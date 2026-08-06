Een van de bestverkochte auto's van Nederland is plotseling spotgoedkoop

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Dit jaar is de Kia Picanto, net zoals in voorgaande jaren, een van de populairste auto's van Nederland. Veel mensen kopen de auto dus, maar er is een voordeligere manier om in de stadsauto te rijden: met private lease. Via onze vergelijker vind je de Picanto al vanaf 259 euro!

Kia Picanto Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. van Mossel Kia Picanto Dynamicline | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 259,- p/m Bekijken van Mossel Kia Picanto DynamicPlusline | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 269,- p/m Bekijken van Mossel Kia Picanto DynamicLine | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 274,- p/m Bekijken Bekijk alle Kia Picanto Private Lease deals

Over de Kia Picanto

Op dit moment is de Kia Picanto een van de voordeligste auto's die verkrijgbaar is via onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 259 euro per maand in de Koreaanse hatchback. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die recentelijk nog grondig is aangepakt door Kia. We noemen enkele belangrijke technische specificaties en de voor- en nadelen van deze auto. De Kia Picanto private lease je via Auto Review.

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Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 68 pk Koppel 96 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l/100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint 14,7 s CO2-uitstoot (WLTP) 118 g/km

Pluspunten



+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter

- Rumoerige motor, mist pit

- Niet beschikbaar met elektrificatie

Kia Picanto uitrusting

De Kia Picanto is verkrijgbaar in vijf uitrustingsniveaus: de ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine, ExecutiveLine en GT-Line. Alle versies rijden op dezelfde 1.0 GDi van 68 pk en zijn als vier- of vijfzitter te bestellen. Zo onderscheid je ze:

ComfortLine

De instapper rijdt al rijk uitgerust met 8 inch navigatie, voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto, airco, cruise control, parkeersensoren en achteruitrijcamera, plus het complete veiligheidspakket. Alleen leverbaar met handbak.

DynamicLine

Voegt aankleding toe: lederlook stuurwiel, lederen pookknop, middenarmsteun voor met opbergvak en zwarte bumperdetails. Vanaf hier ook met automaat.

DynamicPlusLine

Maakt de sprong naar LED, met full-LED-koplampen, LED-dagrij- en achterlichten. Daarbij 14 inch lichtmetaal, privacy glass en elektrisch inklapbare spiegels.

ExecutiveLine

Draait om comfort: climate control, stoelverwarming voor, verwarmd stuur, smart key, draadloze telefoonlader en 15 inch lichtmetaal.

GT-Line

Mikt op sport en veiligheid, met een eigen LED-strip voor, 16 inch GT-Line-velgen, schuif-/kanteldak en lederlook bekleding. Krijgt bovendien dodehoekassistentie, uitstapwaarschuwing en de slimmere FCA 1.5-noodrem.

Kia Picanto Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. van Mossel Kia Picanto Dynamicline | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 259,- p/m Bekijken van Mossel Kia Picanto DynamicPlusline | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 269,- p/m Bekijken van Mossel Kia Picanto DynamicLine | 4-Zits Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 274,- p/m Bekijken Bekijk alle Kia Picanto Private Lease deals

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder. Je betaalt namelijk een vast maandelijks bedrag waarin vrijwel alle autokosten zijn inbegrepen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor heb je meer financieel overzicht en hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof.