RDW grijpt in: deze auto's kunnen vanaf 18 november zomaar in beslag worden genomen

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De RDW, de dienst die in Nederland de kentekens registreert, zet over een kleine vier weken een streep door een groep auto's. Wie niet op tijd in actie komt, mag er niet meer mee rijden en riskeert zelfs dat de politie de auto meeneemt.

Op 18 november 2026 beëindigt de RDW namelijk de tenaamstelling van deze auto's. De tenaamstelling is simpel gezegd de registratie die vastlegt op wiens naam een kenteken staat. Valt die weg, dan mag het voertuig vanaf dat moment niet meer op de openbare weg rijden, maar ook niet meer op straat geparkeerd staan. Bij een controle kan de politie de auto in beslag nemen.

Om wie gaat het?

De maatregel geldt voor eigenaren die niet meer op een Nederlands adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), de bevolkingsadministratie van de gemeenten. Het gaat specifiek om mensen die op of vóór 30 april 2026 uit de BRP zijn uitgeschreven, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen, terwijl hier nog een auto op hun naam staat. Volgens de RDW zijn alle betrokkenen inmiddels geïnformeerd. Om hoeveel eigenaren het gaat, zegt de dienst niet.

Zo voorkom je problemen

Hoor je bij deze groep, dan moet je de auto vóór 18 november overschrijven op naam van iemand die wel op een Nederlands adres staat ingeschreven. Dat kan online via de RDW, bij een kentekenloket, een RDW-balie of een erkend keuringsstation. Heb je de auto meegenomen naar je nieuwe woonland, dan meld je hem af voor export.

Woon je wel in Nederland, maar sta je er niet ingeschreven, dan is inschrijven bij de gemeente de oplossing. Wie geen woonadres heeft, kan mogelijk een briefadres aanvragen. Gebruik je de auto voorlopig niet, dan kun je het kenteken schorsen, al mag de auto dan evengoed niet op straat staan. Gaat het om een leaseauto of ligt er beslag op de auto, dan moet je contact opnemen met de leasemaatschappij of de deurwaarder.

Wie de brief van de RDW heeft laten liggen, heeft dus nog bijna vier weken de tijd om te voorkomen dat de auto niet meer mag worden gebruikt.

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