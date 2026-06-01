Benzinerijders van Nederland zwichten in mei massaal voor auto van 21 mille

Nieuws

Benzineauto's zonder enige vorm van elektrificatie raken steeds meer uit de gratie. Dat rijmt als een tiet. Maar daar gaat het niet om; één stokoud model houdt dit segment in leven.

Het gaat om de Kia Picanto, die 20.995 euro kost. De huidige generatie bestaat al sinds 2017, al kreeg-ie twee jaar geleden een uitgebreide facelift. Aan het uiterlijk werd toen flink gesleuteld, maar technisch veranderde er niets.

In mei 2026 werden 2075 benzineauto's geregistreerd, in 737 gevallen ging het om een Kia Picanto. Dat is dus een derde van het totaal! De Picanto is maar met één motor leverbaar, een 68 pk sterke driecilinder zonder turbo.

RAI en Bovag en de term hybride

Dat de Picanto er zo uitspringt, heeft ook een andere oorzaak. De RAI en de Bovag, die maandelijks minutieus alle verkoopcijfers bijhouden, zijn wel érg soepel met de term hybride. Mild hybrids. 'echte' hybrides en plug-in hybrides worden in de cijfers allemaal op één hoop gegooid, zodat vrijwel elke benzineauto in dit segment valt.

Daarmee zijn hybrides, met al die deelsegmentjes, goed voor grofweg de helft van alle Nederlandse registraties (15.002). Volledig elektrische auto's doen 12.363 registraties.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.





Chinese merken rukken op in Nederland

Andermaal valt de Chinese opmars op, al verschilt het sterk per merk hoe indrukwekkend de cijfers zijn. BYD steeg ten opzichte van mei 2025 van 317 naar 549 registraties en komt dit jaar uit op een aantal van 2524. Dat is 87 procent meer dan in de eerste vijf maanden van vorig jaar.

Ook bij andere Chinese merken kunnen de hamers en sikkels van stal worden gehaald. Jaecoo registreerde 1353 auto's, terwijl het amper een jaar in Nederland actief is. Dat is meer dan Fiat (930 registraties), Jeep (1208) of Land Rover (1292). Zustermerk Omoda wist eveneens best wat liefhebbers te vinden, tot nu toe staat de teller op 582 registraties.

MG doet het ook beter dan vorig jaar, maar gezien het enorme modelaanbod (met veel betaalbare auto's) maken 1042 registraties niet veel indruk. Al is het een stijging van bijna 19 procent ten opzichte van de eerste maanden van vorig jaar. Xpeng en Zeekr staan net als in 2025 stabiel tussen de 400 en 500 registraties.

Chinese flops

Niet elk Chinees merk deelt in de feestvreugde. Zo werden van de goedkope Dongfeng Box in heel 2026 nog maar 53 exemplaren gekentekend. Het elektrische stadsgebakje dreigt in ons land een kolossale flop te worden.

Tesla niet aan te slepen

Twee zaken lichten we nog uit. In mei 2026 staan weer 'gewoon' twee Tesla-modellen op de eerste en tweede plek van bestverkochte EV's. De Model Y is net iets populairder dan de Model 3. Het maakt de Nederlander dus weinig uit wat Elon Musk allemaal roept.

Verder maakt Kia andermaal indruk. Met grote afstand is Kia het best verkopende merk van mei 2026. Ook over het hele jaar, staan de Koreanen met grote afstand bovenaan. De Kia EV5 (513 registraties in mei) maakt een vliegende start en weet een geduchte concurrent als de Skoda Enyaq (137) nu al ver achter zich te laten.

Meest geregistreerde merken mei 2026

Kia (3303 registraties, 11,1% marktaandeel) Toyota (2542 registraties, 8,5% marktaandeel) Volkswagen (2357 registraties, 7,9% marktaandeel) Renault (1994 registraties, 6,7% marktaandeel) Volvo (1857 registraties, 6,2% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen mei 2026

Kia Picanto (737 registraties, 2,5% marktaandeel) Tesla Model Y (712 registraties, 2,4% marktaandeel) Tesla Model 3 (671 registraties, 2,2% marktaandeel) Kia EV3 (634 registraties, 2,1% marktaandeel) Toyota Aygo X (615 registraties, 2,1% marktaandeel)

Meest geregistreerde elektrische auto's mei 2026

Tesla Model Y (712 registraties, 5,8% marktaandeel) Tesla Model 3 (671 registraties, 5,4% marktaandeel) Kia EV3 (634 registraties, 5,1% marktaandeel) Kia EV5 (513 registraties, 4,1% marktaandeel) Škoda Elroq (439 registraties, 3,6% marktaandeel)

Bron: Rai/Bovag