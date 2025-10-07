Goedkope hybride gezocht? Binnenkort kun je bij deze Europese bestselller terecht

Nieuws

Nederlanders zijn dol op betaalbare hybride-auto's. Daarom verkopen de Toyota Yaris en Yaris Cross ook zo goed. De fabrikant van de bestverkochte Europese auto haakt daar nu op in.

Was de Yaris lange tijd de goedkoopste hybride-optie optie van Toyota, binnenkort komt daar de nieuwe hybride Toyota Aygo X bij. Hoeveel hij precies gaat kosten, is nog onbekend, maar in de onderstaande video doen we wel een realistische schatting:

Goedkoop hybride-alternatief

Maar binnenkort is er ook een betaalbaar én heel ruim alternatief van een Europees merk: de Dacia Sandero Stepway Hybrid. Kan die nieuwe versie ervoor zorgen dat de Sandero ook in ons land de bestseller wordt die hij in Europa allang is? Want ondanks zijn lage prijs (vanaf 18.200 euro), boekt-ie hier slechts bescheiden verkoopresultaten.

In de rest van Europa is de Roemeen daarentegen al jaren een publiekslieveling. Sinds 2017 is de Sandero de bestverkochte auto van Europa onder particulieren, en in 2024 was het met ruim 300.000 verkopen zelfs de bestverkochte auto überhaupt. En nu komt er een versie bij die dat succes alleen maar kan versterken: een hybride versie van de Sandero Stepway.

Sandero Stepway wordt hybride

Om misverstanden te voorkomen: we hebben het hier niet over een mild hybrid, maar een volwassen, volwaardige hybride. Dacia monteert binnenkort namelijk de nieuwe Hybrid 155-aandrijflijn in het model. Deze was al aangekondigd voor de Dacia Duster en Bigster, en nu krijgen ook de Sandero Stepway en Jogger hem. In de grotere modellen vervangt-ie de 140 pk sterke hybride-variant, de Sandero Stepway wordt voor het eerst geëlektrificeerd.

Specificaties Sandero Stepway Hybrid

De nieuwe hybride-aandrijflijn combineert een 1,8-liter benzinemotor (109 pk) met twee elektromotoren – één van 50 pk en een startgenerator – en een compacte 1,4 kWh batterij. Samen leveren ze 155 pk en 170 Nm, via een automatische transmissie zonder koppeling.

De Sandero Stepway Hybrid 155 start altijd in elektrische modus en schakelt zo nodig geruisloos over op de benzinemotor. Volgens Dacia kan de Sandero Stepway daar tot wel 80 procent van de tijd volledig elektrisch rijden.

Ook uiterlijk opgefrist

Net als de Jogger, zijn ook de Sandero en Sandero Stepway uiterlijk opgefrist. Ze krijgen een frisse look met een nieuwe led-lampen in omgekeerde T-vorm, een hertekende grille, aangepaste bumpers en nieuwe materialen.

De Sandero Stepway probeert je te overtuigen van zijn avontuurlijke karakter met extra carrosseriebescherming in Starkle. Zo noemt Dacia het krasbestendige, ongecoate materiaal dat deels uit gerecycled plastic bestaat en in royale mate op de carrosserie is aangebracht.

Moderner interieur

Ook binnenin is er nieuws: een digitaal instrumentarium, een nieuw stuurwiel, duurzamere stoffen en een 10-inch multimediascherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Verder is er nu de optie voor draadloos laden, een multiviewcamera en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Meer keuze in motoren

Naast de nieuwe hybride zijn er ook vernieuwde benzine- en lpg-versies van de Sandero. De Eco-G 120 is de lpg-variant, nu met 120 pk (was 100 pk) en voor het eerst leverbaar met een automatische transmissie. Dankzij een grotere lpg-tank (van 40 naar 49,6 liter) kan de Sandero tot 1.590 kilometer afleggen op één vulling (lpg + benzine). Verder is er een nieuwe TCe 100-benzinemotor (voorheen 90 pk).

We zouden je graag vertellen wat de vernieuwde Sandero en Sandero Stepway gaan kosten, maar helaas heeft Dacia de prijzen nog niet openbaar gemaakt. Wordt vervolgd!