TEST - Audi A6 Avant en Mercedes E-klasse Estate zijn minder praktisch dan je denkt

Met hun indrukwekkende lengte, hun luxe en hun vermogen van 300 pk behoren de Audi A6 en de Mercedes E-klasse tot de allerfijnste reiswagens die je kunt kopen. Maar écht praktisch zijn deze plug-in hybrides niet.

Van auto's met zulke royale proporties mag je verwachten dat ze meer dan genoeg ruimte bieden voor vijf personen en hun bagage. In de praktijk valt dat tegen. Ruimte voor de inzittenden is er genoeg, maar zowel de Audi als de Mercedes heeft geen al te grote bagageruimte.

De boosdoener is in beide gevallen het accupakket, dat een aanzienlijke hap uit de beschikbare ruimte neemt. Bij de Audi A6 Avant beperkt de sterk aflopende daklijn het laadvolume verder en daardoor is er maar 404 liter beschikbaar. Dat is jammer. Als de designers zich iets meer hadden ingehouden, had je veel beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de grote, vlakke laadvloer.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

E-klasse heeft grootste bagageruimte

Het is Mercedes niet gelukt om zo'n vlakke vloer te creëren, je ziet aan de ophoging precies waar de batterij zit. Dat verhoogt de laaddrempel en bemoeilijkt het inladen. In beide modellen ontbreekt bovendien een fatsoenlijk opbergvak voor de ruimte vretende laadkabel.

Ben je op zoek naar typische stationwagon-deugden, dan kun je niet om de Mercedes heen. Er passen meer koffers achterin en de Mercedes E-klasse mag een iets zwaardere aanhanger trekken. Maar de Audi slaat terug met een kogeldruk van 95 kilo. Vervoer je vaak zware e-bikes op de trekhaak, dan is de A6 Avant je beste vriend.

Verrassend: afwerking Audi is minder

Met hun veiligheidsuitrusting laten beide Duitsers geen steken vallen, de belangrijkste features zoals adaptieve cruisecontrol zijn standaard. Bovendien zijn de voornaamste assistentiesystemen bij beide modellen met slechts enkele klikken in- of uit te schakelen.

Afwerking en materiaalkeuze waren vroeger typische sterke punten van Audi, maar bij de nieuwe A6 is dit beduidend minder goed voor

elkaar dan bij zijn voorganger. Daardoor wordt de Audi op dit onderdeel nu geklopt door de Mercedes.

De bediening van de complexe infotainmentsystemen is in het begin even puzzelen, maar op den duur wen je eraan. De Mercedes krijgt meer punten, want hij heeft een betere spraakbediening en het systeem reageert merkbaar sneller. Ook de grote pictogrammen met duidelijke opschriften spreken in het voordeel van de E-klasse. Minpunten zijn er voor de lastige aanraakvlakken op het stuur, die af en toe niet doen wat je wilt.



