Nieuwe Europese regel verandert je laadpas: dit merk je er vanaf december van

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Door nieuwe Europese regels moeten laadpas-aanbieders opnieuw kijken hoe ze het opladen in rekening brengen. EV-rijders met een laadpas van de ANWB merken de gevolgen vanaf 1 december.

Dit raakt een groot deel van de EV-rijders. Wie geen eigen laadpaal heeft of onderweg snellaadt, gebruikt vrijwel altijd een laadpas. Met zo'n pas laad je bij laadpalen van allerlei exploitanten, terwijl je maar met één partij afrekent: de aanbieder van je pas.

Foto's laadpassen: ANWB

Geen maandfactuur meer

ANWB Energie laat klanten weten dat de maandfactuur voor de ANWB Laadpas verdwijnt. Voor laadsessies tot en met 30 november krijg je nog één factuur zoals je gewend bent. Vanaf 1 december krijg je voor elke laadsessie een aparte factuur, en wordt elk bedrag ook apart van je rekening afgeschreven. Alle facturen vind je in de ANWB Laadpas-app.

Achteraf betalen telt straks als lenen

De oorzaak is de herziene Europese richtlijn voor consumentenkrediet, die vanaf 20 november moet worden toegepast. Die regels zijn vooral bedoeld voor diensten waarmee je nu koopt en later betaalt, maar een maandfactuur achteraf valt er volgens de ANWB ook onder. Je verbruikt immers eerst stroom en betaalt pas weken later. Een aanbieder die dat blijft doen, moet dan je identiteitsbewijs en inkomensgegevens opvragen, net als bij een lening.

Dat vindt de ANWB niet passen bij een laadpas, ook vanwege je privacy. Bovendien kost het opvragen en controleren van die gegevens tijd en geld, waardoor de pas duurder zou worden. Door iedere laadsessie direct af te rekenen, is er geen sprake meer van krediet.

Volgen andere aanbieders van laadpassen?

De Europese regels gelden niet alleen voor de ANWB. Elke laadpas-aanbieder die laadsessies achteraf per maand factureert, staat in principe voor een vergelijkbare keuze: overstappen op direct afrekenen, of klanten om hun gegevens vragen en een vergunning bij toezichthouder AFM regelen. Welke route andere aanbieders kiezen, is nog niet bekend.

Wat moet je zelf doen?

Als ANWB-klant hoef je niets te doen. De wijziging staat in de nieuwe algemene voorwaarden, die vanaf 1 december gelden. Wel krijg je op je bankafschrift voortaan een afschrijving per laadbeurt in plaats van één totaalbedrag, en dat maakt het overzicht er niet duidelijker op.

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