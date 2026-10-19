Na de verborgen deurgreep pakt China nu de volgende auto-ergernis aan

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De verborgen deurgreep is in China al in de ban gedaan, en nu heeft de overheid een nieuw doelwit gevonden. Gek genoeg ligt nu iets onder vuur dat juist bij Chinese merken enorm populair is.

Eerder dit jaar maakte China al bekend dat volledig verzonken deurgrepen, zoals die van Tesla, vanaf 1 januari 2027 verboden zijn bij nieuw goedgekeurde modellen. Zie ons eerdere bericht hieronder. Die grepen kunnen bij stroomuitval of na een ongeluk dienst weigeren, waardoor inzittenden in noodsituaties opgesloten raakten.

Nu wil het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) ook strengere regels voor andere populaire autotechniek. Dat blijkt uit berichtgeving van CarNewsChina. Op de lijst staan grote schermen, zogeheten zero-gravity-stoelen en koplampen die berichten op de weg projecteren.

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Niet alle schermen moeten weg

Wie hoopt dat het dashboard straks weer vol fysieke knoppen zit, moet niet te vroeg juichen. Grote schermen en head-up displays blijven toegestaan, maar fabrikanten moeten wel aantonen hoeveel ze de bestuurder afleiden en hoe betrouwbaar en veilig ze zijn bij een botsing of onder extreme omstandigheden. Een volledig verbod komt er alleen voor schermen die kunnen opvouwen of meebuigen, zoals sommige Chinese auto's hebben.

Stoelen en koplampen

Ook stoelen met een zogeheten zero-gravity-functie, waarbij de rugleuning ver naar achteren kantelt zodat je bijna ligt, worden onder de loep genomen. Een voorbeeld is de Chinese Denza D9, waarin de rugleuningen van de stoelen tot 152 graden achterover kunnen kantelen. Lekker voor een dutje, maar bij een botsing groeit het risico dat een inzittende onder de veiligheidsgordel doorschuift.

Volgens het voorstel mogen zulke bewegende stoelen, net als draaibare en volledig horizontaal neerklapbare exemplaren, tijdens het rijden helemaal niet meer versteld worden. Ook moeten ze strengere crash- en betrouwbaarheidstests doorstaan.

Bij de verlichting draait het vooral om zelf in te stellen berichten en tekeningen die koplampen en achterlichten kunnen tonen, want die kunnen andere weggebruikers afleiden. Fabrikanten moeten volgens het voorstel in de gaten houden wat bestuurders daarop zetten. Audi's Digital Matrix-led-koplampen zijn een bekend voorbeeld van die techniek.

Gevolgen voor de rest van de wereld

Voorlopig gaat het nog om voorstellen, en een ingangsdatum voor eventuele verboden is er nog niet. Maar omdat China de grootste automarkt ter wereld is, kunnen de regels ook het ontwerp van auto's van buitenlandse merken beïnvloeden. Net zoals dat bij de deurgrepen verwacht wordt.