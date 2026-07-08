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In maart 2026 kondigde Dacia hem aan, en nu is hij definitief: de Dacia Striker. Met deze opgestoerde stationwagon biedt Dacia een goedkoper alternatief voor de Skoda Octavia. Tevens is het een knipoog naar de fans van traditionele Volvo-stationwagons.

No-nonsense en veel ruimte. Dat zijn de traditionele waarden van zowel oudere Estate-modellen van Volvo, als van de Skoda Octavia Combi. Zeker nu stationwagons steeds zeldzamer worden en de liefhebbers van praktische ruimte bijna in een SUV worden gedwongen, denkt Dacia met de Striker een sterke troef in handen te hebben.

Veel lager dan de Bigster

Technisch is de nieuwe Dacia Striker sterk verwant aan de succesvolle Dacia Bigster. Het grote verschil zit 'm in de hoogte: de Striker is maar liefst 18 centimeter lager (1,53 m), maar hij is ook 5 centimeter langer (4,62 m).

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Die extra lengte is te weinig om het verlies aan kofferruimte te compenseren. Toch hoeft de Dacia Striker zich allerminst voor zijn kofferbak te schamen: in de mild hybride-versie past minimaal 600 liter. Wel moet-ie z'n meerdere erkennen in zowel de Skoda Octavia (640 liter) als de Dacia Jogger (708 l). De Jogger is dan ook maar 7 centimeter korter, terwijl-ie 10 centimeter hoger en een een stuk hoekiger is.

Jeetje, een chique Dacia!

Het uiterlijk van de Striker was al bekend en dat vinden we nog altijd zeer geslaagd. De auto oogt stoer, zonder agressief of geforceerd over te komen. Overdadige vouwen, lijnen en hoeken zoek je tevergeefs, het is allemaal netjes in balans.

Verder ziet hij er iets minder utilitair uit dan de Jogger. In het lichtgroen metallic vinden we de crossover-achtige stationwagon er zelfs een beetje chic uitzien - wie had dat ooit gedacht van een Dacia ... De schuine achterkant op zijn beurt, maakt de Striker een stuk eleganter dan de Jogger.

Skoda-achtige achterlichten

In de neus is het Dacia-logo uiteraard prominent aanwezig, en de overeenkomst met de Jogger-grille is groot. De kleine horizontale uitsparingen in de bumper zijn daarentegen typisch voor de Striker. De achterlichten lijkt de Striker wel te hebben geleend van de concurrent: ze doen denken aan die van de Skoda Epiq en de onlangs onthulde Skoda Peaq.

Aan de binnenkant heerst het feest der Bigster-herkenning, al vinden we de stoffen bekleding van het Striker-dashboard gezelliger staan. Net als de Bigster is de Striker leverbaar met een panoramadak, alleen gaat dat bij de nieuwkomer niet open.

Motoren en aandrijving

De Striker wordt leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen. De mild hybrid-G 140 koppelt een 1.2 driecilinder aan lpg én 48V-hybridetechniek, goed voor een lagere uitstoot en behoud van de volle 600 liter bagageruimte. En niet te vergeten: lage brandstofkosten; momenteel betaal je voor een liter lpg niet veel meer dan 90 cent! Tegen meerprijs levert Dacia deze versie met een zestraps automaat.

De Striker Hybrid 155 combineert een 1,8-liter benzinemotor, twee elektromotoren en een automaat. Dankzij een CO2-uitstoot onder de 100 g/km en dus geen al te hoge CO2-taks, verwachten we dat de prijs gunstig kan blijven.

Topversie van de Dacia Striker is de Hybrid 150 4x4, met een elektrisch aangedreven achteras, 150 pk systeemvermogen en vijf rijmodi. De vierwielaandrijver combineert volgens Dacia serieuze tractie met een verrassend gunstig verbruik, plus Hill Descent Control voor extra controle buiten de gebaande paden.

Prijs Dacia Striker

De officiële Nederlandse prijzen van de Dacia Striker zijn nog niet bekendgemaakt. Maar afgaand op de prijslijst van de technisch gelijkwaardige Dacia Bigster, verwachten we dat de Striker zo'n 500 euro goedkoper wordt. Daarmee zou de Striker beginnen bij zo'n 31.000 euro. Daarmee zou de Roemeen ongeveer 6000 euro goedkoper worden dan de instapversie van de Skoda Octavia Combi.

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Alternatief voor oudere Volvo Estate

Vergelijk je de Striker met een tweedehands Volvo V70 of XC70, dan is de Dacia duurder in aanschaf. De kosten voor de verzekering, wegenbelasting en brandstof vallen daarentegen stukken lager uit. Vraag is wel of een verwende V70/XC70-rijder de Dacia qua afwerking niet iets te basic vindt. Verlang je echter terug naar je oude Volvo 240 of 940 Estate, dan past de Striker prima in het plaatje.