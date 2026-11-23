Tests

Wie op zoek is naar een verfijnde reislimousine, wordt bij Audi met open armen ontvangen. De A6-reeks biedt altijd wel een passende aandrijflijn. Maar welke optie is het beste voor je portemonnee?

Audi geeft kopers van een A6 volop keuze, vooral in België. Daar is-ie te koop met benzine- en dieselmotoren, als PHEV én volledig elektrisch. Bij ons is de keuze minder groot. Je krijgt altijd een A6 met een stekker. Als plug-in hybride met een rijbereik van 110 kilometer, of volledig elektrisch als A6 E-Tron. Die deelt op technisch gebied nauwelijks iets met de andere A6-modellen.

Toch hebben de A6 E-Tron en A6 E-Hybrid meer gemeen dan je zou denken. Het zijn allebei bijzonder comfortabele reisauto’s, zeker met de optionele luchtvering van onze testauto’s. Ook de stoelen zijn duidelijk gemaakt voor topcomfort op lange afstanden en over ruimte in het interieur valt ook al weinig te klagen. Bij de bagageruimte ontstaan wel grote verschillen. De A6 E-Tron is een liftback met grote achterklep en biedt 502 tot 1330 liter bagageruimte. De A6 E-Hybrid is een klassieke sedan, maar vanwege alle hybridetechniek moet je genoegen nemen met slechts 354 liter. Dat is minder dan in een Volkswagen Golf past.

Interieur elektrische A6

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Interieur PHEV A6

Grote prijsverschillen

Ook op het belangrijkste onderdeel, de motor, trekt de volledig elektrische A6 aan het langste eind. Het geluid van de viercilinder van de E-Hybrid wordt weliswaar keurig gedempt en de samenwerking tussen benzinemotor en elektromotor verloopt soepel, maar de stilte en souplesse van een volledig elektrische aandrijflijn weet de plug-inhybride niet te evenaren.

De prijsverschillen tussen beide modellen zijn groot. De geteste A6 E-Tron Performance kost 67.990 euro, terwijl de A6 E-Hybrid Quattro met 76.990 euro alweer een flink stuk duurder is. Wie zich laat verleiden door onder meer de luxe luchtvering en andere verleidelijke opties uit de lange lijst, kan die bedragen overigens flink verder laten oplopen.

Bij de gebruikskosten wordt het verschil veel duidelijker. Dankzij zijn efficiëntere aandrijflijn heeft de A6 E-Tron aanzienlijk lagere energiekosten. Bij 20.000 kilometer per jaar bedraagt het verschil alleen al 1600 euro in het voordeel van de elektrische Audi. Ook onderhoud en verzekering vallen volgens deze vergelijking goedkoper uit. Bij een jaarkilometrage van 20.000 kilometer scheelt dat uiteindelijk 11 cent per gereden kilometer.

Daar komt nog iets opvallends bij: zelfs de voorspelde restwaarde is bij de elektrische A6 iets gunstiger. En met een gemeten actieradius van 533 kilometer is de A6 E-Tron ook voor veelrijders bepaald geen onlogische keuze. In deze vergelijking blijft er voor de plug-inhybride dan ook weinig over om zich mee te verdedigen.

Conclusie

In dit duel is er een duidelijke winnaar: de elektrische A6. In aanschaf is-ie al goedkoper, en ook de rust en souplesse van de elektrische aandrijflijn en de aanzienlijk lagere gebruikskosten spreken voor de A6 E-Tron. Dankzij zijn grote rijbereik hoef je je vrijwel nooit af te vragen of je zonder laden op de plaats van bestemming aankomt. Daarmee is de elektrische Audi voor vrijwel elke geïnteresseerde de betere keuze.