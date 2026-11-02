Met de nieuwe hybrides van Toyota kun je zo belachelijk zuinig rijden

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De hybrides van Toyota staan al bekend als bijzonder zuinig, maar het merk is nog lang niet klaar. Een nieuwe generatie aandrijflijnen moet het verbruik nog flink verder omlaagbrengen.

Dat maakt Toyota bekend in een persbericht. De Japanse fabrikant ontwikkelt een nieuwe familie 1,5-liter viercilinders, zowel zonder als met turbo, speciaal voor hybrides en plug-in hybrides, de hybrides die je ook aan de stekker kunt opladen. Eerder schreven we al dat Toyota volop blijft investeren in de benzinemotor. Zie artikel hieronder.

Meer dan 15 procent zuiniger

Het doel is een brandstofbesparing van meer dan 15 procent. Dat moet onder meer komen door minder inwendige wrijving, een beter warmtebeheer, minder elektrische verliezen en een lagere luchtweerstand. Dat laatste is onder meer mogelijk doordat de nieuwe motor minder hoog is, zodat de desbetreffende modellen een lagere, beter gestroomlijnde neus kunnen krijgen.

De versie zonder turbo moet volgens Toyota de plek innemen van de huidige 1,8-liter hybridemotor en de 1,5-liter driecilinder. Die driecilinder is de motor die nu onder meer in de Toyota Aygo X Hybrid en de Yaris Hybrid zit. De 1,8-liter is onder andere terug te vinden in de Corolla, de Corolla Cross en de C-HR.

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Zó zuinig wordt de Aygo X Hybrid

Wat dat betekent, laat een rekensom zien. De Aygo X Hybrid verbruikt officieel 3,7 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 27. Met 15 procent meer efficiëntie wordt dat ruim 1 op 31, zo'n 3,2 liter per 100 kilometer.

Zo zuinig worde de Yaris en Corolla Cross Hybrid

De Toyota Yaris Hybrid gaat van officieel 3,8 liter (1 op 26) naar ongeveer 3,3 liter, ruim 1 op 30. En zelfs de flink grotere Toyota Corolla Cross Hybrid 140, waarin nu de 1,8-liter hybridemotor zit, zakt van officieel 4,9 liter (1 op 20) naar zo'n 4,3 liter per 100 kilometer, ruim 1 op 23.

Disclaimer: officiële verbruikscijfers van de nieuwe aandrijflijn zijn er nog niet, dus dit is onze eigen rekensom, waarbij we het effect van een verbeterde stroomlijn van een anders gevormde neus voor het gemak hebben meegenomen. Maar omdat Toyota spreekt van méér dan 15 procent, zullen onze berekeningen vast niet ver bezijden de waarheid zijn.

Nog geen datum

Toyota noemt nog geen productiedatum voor de nieuwe aandrijflijnen en over modellen wordt evenmin gerept. De volgende generatie Corolla, die rond 2028 wordt verwacht, ligt voor de hand als eerste model met de nieuwe aandrijflijn.

Het nieuwe hybride-systeem wordt overigens ook geschikt gemaakt voor hernieuwbare en CO2-neutrale brandstoffen. Daarmee houdt Toyota vast aan zijn eigen koers: niet alles op de elektrische auto zetten, maar op meerdere paarden (lees aandrijflijnen) wedden.