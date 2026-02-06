Test: elektrische Mercedes CLA zet Chinese concurrentie te kijk

Tests

Het is lang geleden dat een nieuwe auto, al voordat-ie bij de dealer stond, zó veel lof kreeg toegedicht als de nieuwe Mercedes CLA. Terecht? We vergelijken zijn prestaties, verbruik en actieradius met de BYD Seal, Polestar 2 en Volkswagen ID.7.

Zo nu en dan zorgt een nieuwe auto voor opschudding. Dat was bij de lancering van de nieuwe Mercedes CLA ook het geval. De auto belooft grensverleggende prestaties: 320 kW aan de snellader, 792 kilometer op een volle accu en een gemiddeld stroomverbruik van slechts 12,2 kWh/100 km (CLA 250+). Cijfers die in de elektrische middenklasse nooit (of zelden) eerder zijn vertoond.

De CLA 350 4Matic is het topmodel. Hij werkt met een boordspanning van 800 volt. Met een piekvermogen van 320 kW laat de batterij zich razendsnel vullen. Voor een laag energieverbruik is op de voorste elektromotor een zogenaamde Disconnect Unit gezet. Is er geen aanleiding om vermogen naar de voorwielen te sturen, dan staat de elektromotor volledig buitenspel. Hij wekt dus ook geen weerstand op in de aandrijflijn, die de achterste elektromotor zou moeten overwinnen. Deze motor is op zijn beurt gekoppeld aan een transmissie met twee verzetten.

Verbruik elektrische Mercedes CLA

Standaard beschikt de CLA over een warmtepomp, die bijvoorbeeld de warmte van de aandrijflijn weer gebruikt om het interieur op de gewenste temperatuur te brengen. De 85 kWh-accu heeft een hoge energiedichtheid, terwijl met een maximum van 200 kW remenergie kan worden teruggewonnen. Op die manier zagen wij tijdens een 20 kilometer lange rit door stedelijk gebied dat er uiteindelijk maar voor 14 kilometer aan stroom was verbruikt op de nog resterende actieradius.

De gemiddelde energieconsumptie van 17,5 kWh/100 km is vel hoger dan de opgegeven 12,2 kWh, maar toch is de CLA veruit het zuinigst in deze test. Op een volle accu ligt 485 kilometer in het verschiet. En dat terwijl de auto prestaties levert die werkelijk niets te wensen overlaten: van 0 naar 100 km/h in 4,7 seconden en een topsnelheid van 210 km/h. Met 353 pk aan gecombineerd vermogen en 515 Nm heb je in de dagelijkse praktijk ruimschoots voldoende motorische power voorhanden.

BYD sneller dan Mercedes en VW

Ook al beschikt de Volkswagen ID.7 GTX over 340 pk en 641 Nm, hij wordt op de sprints op duidelijke achterstand gezet door de Mercedes CLA. Een van de aanwijsbare oorzaken is het 213 kilo hogere gewicht van de ID.7. De BYD Seal Excellence AWD is in dit gezelschap echter de Usain Bolt. Met zijn vermogen van 530 pk en maximum trekkracht van 670 Nm, heeft de Chinese sedan niet meer dan 4,2 seconden nodig om vanuit stilstand de 100 aan te tikken. En ook ver boven die snelheid blijft de Seal moeiteloos door accelereren. Dat heeft echter wel tot gevolg dat de BYD het hoogste testverbruik noteert: 20,3 kWh/100 km gemiddeld.

Snelladen Mercedes CLA

Uitgerust met het Performance-pakket, beschikt de Polestar 2 Long Range Dual Motor over 476 pk. Veel indrukwekkender is het heftige koppel van maximaal 740 newtonmeter. Op de sprint blijft hij daarmee de BYD dicht op de hielen zitten. Zijn topsnelheid is begrensd op 205 km/h (BYD: 180). Met 205 kW aan de snellader, haalt de Polestar een net iets hogere piekwaarde van de Volkswagen (200 kW). De BYD haalt met zijn Blade Battery niet meer dan 150 kW. Doordat de Polestar de kleinste netto batterijcapaciteit heeft, komt hij het minst ver op een volle batterij: 402 kilometer.

De BYD haalt 4 kilometer meer, maar het lijkt ons wel zo gezellig om dan maar naar hetzelfde laadstation te rijden als de eigenaar van de Polestar. Maar vergeleken met de 320 kW van de Mercedes CLA worden alle drie de andere testauto's tot figuranten gedegradeerd.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 2/2026.