Mercedes neemt afscheid van segment met knotsgekke Final Edition

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Na ruim zeven jaar valt het doek voor de Mercedes-AMG A45 S, de allerdikste versie van de Mercedes A-Klasse. Het Duitse merk stuurt de gepeperde hot hatch de wereld uit met een uitbundige Final Edition.

Deze nieuwe uitvoering is leverbaar in de matte kleur mountaingrau magno of in het effen Nachtschwarz, gecombineerd met deurgrepen in Dark Chrome en mat zwarte 19-inch gesmede AMG-wielen met een kruisspaakdesign. De wielnaafdoppen krijgen een geel AMG-logo, terwijl de remklauwen van het AMG-hoogwaardige remsysteem glanzend zwart zijn gelakt, met een wit AMG-logo. Een verchroomde tankdop en optionele deurfolie met een groot "45 S"-opschrift in geel en zwart met witte omlijning zorgen voor extra contrast, net als het gele ruitpatroon op de spiegelkappen.

Standaard aan boord is het AMG Night-pakket, dat onderdelen als de spiegelbehuizingen en sierlijsten in hoogglans zwart uitvoert. Dat zorgt samen met de donker verchroomde uitlaatsierstukken voor een vloeiend geheel. Ook het AMG Night-pakket II is standaard, met details als de spijlen van de radiatorgrille en de typeaanduidingen in Dark Chrome.

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Aerodynamicapakket voor extra flair

Optioneel is voor de Final Edition het AMG Aerodynamicapakket leverbaar. De in de windtunnel ontwikkelde onderdelen geven de auto een nog agressiever uiterlijk en verbeteren de stabiliteit bij hoge snelheden. Het gaat om een grotere frontsplitter met extra vinnen, een dakspoiler, scherpe randen rond de luchtuitlaten in de achterbumper en een diffuserblad, allemaal in hoogglans zwart.

Binnen zet de gele kleurstelling zich door. De AMG Performance-stoelen zijn bekleed met kunstleer Artico en microvezel Microcut in zwart, met gele contrastnaden en geborduurde "45 S"-logo's in de hoofdsteunen. Een "45 S Final Edition"-badge op de middenconsole onderstreept het exclusieve karakter. Het AMG Performance-stuurwiel in Nappaleer krijgt eveneens een gele siernaad, net als de aluminium sierelementen met AMG-patroon en het gele AMG-opschrift. Zwarte AMG-instaplijsten met geel oplichtend AMG-logo en AMG-vloermatten met "45 S"-opschrift maken het interieur compleet.

Krachtigste viercilinder blijft ongewijzigd

Onder de motorkap verandert er niets. De Final Edition behoudt de krachtigste in serie gebouwde viercilinder ter wereld, goed voor 421 pk (310 kW) en 500 Nm. Daarmee sprint de auto in 3,9 seconden naar 100 km/h en gaat het door tot een elektronisch begrensde topsnelheid van 270 km/h. De aandrijving loopt via een achttraps AMG-automaat met dubbele koppeling, gecombineerd met de volledig variabele vierwielaandrijving die de krachtverdeling naar de achterwielen individueel regelt.

Fors prijskaartje voor laatste exemplaar

Het is nog niet bekend of deze Final Edition ook naar Nederland komt. Een prijs kunnen we je dan ook niet geven. Wel is deze uitvoering in Duitsland al geprijsd. Bij onze oosterburen begint de reguliere A45 S al bij 62.840 euro. Voor de Final Edition rekent Mercedes daar bovenop een meerprijs van ruim 6.000 euro voor de basisuitvoering, tot iets meer dan 10.000 euro als je ook het AMG Aerodynamicapakket en de grote "45 S"-belettering op de deuren wilt hebben. Daarmee komt de totaalprijs uit tussen de 68.915 en 72.931 euro, afhankelijk van de gekozen uitrusting.

Mercedes werkt inmiddels aan een opvolger van de A-Klasse, maar het is nog onduidelijk of ook een AMG-versie met verbrandingsmotor aan het aanbod wordt toegevoegd. Door de steeds strengere emissieregels lijkt dat geen uitgemaakte zaak. De nieuwe AMG CLA 45 is al volledig elektrisch. Het zou dus goed kunnen dat deze Final Edition niet alleen het einde van de A45 S markeert, maar ook van de hot hatch op benzine bij Mercedes.