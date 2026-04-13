De EV’s van Mercedes zitten eindelijk in de lift, maar de grootste markt blijft achter

Mercedes ziet zijn elektrische modellen eindelijk beter presteren, maar het houdt nog steeds niet over. Vooral China gooit roet in het eten, terwijl dat juist de belangrijkste markt is.



Bij Mercedes zijn ze niet blij met het totale aantal verkochte auto's in de eerste drie maanden van 2026, want dat nam af. Tegelijk zitten de elektrische modellen (eindelijk) in de lift.

EV’s eindelijk in de plus

Mercedes verkocht in Q1 wereldwijd 50.400 elektrische auto’s, een stijging van 11 procent. Daarvan waren 44.300 personenauto’s. Daarmee lijkt het merk eindelijk de wind een beetje mee te hebben na de moeizame start met de EQ-modellen.

De groei komt vooral uit Europa en de Verenigde Staten. In Europa steeg de EV-verkoop met 7 procent, terwijl de VS een plus van 20 procent noteerde.

China drukt het totaal

Tegelijkertijd daalde de totale verkoop van Mercedes wereldwijd met 6 procent. De belangrijkste oorzaak ligt in China, waar de verkoop met liefst 27 procent terugviel.

Mede door de hevige concurrentie en de aanhoudende prijzenoorlog met lokale premiummerken heeft het Duitse merk het lastig. Opvallend is dat Mercedes (nog) geen specifieke cijfers deelt over EV-verkopen in China.

Nieuwe richting moet verschil maken

Mercedes hoopt het tij te keren met een nieuwe generatie elektrische modellen. Auto’s als de CLA en de aankomende GLC EV worden beter ontvangen dan de huidige EQ-reeks, die voor veel klanten net iets te afwijkend was.

De nieuwe koers is duidelijk: elektrische Mercedessen moeten weer vertrouwd aanvoelen, zowel qua design als rijervaring. Minder experiment, meer herkenbaarheid.

Belangrijk jaar in aantocht

2026 wordt dan ook een cruciaal jaar. Na de GLC komt Mercedes dit jaar met de GLB EV en een elektrische C-Klasse. Later volgen ook de E-Klasse en S-Klasse op een nieuw elektrisch platform.

Daarnaast werkt het merk aan opvallende projecten zoals de luxe VLE en een nieuwe AMG EV.

