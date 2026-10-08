Britten vallen massaal voor de 'Temu-Range Rover', maar veel eigenaren hebben nu al spijt

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Geen auto werd in september in Groot-Brittannië zo vaak verkocht als de Jaecoo 7. Maar uit een groot Brits onderzoek blijkt dat lang niet elke koper blij is met zijn aankoop.

Britten noemen de Chinese SUV spottend de 'Temu-Range Rover', een verwijzing naar de gelijkenis met een Range Rover en naar de goedkope namaakproducten van webwinkel Temu.

Die bijnaam ontstond vorig jaar onder jonge automobilisten op TikTok, maar is allang geen internetgrap meer. Inmiddels is het een begrip in de media, waar de bijnaam geregeld in koppen opduikt, bijvoorbeeld bij The Telegraph en Bloomberg.

Jaecoo 7 bestverkochte auto

Kopers laten zich er in elk geval niet door afschrikken. Vorig jaar verkocht Jaecoo in Groot-Brittannië al zo'n 28.000 auto's, en in december 2025 stond de Jaecoo 7 zelfs al in de top 6. Dit jaar gaat het nog harder: in maart was de SUV al de bestverkochte auto van het land, en in september deed het model dat met 10.813 registraties nog eens over. Over heel 2026 is de Jaecoo 7 inmiddels de nummer twee, alleen de Ford Puma verkoopt beter.

Bijna een op de drie eigenaren heeft gedoe

Het Britse autoblad What Car? ondervroeg 39.332 automobilisten over de betrouwbaarheid van hun auto van maximaal vijf jaar oud. Van de 225 beoordeelde modellen eindigt de Jaecoo 7 op de zesde plek van onderen. Dertig procent van de eigenaren meldde een storing.

Jaecoo erkende eerder al een probleem: in maart moesten zo'n 7500 exemplaren van de gewone benzineversie (die overigens niet leverbaar is in Nederland) terug naar de dealer, omdat een slecht bevestigde stekker bij de motorcomputer de motor kon laten afslaan. Dat was ongeveer een kwart van alle auto's die Jaecoo in 2025 in Groot-Brittannië verkocht. De plug-in hybride bleef buiten schot.

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Ook Volkswagen, Audi en Land Rover zakken door het ijs

Toch is de Jaecoo niet de grootste probleemauto. What Car? geeft elk model een betrouwbaarheidsscore op basis van hoeveel eigenaren pech hadden, hoe lang hun auto in de garage stond en wat de reparaties kostten.

Een volkomen storingsvrije auto scoort 100 procent. De Jaecoo 7 komt uit op 71,9 procent, maar de nieuwste Volkswagen Tiguan doet het met 55,3 procent nog veel slechter: driekwart van de eigenaren had problemen. Daarna volgen de Renault Arkana, Mercedes GLE, Volkswagen ID.4 en Land Rover Discovery Sport. Bij de merken bungelt Land Rover onderaan met 84,9 procent, met Audi en Jaguar vlak daarboven. Suzuki is met 97,8 procent het betrouwbaarste merk, gevolgd door Honda en Mini.

In Nederland is de Jaecoo 7 overigens een zeldzamere verschijning dan in de UK, al timmert het merk ook hier al aardig aan de weg. Tot en met september verkocht Jaecoo al 2427 auto's, waarvan 1628 stuks op het conto van de 7 kwamen. Vorig jaar stokte de teller al op 495 Jaecoos, waaronder 479 stuks van de 7.

