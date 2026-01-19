Ook deze goedkope benzineauto wordt de nek omgedraaid

Nieuws

De Hyundai i10 wordt niet meer gebouwd en er komt géén directe opvolger van het stadsautootje op benzine. Uit de fabriek in Turkije rolt binnenkort een nog aan te kondigen elektrisch model.





Prijs verdubbeld

Ooit stelde het A-segment nog wat voor in Nederland, met kleine en betaalbare benzineauto’s als de Fiat Panda, Volkswagen Up, Citroën C1, Peugeot 107 en een hele reeks andere Japanse en Koreaanse stadswagentjes. Dankzij allerlei verplichte veiligheidssystemen verdubbelden die het afgelopen decennium in prijs. Bijna alle fabrikanten stopten met hun 100% benzinemodellen in het kleinste segment, op Kia en Hyundai na.

Stekker uit de i10

En nu trekt ook Hyundai de stekker uit hun relatief betaalbare stadsautootje op benzine. “De Hyundai i10 is momenteel niet meer nieuw te configureren,” meldt een woordvoerder van Hyundai. “De huidige configurator op onze website toont alle leverbare varianten. Op dit moment is de i10 nog goed leverbaar en wij monitoren continu de voorraadpijplijn vanuit internationale beschikbare beschikbaarheid. Een opvolger van de (benzine-aangedreven) i10 is vooralsnog niet voorzien.”

Laatste optie: Kia Picanto

In 2025 verkocht Hyundai nog meer dan 4000 exemplaren van de i10 in Nederland en je kunt dus nog een voorraadmodel kopen. Voor een kleine Hyundai verwijst het merk klanten voortaan naar de elektrische Hyundai Inster.

Wil je toch nog een A-segmenter op benzine zonder hybridehulpjes, dan kun je alleen nog bij dat andere Koreaanse merk terecht voor de technisch aan de i10 verwante Kia Picanto. In de nabije toekomst verwachten we dat de M1E-klasse van compacte, elektrische én in Europa gebouwde auto’s het traditionele A-segment voorgoed verdringt.

