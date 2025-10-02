Deze ‘beste Mercedes ter wereld’ is goedkoper dan een Picanto (en bijna mrb-vrij)

Inspiratie

Volgens velen is de Mercedes E-klasse van de W124-serie de beste Mercedes ooit gebouwd. Voor minder dan de prijs van een nieuwe Kia Picanto, scoor je deze praktische T-versie. En binnenkort is-ie ook nog wegenbelastingvrij!

Wie in de jaren 80 en 90 zei dat je door te roken nooit oud zou worden, werd hard uitgelachen. In elk geval door alle Mercedessen W124 diesel die toen nog massaal op taxistandplaatsen stonden te walmen.

De eind 1984 gepresenteerde, vanaf 1985 in Nederland geleverde W124 was de opvolger van de Mercedes W123. Hij was veel beter tegen roest bestand dan z'n voorganger en ook mechanisch ging-ie een eeuwigheid mee.

En als zo’n taxi na een half miljoen kilometer te shabby werd voor Nederlandse taxichauffeurs, waren er genoeg opkopers te vinden die 'm naar Afrika of het Midden-Oosten wilden exporteren. Tenzij hij tijdens de Amsterdamse taxioorlog in de fik was gestoken ... In die warme oorden kachelde zo'n oude Mercedes nog rustig door totdat er meer dan een miljoen kilometer op de teller stond.

Van sedan tot cabriolet

Natuurlijk was de Mercedes W124 veel meer dan een oerdegelijke taxi. Hij was ook leverbaar met fijne vier- en zescilinder benzinemotoren, maar het klapstuk lag in de 500 E: een 326 pk sterke 5,0-liter V8.

In 1986 debuteerde de Combi (T-model), weer een jaar later de Coupé. De peperdure Cabriolet verrijkte het gamma vanaf 1992. Na de tweede facelift (1993) werd de handelsnaam van de auto veranderd van 200-serie in E-klasse.

Occasiontip op Marktplaats

Deze metallic rode Mercedes 200 T op Marktplaats stamt uit het eerste productiejaar. Toch staat er nog geen 160.000 kilometer op de teller. En hoewel het een importauto is, levert de verkoper er zo’n enorme papierwinkel bij, dat we daar volledig op vertrouwen. De 2,0-liter viercilinder motor levert 109 pk - niet veel, maar zeker adequaat om rustig en stijlvol voort te zoeven. De auto weegt dan ook slechts 1389 kilo, een schijntje vergeleken met moderne auto's in deze klasse.

Prachtige details

De originele lichtmetalen ‘putdekselwielen’ maken het fraaie uiterlijk compleet, het beige interieur is even smetteloos als sfeervol. Bovendien staat het schitterend bij de warmrode lak. En heel fijn voor de verwende 21ste-eeuwse mens: de eerste eigenaar heeft airconditioning als optie aangevinkt. En die werkt blijkbaar ook gewoon!

Na het bijbestellen van die peperdure airconditioning had de koper blijkbaar geen geld meer over voor een optionele vijfde versnelling. Al is het ook mogelijk dat meneer of mevrouw de auto in z'n vier al stil genoeg vond ... Elektrische ramen? Ook nergens voor nodig, hij heeft toch airco!

Met onderhoudshistorie

Wat ons kan de retropret met deze Mercedes niet stuk. Zeker niet als je weet dat er een sluitende onderhoudshistorie bij de auto zit en dat alles naar behoren werkt – althans, dat beweert de verkoper. Wij vinden de auto – ondanks de stevige vraagprijs – in elk geval interessant genoeg om 'm bij jullie onder de aandacht te brengen. En wat die prijs betreft: een nieuwe Kia Picanto is 25 euro duurder. En die past zowat in de laadruimte van deze klassieke stationwagon!