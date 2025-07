Waarom Mercedes de A-klasse toch niet laat sneuvelen

Nieuws

De Mercedes A-klasse zou eigenlijk nog dit jaar met pensioen gaan, maar blijft nu verrassend genoeg tot zeker 2028 in productie. Dit staat haaks op een eerder besluit. Vanwaar de ommedraai?

Mercedes-topman Jörg Burzer bevestigt dat de A-klasse voorlopig aanblijft in gesprek met het Duitse Automobilwoche. Dat is opvallend, aangezien het merk had aangekondigd dat de instapper naar de eeuwige jachtvelden werd gestuurd. Mercedes wil het aantal modellen namelijk drastisch terugbrengen.

De bedoeling is dat de focus komt te liggen op de volgende vier compacte nieuwkomers: de CLA, CLA Shooting Brake, GLA en GLB. Deze staan op het nieuwe MMA-platform en bieden de keuze uit verbrandings- en elektromotoren.

Mercedes A-klasse mag tóch blijven

Toch blijkt nu dat de A-klasse hatchback in aangepaste vorm voorlopig blijft bestaan. Dit heeft volgens bronnen binnen Mercedes een duidelijke reden: de inmiddels zeven jaar oude A-klasse is nog altijd een van de populairste modellen van het merk.

Daarbij blijft de verkoop van elektrische alternatieven voorlopig achter bij de verwachtingen, en dat maakt de A-klasse nog altijd een belangrijke speler in het compacte segment.

Volgens cijfers van Dataforce verkocht Mercedes tussen januari en mei dit jaar 27.772 exemplaren in Europa. Weliswaar een daling van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar desondanks een prima resultaat om de productie door te zetten.

En de AMG-versies dan?

Of de huidige motoren geschikt zijn voor de strengere EU7-normen die eind 2026 ingaan, is nog onzeker. Voor de sportieve AMG-uitvoeringen lijkt het doek wél te vallen. De A35 en A45, beide voorzien van een 2.0-liter turbomotor, voldoen niet aan deze emissieregels. Mercedes ziet er bovendien weinig heil in om die motoren verder door te ontwikkelen voor slechts een korte resterende looptijd.

Verhuizen

De A-klasse mag dus nog even blijven, maar moet wel verhuizen. Om ruimte te maken voor de nieuwe modellen, verhuist Mercedes de productie in de laatste twee levensjaren (2026–2028) van het Duitse Rastatt naar het Hongaarse Kecskemét. Volgens productiebaas Jörg Burzer is die stap nodig om ‘essentiële capaciteit vrij te maken voor de introductie van MMA-modellen’ in de fabriek in Duitsland.

Deze Mercedes verdwijnt wél

De Mercedes B-klasse heeft minder geluk. Die wordt nog altijd volgens planning eind 2025 uit productie genomen. Intussen wordt het hele compacte gamma van Mercedes op de schop genomen.

De CLA Shooting Brake verschijnt later dit jaar, terwijl de EQB eind 2025 verdwijnt. In 2026 volgt een nieuwe GLB, daarna is de vernieuwde GLA aan de beurt – het laatste compacte model op MMA-basis.

Een directe opvolger voor de A-klasse staat niet in de planning, maar met deze verlenging houdt Mercedes zijn compacte aanbod voorlopig overeind.