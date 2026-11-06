Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op

Drie jaar geleden ging Mercedes de strijd met Tesla aan met een eigen netwerk van snelladers. Nu is het Europese avontuur alweer voorbij, en dat gebeurde opvallend stilletjes.

Het plan was groots. Mercedes mikte op meer dan 10.000 snellaadpunten wereldwijd tegen het einde van dit decennium, met palen van Alpitronic die op de meeste locaties 400 kW leveren. Begin dit jaar verschenen in Europa zelfs de eerste laders die tot 1000 kW aankunnen. In januari 2023 schreven we dan ook al dat Mercedes Tesla nadeed, dat met zijn Superchargers al jaren een eigen snellaadnetwerk heeft.

Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op
Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op
Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op
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Stilletjes verkocht

Maar zover kwam het in Europa bij lange na niet. Daar bleef het uiteindelijk bij 47 laadparken met samen 374 snellaadpunten, waarvan 31 in Duitsland en zes in Oostenrijk. Mercedes heeft ze nu allemaal verkocht. Het bestuur van Mercedes stemde in juli in met de verkoop en begin augustus werd getekend, maar pas in de kwartaalcijfers kwam het naar buiten. Daarin staan de bijbehorende bezittingen voor 99 miljoen euro in de boeken, al noemen beide partijen geen verkoopprijs.

Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op
Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op

Franse koper

De nieuwe eigenaar is Electra, een Frans snellaadbedrijf dat marktleider is in Frankrijk en België. Sinds 1 november zijn alle Mercedes-laadparken opgenomen in het Electra-netwerk, dat daarmee uitkomt op ruim 800 locaties met meer dan 5000 laadpunten in tien Europese landen. In Duitsland, waar Electra pas sinds mei 2025 actief is, groeit het bedrijf in één klap van 50 naar 81 laadparken.

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Veranderde markt

Waarom Mercedes stopt? Volgens een woordvoerder tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt is de markt sinds de start flink veranderd. Dat komt vooral doordat andere aanbieders hun laadnetwerken fors hebben uitgebreid en verbeterd. Mercedes wil zijn geld vooral investeren  waar het het beste rendeert, en dat is dus niet langer in een eigen netwerk van 47 locaties. Opvallend genoeg geldt de keuze van Mercedes alleen voor Europa: in de Verenigde Staten en China houdt het merk zijn eigen snelladers voorlopig wel aan. Of dat ook op langere termijn zo blijft, is na deze stille aftocht in Europa nog maar de vraag.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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