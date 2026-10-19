Dacia wil Skoda Peaq pesten met goedkope elektrische 7-zitter

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Wie een betaalbare zevenzits EV zoekt, heeft niet veel keus. Dacia wil daar verandering in aanbrengen met de volgende generatie Jogger. Een elektrische Dacia Jogger zou een duidelijk goedkoper alternatief kunnen worden voor de Skoda Peaq.

Dacia werkt aan een opvolger van de huidige Jogger. Dat bevestigt designchef David Durand tegenover het Britse Auto Express. De nieuwe zevenzitter wordt waarschijnlijk tegelijk met de volgende generatie Dacia Sandero geïntroduceerd. Die staat voor 2028 op de planning. Daarbij blijft Dacia vasthouden aan zijn bekende recept: zo veel mogelijk auto voor zo weinig mogelijk geld.

Nieuwe Jogger moet concurrentie pijn doen

Volgens Durand is de Jogger vrijwel uniek. Andere fabrikanten bieden nauwelijks zevenzitters aan voor vergelijkbare bedragen. Dacia stelt dat concurrerende modellen al snel zo'n 10.000 euro duurder en 300 kilo zwaarder zijn.

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Een elektrische Dacia Jogger kan ook een belangrijk wapen worden tegenover de Skoda Peaq. En ook de Peugeot E-5008 moet concurrentie vrezen. En als de EV-versie van de Dacia Jogger zijn elektrische specs echt goed op orde heeft, kan het ook een alternatief worden voor auto's als de Kia EV9 en Hyundai Ioniq 9. Die richten zich eveneens op gezinnen die veel ruimte nodig hebben, maar opereren in een duidelijk hogere prijsklasse.

Zo houdt Dacia de kosten laag

Om de kosten laag te houden, wil Dacia de Jogger opnieuw veel techniek laten delen met de Sandero. Zo kunnen beide modellen grotendeels op dezelfde productielijn worden gebouwd. Vanaf de B-stijl krijgt de Jogger zijn eigen, verlengde carrosserie, met drie zitrijen en een bruikbare bagageruimte.

Elektrische Dacia Jogger met 52 kWh-accu?

Dankzij het CMF-B-platform van Renault kan Dacia voor de nieuwe Jogger kiezen uit verschillende aandrijflijnen. Behalve een EV, behoren ook benzine en hybride-varianten tot de mogelijkheden.

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Voor de elektrische Jogger wordt een accupakket van ongeveer 52 kWh genoemd als mogelijkheid. Dat is de capaciteit die Renault momenteel toepast in de elektrische Renault 4 en Renault 5. Tegen de tijd dat de Jogger verschijnt, kan de accutechniek echter alweer verder ontwikkeld zijn. Daarbij biedt de lange wielbasis ook ruimte voor grotere batterijpakketten en dus meer actieradius.

Behalve een EV, wordt zeker ook een hybride-versie verwacht met de inmiddels bekende aandrijflijn met 155 pk. Die combineert een 1,8-liter viercilinder benzinemotor van 109 pk met een elektromotor van 50 pk, een startgenerator en een 1,4 kWh-accu. Deze krachtbron is momenteel al leverbaar in de huidige Dacia Jogger, de Duster en de Bigster.

Prijs wordt doorslaggevend

Dacia wil vooral vasthouden aan de betaalbaarheid die de huidige Jogger aantrekkelijk maakt. Met een elektrische aandrijflijn kan het merk bovendien een nieuwe doelgroep aanspreken. Elektrische zevenzitters zijn sowieso schaars en met een instapprijs van 45.550 is de Peugeot 5008 de goedkoopste in dit segment. De Skoda Peaq met derde zitrij kost zelfs minimaal 51.180 euro.

Als de elektrische Jogger daar 10.000 euro onder kan duiken, wordt het echt een scherpe deal. Zeker als Dacia erin slaagt de elektrische Jogger inderdaad voldoende binnenruimte en een bruikbare actieradius mee te geven, zonder het gewicht te veel te laten stijgen.