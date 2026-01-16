Dit waren in 2025 de populairste auto's van Nederland met private lease (2 merken domineren)

Nieuws

In 2025 kozen 42.837 mensen voor een private lease-contract. Maar wat waren de populairste auto's van het jaar? Wij zetten de top 5 op een rijtje, en zien daarbij een duidelijk patroon.

1. Kia Picanto - 2765

Lang stond de Toyota Aygo X op één, maar de Kia Picanto heeft met een inhaalspurt zijn Japanse concurrent ingehaald. Dat de Picanto zo populair is, is logisch verklaarbaar: de no-nonsense stadsauto zit goed in zijn spullen en is een van de goedkoopste modellen die zit de Aygo X op de hielen. Sowieso doet Kia het goed op de private lease-markt, net zoals op de verkoopmarkt. Ook de nummer 3 is namelijk afkomstig van het merk. Terug naar de Picanto: dit is een van de voordeligste auto's uit onze private lease vergelijker.

Pluspunten

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter

- Rumoerige motor, mist pit

- Niet beschikbaar met elektrificatie

2. Toyota Aygo X - 2648

De Toyota Aygo X is dus ingehaald door de Kia Picanto, maar de Japanse stadsauto blijft ontzettend populair onder Nederlandse private leasers. Dat is ook niet zo gek, aangezien de auto zijn scherpe prijs en compacte maten combineert met de ijzersterke Toyota-naam.

Pluspunten

+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor komt moeilijk op gang

3. Toyota Yaris Cross - 1685

Weer een Toyota en spoiler alert: het zal ook niet de laatste zijn. De Toyota Yaris Cross opereert in een heel populair segment, en de compacte SUV kan tevens net zoals de Aygo X en de volgende auto op de lijst leunen op de uitstekende naam die Toyota heeft opgebouwd. De Yaris Cross is erg zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf de instapper.

Pluspunten

+ Zuinig

+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk

+ Respectabele standaarduitrusting

Minpunten

- CVT-automaat kan rumoerig zijn

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Niet heel ruim

4. Kia EV3 - 1524

Zoals we al aangaven: Kia doet het goed in Nederland op de private lease-markt. Ook in de verkopen trouwens, want de Kia EV3 was wat betreft verkopen in 2025 de op-één-na populairste auto. In dit lijstje staat de compacte SUV op nummer 4.

Pluspunten



+ Ruim, volwaardige gezinsauto

+ Slimme features

+ Competitieve prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet baanbrekend

- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig

- Versie met grotere batterij stuk prijziger

5. Toyota Yaris - 1404

Ook de laatste auto van deze lijst is een Toyota, en wel de Toyota Yaris. DIt is natuurlijk een bekende naam, vooral in het hybride-landschap. De auto is super zuinig en je kan vaker dan je misschien zou denken elektrisch rijden.

Pluspunten

+ Erg zuinig

+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk

+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen

- Niet heel ruim

- Kleine bagageruimte (286 liter)

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease neemt alle zorgen rondom autorijden weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken of stroom tappen als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf populairste auto's in Nederland uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

Private lease

