Peugeot 508 SW PSE Hybrid 360 - 2021 - 147.763 km - € 24.995

De gewone tweedehands Peugeot 508 PHEV is al geen muurbloempje, maar als PSE doet-ie er nog een flinke schep bovenop. Met zijn 360 pk en 520 Nm is dit de krachtigste straat-Peugeot van zijn tijd, zonder dat hij eruitziet alsof-ie rechtstreeks van het circuit komt. De combinatie van een 1,6-liter benzinemotor en twee elektromotoren levert de vierwielaandrijver een sprint naar 100 km/h in 5,2 seconden op.

Toch zit de grootste lol niet in stoplichtsprintjes, maar in snelle tussenacceleraties en ­bochten. Ondanks zijn gewicht van 1850 kilo, blijft de 508 PSE opvallend strak op koers, terwijl het onderstel je rug nog enigszins heel laat. Minder overtuigend zijn de wat grof schakelende automaat en de weinig inspirerende viercilinder­roffel. Rustig aan doen kan ook: elektrisch komt hij officieel 42 kilometer ver. Nieuw was-ie erg duur, maar als occasion is deze zeldzame Peugeot behoorlijk verleidelijk.

Kia Ceed SW 1.6 GDi PHEV - 2022 - 44.607 km - € 23.445

Anders dan de auto’s hiervoor, moet deze Kia het niet hebben van zijn pk-geweld. Daar staat – gezien zijn prille leeftijd – een bijzonder nette prijs tegenover, gecombineerd met nog bijna zes (!) jaar resterende fabrieksgarantie. Niks voor thrillseekers dus en dat geldt ook voor de aandrijflijn. Die levert 141 pk en 265 Nm. Genoeg om zonder stress met het Nederlandse verkeer mee te komen, maar verwacht geen elek­trische stoplichtsensaties.

Op stroom komt deze gebruikte plug-in hybride Ceed officieel zo’n 50 kilometer ver en het samenspel tussen beide motoren verloopt prettig soepel. Wel snoept het accupakket flink van de bagageruimte: ten opzichte van een gewone Ceed SW lever je 188 liter in. Daar staat tegenover dat hij nog altijd een caravan van 1300 kilo mag trekken. Het interieur oogt netjes, overzichtelijk en degelijk, maar ook wat gewoontjes. Dat wordt aan de buitenkant van dit exemplaar deels gecompenseerd door de aparte carrosseriekleur.

+ Fraaie verschijning, grote koffer, dynamisch en compleet

- Automaat lijkt soms de weg kwijt, klein bereik

Renault Mégane Estate 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid - 2022 - 81.018 km - € 21.000

Koop je een tweedehands Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid, gebruik hem dan zoals Renault het bedoeld heeft: veel stekkeren en niet continu de coureur uithangen. De 1,6-liter benzinemotor werkt samen met twee elektromotoren en het systeemvermogen bedraagt 158 pk. Daarmee sprint-ie in 9,8 seconden naar 100 km/h. Niet bloedsnel, wel voldoende. Belangrijker: met een volle accu kun je ook op de snelweg zo’n 40 kilometer volledig elektrisch rijden. Wie trouw laadt en niet alleen lange ritten maakt, kan gemiddeld 1 op 30 halen.

Bij een rustige rijstijl is de Mégane comfortabel en ­verloopt het samenspel binnen de aandrijflijn soepel. Ga je lopen jagen, dan kunnen bonkige schakel­momenten en ­plotselinge krachtuitbarstingen de rust verstoren. Een groter nadeel is de tot 447 liter gekrompen kofferbak. Deze blauwe Mégane is een rijk uitgeruste R.S. Line uit 2022, met pano­ramadak, adaptieve cruisecontrol en achteruit­rijcamera.

+ Jonge auto voor schappelijke prijs, goede garantie

- Bescheiden prestaties

Vraag je je af welke plug-in hybride stationwagons er nog meer zijn? In Auto Review 10/2026 doen we nog vijf suggesties.