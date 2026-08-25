Dit is de goedkoopste nieuwe hybride auto in Nederland en hij komt niet uit China

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Als je een nieuwe full hybrid voor minder dan 24.000 euro wilt, hoef je niet langer in een krappe Toyota Aygo X of een Chinese auto te stappen. De goedkoopste nieuwe hybride biedt genoeg ruimte én is van Europese makelij.

Voor een nieuwe Toyota Aygo X Hybrid betaal je minimaal 23.750 euro. Leuke auto en met 115 pk rijdt-ie pittig zat, maar voor het formaat vinden we ‘m ook pittig geprijsd. Exact even duur is de MG3 Hybrid+. Groter dan de Aygo X en met en vermogen van liefst 194 pk, maar ja, wel made in China en over de stoelen (te zacht) en de remmen waren we in een test niet erg te spreken.

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Wil je een betaalbare Europese full hybrid met voldoende ruimte voor een jong gezin, dan kon je tot voor kort ook nog kiezen uit de Renault Clio Hybrid 160 en de Dacia Sandero Stepway. Maar ja, voor die Clio moet je bijna 29.000 euro neertellen. De Sandero Stepway Hybrid is goedkoper, maar kost nog altijd 25.900 euro.

Goedkoopste hybride: Dacia Sandero

Heb je maling aan die stoere Stepway-aankleding, dan levert Dacia voor 2200 euro minder je vanaf nu ook de gewone Sandero met hybride aandrijflijn. Met zijn prijs van 23.700 euro is de Dacia Sandero Hybrid 155 exact 50 euro goedkoper dan de Aygo X Hybrid en de MG3 Hybrid+.

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Er is wel een kanttekening. MG geeft momenteel 2000 euro voordeel op de MG3 Hybrid+, waardoor die tijdelijk vanaf 21.750 euro verkrijgbaar is. Die actie loopt volgens MG tot en met 31 augustus 2026. Oftewel: nog zes dagen.

Dacia Sandero Hybrid 155 verbruik en prestaties

Wat biedt de instapversie van de Sandero Hybrid 155 voor die 23.700 euro? Om te beginnen een 4‑cilinder 1,8‑liter benzinemotor met een vermogen van 109 pk, twee elektromotoren en een batterij van 1,4 kWh (230 V). Schakelen gaat volledig automatisch.

Het is een volwaardige hybride zonder stekker. Dus nooit laadstress, maar wel een keurig verbruik van 4,2 l/100 km (1 op 23,8). De hoger op zijn poten staande Sandero Stepway is iets minder zuinig. Die verbruikt volgens de officiële cijfers 4,4 l/100 km (1 op 22,7). Het systeemvermogen bedraagt 155 pk, goed voor een honderdsprint van iets meer dan 8 seconden en een topsnelheid van 180 km/h.

80 procent elektrisch

Volgens Dacia kan de Sandero dankzij de hybride techniek in stadsverkeer tot 80 procent van de rijtijd volledig elektrisch afleggen. Iedere rit begint bovendien elektrisch. Verwacht uiteraard niet dat je tientallen kilometers achter elkaar zonder benzinemotor kunt rijden; daarvoor is de accu veel te klein. Het systeem schakelt voortdurend zelf tussen beide aandrijfvormen.

Uitrusting Sandero Hybrid

De Dacia Sandero Hybrid 155 is per direct te bestellen. De goedkoopste variant heet Expression en krijgt een nette basisuitrusting mee. Die omvat onder meer handbediende airconditioning, elektrisch bediende zijruiten, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, cruisecontrol, een licht- en regensensor en een 10-inch multimediascherm met Apple Carplay/Android Auto.

Meer luxe voor iets meer geld

De Sandero Hybrid 155 Limited Edition (24.400 euro) voegt daar elektronische klimaatregeling en een achteruitrijcamera aan toe. De Journey-versie (25.000 euro) schroeft het verwenningsniveau op met 16-inch lichtmetalen wielen, keyless entry & go, een achteruitrijcamera, dodehoekdetectie, een elektrische handrem en een digitaal instrumentarium.

Europees succesnummer

Dat Dacia juist de Sandero elektrificeert, is niet zo vreemd. Het model is in Nederland nooit een verkoopknaller geweest, maar in de rest van Europa is dat een ander verhaal. Sinds 2017 staat de Sandero volgens Dacia bovenaan bij Europese particuliere kopers. In 2025 was hij voor het tweede jaar op rij zelfs de bestverkochte auto's over all, dus inclusief leaseklanten.