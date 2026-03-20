Elektrische Mercedes VLE verbaast vriend en vijand met deze 6 getallen

Je kijkt naar een elektrische personenbus met het comfort van een limousine. Waarschijnlijk zie je in de nieuwe Mercedes VLE niet meteen jouw volgende auto, maar deze 6 getallen kunnen daar verandering in brengen.

1. 700 kilometer

Als je de Mercedes VLE als luxe shuttlebus gaat gebruiken, neem je passagiers die het vliegtuig moeten halen liever niet mee naar de Fastned voor een verplichte laadpauze … Zodoende heeft-ie een WLTP-actieradius van ruim 700 kilometer. Hij dankt zijn uithoudingsvermogen aan een grote batterij van 115 kWh (netto). In 2027 volgen uitvoeringen met een kleinere en goedkopere batterij van 80 kWh.

2. 800 volt

Wanneer de bodem van de batterij in zicht komt, kun je 355 kilometer rijbereik bijladen in 15 minuten. De Mercedes VLE heeft een boordnet van 800 volt en dat maakt snelladen met 300 kW mogelijk.

In het persbericht springt één zin eruit in de alinea over opladen: ‘Dankzij een optionele DC-omvormer kan bovendien ook bij 400V-snellaadstations worden geladen’. Mercedes heeft dus een oplossing gevonden voor het euvel van de Mercedes CLA, die niet overweg kan met oudere snellaadpalen.

3. 4 wielen

De Mercedes VLE heeft 4 wielen … onder de stoelen. Hierdoor kun je ze heen en weer schuiven in de auto, maar ook over de vloer van je garage rollen. En dit is de handmatige oplossing, Mercedes verkoopt je ook elektrische verstelbare stoelen waarvan je de opstelling in de auto kunt aanpassen met de app of het touchscreen. Een soort stoelenballet.

4. Cw-waarde van 0,25

Het wonderlijkste getal van de Mercedes VLE is de luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,25. Wat betekent dat-ie verrassend gestroomlijnd is voor zo’n grote auto. De Mercedes GLA – de kleinste elektrische SUV van het merk – snijdt minder soepel door de rijwind. Dankzij de goede stroomlijn zou de VLE wel eens goed kunnen scoren tijdens onze actieradiustest op 100 en 130 km/h …

5. 40 millimeter

De VLE mag dan een bus zijn met vijf tot acht zitplaatsen, Mercedes belooft de wendbaarheid en het rijcomfort van een limousine. De nieuwe Airmatic-luchtvering met 40 mm niveauregeling gaat daarvoor zorgen. De beloofde wendbaarheid komt van de meesturende achteras en de kleine draaicirkel van 10,9 meter.

6. 79 centimeter

Als je de Mercedes VLE gaat inzetten als shuttlebus, dan moet je in de optielijst een vinkje plaatsen achter ‘MBUX Rear Space Experience’. Daarmee kijken de passagiers naar een inklapbaar panoramascherm van 79 centimeter. Het heeft een split-screenfunctie, dus ze kunnen tegelijkertijd video-vergaderen en door YouTube Shorts scrollen.

Mercedes VLE in Nederland

Mercedes gaat de VLE in 2026 en 2027 gefaseerd introduceren op de Nederlandse markt. De 276 pk sterke VLE 300 Electric met 115 kWh bijt het spits af, gevolgd door de VLE 400 4MATIC Electric met 415 pk en dezelfde batterij. Dit topmodel sprint in 6,5 seconden naar de honderd. Het trekvermogen bedraagt maximaal 2,5 ton, dus reizende pianoverkopers kunnen hun koopwaar gewoon meebrengen. De prijzen volgen later.