Wie de Dacia Duster of Bigster níét met deze nieuwe motor koopt, is een dwaas

Nieuws

Gezien hun ruimte, comfort en uitrusting zijn de twee stoerste modellen van Dacia goede aanbiedingen. Maar nu komt er van beide een versie op de markt waar je als Nederlander écht niet omheen kunt.

SUV's zijn hot, net als zuinige hybrides en automatische versnellingsbakken. Geen wonder dus, dat vrijwel elk automerk wel een paar hybride SUV’s met automaat in z’n programma heeft.

Maar Dacia voegt daar nu iets bijzonders aan toe. Iets wat je als rechtgeaarde Nederlander niet kunt negeren. De Roemeense Renault-dochter gaat de hybride Dacia Duster en Dacia Bigster met vierwielaandrijving namelijk ook aanbieden met een lpg-installatie.

Onze gratis nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de hybride Dacia's op lpg.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hybride op lpg: zuinig met spotgoedkope brandstof

Wat ons betreft een erg slimme aanbieding op een ideaal moment. Iedereen heeft de mond vol van de dure benzine in Nederland. In de weekeinden staan er bij Duitse en Belgische tankstations soms files waarin alleen maar auto's met gele nummerplaten staan.

Lpg is in Nederland momenteel juist spotgoedkoop. Bij de meeste tankstations betaal je niet meer dan 70 cent (!) per liter. Dat is pakweg 1,20 euro minder dan je – bij een goedkoop pompstation – voor een liter benzine betaalt! Dus die extra wegenbelasting (mrb) die je voor een lpg-auto betaalt, heb je er in no-time uit.

Techniek Dacia Duster en Bigster Hybrid-G

De Duster en Bigster Hybrid-G 150 4x4 combineren een 1,2-liter verbrandingsmotor op de voorwielen met een vermogen van 140 pk met een elektromotor op de achterwielen die tot 31 pk levert. Het systeemvermogen van deze bijzondere aandrijflijn bedraagt 154 pk, het koppel van de viercilinder 1.2 bedraagt 230 Nm, de elektromotor levert een bijdrage tot 87 Nm.

Wat kost de Dacia Duster in private lease?

De Dacia Duster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 474,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Duster private lease prijzen.

Standaard met 4WD

De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 6-traps automaat met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur. De elektromotor heeft een eigen 2-traps overbrenging die verbonden is met de achteras. In de 2WD-modus wordt de elektromotor losgekoppeld, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik.

Als de omstandigheden erom vragen, wordt automatisch de 4WD-modus ingeschakeld. In dat geval zorgen de door de elektromotor aangedreven wielen voor meer grip.

'30 procent lagere kosten met hybride op autogas'

Vergeleken met de huidige 4x4-variant met alleen een verbrandingsmotor bespaar je met de bi-fuel hybride flink op de brandstofkosten. Volgens Dacia tot wel 30 procent. Daarnaast is het klimaat blij met de beperking van de CO2-uitstoot met 20 gram per kilometer.

Actieradius: 1500 kilometer - maar dat wil je niet

Met twee brandstoftanks van elk 50 liter – één voor benzine en één voor lpg – biedt de Duster een actieradius tot 1.500 km (WLTP-cyclus) zonder te hoeven tanken. Alleen ben je natuurlijk niet slim bezig als je in plaats van op het spotgoedkope lpg op dure benzine gaat rijden. Maar in geval van nood kán het dus wel.

Meer Duster-nieuws

Het nieuws voor de Dacia Duster houdt trouwens niet op bij de Hybrid-G 150 4x4-versie. Het hele motorgamma gaat op de schop. Daarbij vervangt de Hybrid 155 de Hybrid 140, maakt de mild hybrid 130 plaats voor de mild hybrid 140 en wordt de Eco-G 100 vervangen door de Eco-G 100. Je leest het goed: de Duster wordt over de gehele linie krachtiger.

De nieuwe motoren gaan bij de Duster hand in hand met een opwaardering van het interieur. Zo krijgt de Journey-uitvoering fraaiere bekleding en een bijpassende afwerking. En bestuurders die graag een extra steuntje in de onderrug willen, tasten niet langer vergeefs naar een lendensteunknop. Ook voor de Duster in Extreme-uitvoering is er een nieuwtje, maar dan aan de buitenkant: zwarte lichtmetalen wielen.

Wanneer komen deze hybride Dacia's op lpg naar Nederland en wat is de prijs?

De nieuwe hybride-aandrijflijn op lpg is voor zowel de Duster als de Bigster tegen het einde van 2025 te bestellen. Maar het antwoord op de hamvraag - wat kosten ze nou? – moeten we je helaas nog schuldig blijven. Niet alleen voor deze versie, maar voor alle nieuwe motorvarianten.

Hoe dan ook kun je als zuinige Nederlander niet om deze lpg-hybrides heen. Tenzij ze zich door de bijbehorende vierwielaandrijving toch nog uit de markt prijzen.

