Dacia Striker wordt 2600 euro goedkoper dan verwacht: slecht nieuws voor Skoda

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken

Dacia heeft de orderboeken geopend voor de nieuwe Striker. Met dit nieuwe model stapt het merk het C-segment binnen en dat voor een prijs die nog 2600 euro lager ligt dan we in juli verwachtten. 

De Dacia Striker komt er in drie uitrustingsniveaus: Essential, Expression en Limited Edition. Ook zijn er drie geëlektrificeerde aandrijflijnen beschikbaar.

Vanafprijs Dacia Striker

De instapversie is de Essential mild hybrid-G 140. Die kost 28.400 euro en levert 140 pk, maakt gebruik van 48V mild-hybridtechniek en kan bovendien op het spotgoedkope lpg (gemiddeld 95 cent) rijden. 

Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken

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Standaard krijg je onder meer led-koplampen, een 10,1-inch multimediascherm, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en diverse rijhulpsystemen. De bagageruimte heeft met de achterbank in functie een inhoud van zo'n 600 liter.

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Even ter vergelijking: de goedkoopste Skoda Octavia Combi (640 l kofferruimte), voorzien van een 115 pk sterke 1,0-liter driecilinder, kost 36.990 euro. Voor negen euro meer heb je een Opel Astra Sports Tourer met 145 pk (bagageruimte 597 liter).

Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken

Forse meerprijs 155 pk sterke Striker Hybrid 

Daarboven staat de Expression, vanaf 33.000 euro. Deze versie is uitsluitend leverbaar met de Hybrid 155 en biedt extra comfort, zoals 17-inch lichtmetaal, dual-zone climate control, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een verhoogde middenconsole met armsteun.

Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken

Topuitvoering is de Limited Edition. Die kost 36.000 euro als Hybrid 155 en 37.800 euro als Hybrid 150 4x4 EDC. Bij die laatste drijft een 1,2-liter benzinemotor de voorwielen aan, terwijl een elektromotor de achteras ondersteunt. Zo ontstaat vierwielaandrijving wanneer dat nodig is.

Geen budget-uitrusting

Onafhankelijk van de aandrijving beschikt de Limited Edition over zaken als 19-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch bedienbare achterklep, verwarmde voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een 360-gradencamera, parkeersensoren voor en achter, dodehoekwaarschuwing en navigatie.

Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
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De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

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Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Dacia Striker nog 2600 euro goedkoper dan verwacht: Skoda Octavia kan borst natmaken
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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