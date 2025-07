Mercedes CLA Shooting Brake (2025): minder bagageruimte - tot je onder de motorkap kijkt

Nieuws

De nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is de eerste elektrische stationwagon van het merk. Allemaal leuk en aardig, maar ten opzichte van het uitzwaaiende model lever je wel liters bagageruimte in. Of toch niet?

Eigenlijk kun je de nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake niet één op één met zijn voorganger vergelijken. De nieuwe CLA is elektrisch (pas later volgen mild hybrids) en zeult een flink batterijpakket van 85 kWh mee.

Maar appels met peren vergelijken is het ook weer niet. Dus mogen we best concluderen dat je er qua bagageruimte wat bekaaid af komt met de nieuwe CLA Shooting Brake. Die bedraagt 455-1290 liter terwijl de Shooting Brake met verbrandingsmotor momenteel 505-1390 liter in de strijd gooit.

Passen en meten: welke tijdelijke korting bij een abonnement op Auto Review pak jij?

Maar wacht eens even. Zijn elektrische opvolger heeft óók nog een frunk. Geen kleintje waar net een laadkabel in past, maar een kloek exemplaar van 101 liter. Daarmee komt de totale bagageruimte (met de achterbank in functie) op 556 liter, 51 liter méér dan voorheen. Zo wint de nieuwe Shooting Brake dus alsnog. Alleen moet je wel naar de voorkant van de auto lopen om hiervan te profiteren.

De standaard geïntegreerde dakrails mogen 75 kg dragen. Het trekgewicht (geremd) bedraagt 1500 kg voor de versie met achterwielaandrijving en bij de CLA Shooting Brake met met twee elektromotoren mag je zelfs 1800 kg aan de haak hangen.

Prima, niet riant

Mercedes heeft het verder over een langere wielbasis - 2,79 vs. 2,73 meter. Aha, meer beenruimte achterin denk je nu, maar nee. Die neemt juist af van 861 naar 854 mm. De hoofdruimte op de achterbank is wel gegroeid, van 955 naar 962 mm. Al is-ie nog steeds niet riant; dan heb je nu eenmaal met een sterk aflopende daklijn. We hebben al even achterin kunnen zitten en de beenruimte is prima, maar zeker niet royaal. Al hadden we dat met de eerdere generaties in gedachten ook niet echt verwacht.

Nu we toch met onze meetlat in de weer zijn: de nieuwe CLA Shooting Brake is langer (3,5 cm), breder (2,5 cm, zonder buitenspiegels) en hoger (2,7 cm) dan het model dat hij opvolgt. Het optionele glazen panoramadak is reusachtig en heeft een functie waarmee je de mate van doorzichtigheid kunt bepalen. Ook kun je dan 158 (Mercedes-)sterretjes in alle kleuren van de sfeerverlichting tevoorschijn toveren. Voor een romantische nacht met de stoelleuningen plat ...

Mercedes CLA Shooting Brake actieradius

De Shooting Brake is tot aan de B-stijl gelijk aan de 4-deurs coupé waarmee we al gereden hebben (eerste review vanaf 17 juli 2025 op de site). De aandrijflijnen zijn eender: de 272 pk sterke CLA 250+ met achterwielaandrijving en een actieradius van 761 kilometer (WLTP) en een 354 pk sterke CLA 350+ met vierwielaandrijving en 730 kilometer actieradius. Later volgen andere aandrijflijnen waaronder mild hybrids.