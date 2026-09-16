Met deze radicale ingreep wil Dacia auto’s weer betaalbaar maken

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Een nieuwe auto is peperduur, zelfs als je genoegen neemt met een Dacia Spring. Maar als het aan de CEO van het merk ligt, wordt het tijd voor nieuw Europees beleid.

We schreven al dat betaalbaarheid van autobezit voor een flinke groep Nederlanders steeds meer onder druk staat. Particuliere kopers kopen zelden een nieuwe auto. Ze zoeken een tweedehandsje of gaan voor private lease.

In 2025 was dit de verhouding in Nederland:

Zakelijk: 67,5%

Particuliere koop: 21,4%

Private lease: 11,0%

Liefst twee derde van de nieuwe auto’s in Nederland wordt dus zakelijk gereden. Bovendien ligt het aantal nieuw verkochte auto's al jaren onder de 400.000, terwijl dat in de jaren voor corona zelden voorkwam. Het probleem speelt niet alleen bij ons, maar in heel Europa.

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Minder strenge regels a.u.b.

Dacia-CEO Katrin Adt heeft haar eigen oplossing bedacht. Ze heeft de EU opgeroepen om de regelgeving voor kleine auto’s te versoepelen. Daarmee kunnen de prijzen omlaag en kan de Europese auto-industrie weer groeien.

Adt klaagde tegen Autocar dat de stijgende autoprijzen zorgen voor steeds lagere verkoopcijfers. Volgens haar is dat deels te wijten aan de steeds strengere emissie-eisen en veiligheidsvoorschriften.

“De wereld heeft Dacia harder nodig dan ooit, maar tegelijkertijd is het moeilijker dan ooit om Dacia te zijn”, merkt Adt filosofisch op.

“De Europese markt is sinds 2019 met 3 miljoen auto’s gekrompen. We zijn nooit meer teruggekeerd naar het niveau van vóór corona”, zegt ze. “En als je zegt dat het om 3 miljoen auto’s gaat, reken dan maar uit: dat zijn 10 fabrieken, 12 miljoen autobanden, misschien 15 miljoen stoelen en 9 miljoen ruitenwissers”

Te hoge prijzen voor nieuwe auto’s

Adt wijt de daling maar aan één ding: auto’s worden te duur. “En als je vervolgens onderzoekt waarom dat zo is, blijkt regelgeving de belangrijkste oorzaak te zijn.”

Momenteel wordt 25 procent van Dacia’s budget voor onderzoek en ontwikkeling én van zijn technische personeelsbestand ingezet om aan al deze regels te voldoen. “De vraag is: is dit precies wat de klant nodig heeft en wat-ie wil? De meest gebruikte knop in onze auto’s is de zogenoemde magische knop, waarmee je alle piepjes van de rijhulpsystemen kunt uitschakelen.”

“Daarom hebben we de Europese Commissie samen met andere fabrikanten gevraagd om de regelgeving voor kleine auto’s op zijn minst tijdelijk te bevriezen, zodat we de kans krijgen betaalbare mobiliteit aan te bieden.”

Dacia scoort matig in Euro NCAP

En dan is Dacia niet eens het beste jongetje van de klas, want het merk haalt nooit de maximale score in de Euro NCAP-veiligheidstests. De Nederlander Richard Schram, baas van EuroNCAP, zei in het voorjaar al dat Dacia bewust inlevert op veiligheid om de prijzen laag te houden. Maar hij stelde bezorgde kopers meteen gerust, want de homologatieregels zijn zo streng dat alle auto’s aan een minimale veiligheidsstandaard voldoen.

“Dacia mikt niet op vijf sterren”, vertelde Schram. “De modellen scoren aanzienlijk beter dan de regelgeving vereist, maar het merk maakt duidelijke keuzes: ‘Dit systeem bouwen we niet in, want het is echt duur.’”

De Duster en de Bigster kregen drie sterren van Euro NCAP. Maar zelfs met één ster voldoet de auto aan de Europese veiligheidsnormen. Daardoor mag je ook met de kleine Dacia Spring, die niet verder kwam dan die ene ster, gewoon de weg op. De nieuwe Dacia Spring, waarmee we nog dit jaar gaan rijden, is nog niet aan de strenge Euro NCAP-test onderworpen.

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