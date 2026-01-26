Deze superdeluxe Duster is spotgoedkoop

Nieuws

De gloednieuwe Renault Duster is groter, luxer en stukken goedkoper dan de Dacia Duster, maar komt niet naar Nederland.

Toegegeven, je moet heel goed kijken, maar dit is géén Dacia Duster. Het is de Renault Duster full hybrid E-Tech 160, uitgerust met de aandrijflijn die wij van de Captur kennen. De Renault Duster is ontworpen in India vóór de Indiase markt. Qua formaat zit de Renault Duster tussen ‘onze’ Dacia Duster en Bigster in.

Premium Duster



En in India is een Duster geen ‘voordelig’ model zoals bij ons. Sterker, omdat de motorinhoud groter is dan 1,5 liter betalen kopers 40% Goods and Services Tax, waardoor de Duster een ‘premium’ prijs krijgt. Alhoewel, met een bedrag tussen omgerekend 10.000 en 20.000 euro is de Renault Duster voor Nederlandse begrippen een koopje. Ter vergelijking: de Captur full hybrid E-Tech 160 kost bij ons minstens 33.490 euro en voor een beetje aangeklede Dacia Duster Extreme hybrid 155 ben je ook zoiets kwijt.

Luxe uitrusting

Kopers In India verwachten voor die luxebelasting wel een ‘premium’ ervaring, waardoor de Renault Duster aanzienlijk rijker is aangekleed dan onze Dacia Duster én Bigster. Zo vertoont het interieur een veel fraaiere afwerking dan de in Europa verkrijgbare modellen. De stoelen van het topmodel zijn geventileerd (!), elektrisch verstelbaar en met mooiere materialen bekleed. De deurkaarten zijn niet volledig opgetrokken uit hard plastic en het schermpje op het dashboard heeft afgeronde hoeken en oogt net wat chiquer dan wij gewend zijn.

Een elektrische achterklep, op de Nederlandse markt voorbehouden aan de Bigster, zit in India gewoon standaard op deze Duster, net als een glazen panoramadak. Een 4x4-versie staat niet in de prijslijst, met voorwielaandrijving kom je in India tegenwoordig bijna overal. En geloof het of niet, maar van de Renault Duster komt een nóg voordeligere 1,0 liter variant met 100 pk en een uitvoering op benzine met 160 pk..

Meer dan 2 miljoen nieuwe SUV's per jaar

Het land met bijna anderhalf miljard inwoners is begrijpelijkerwijs één van de belangrijkste automarkten ter wereld. Jaarlijks kopen zo’n 4 miljoen Indiërs een nieuwe auto en meer dan de helft daarvan is een SUV. En hoewel Renault met de Duster dit segment in India 'opende', ondervindt het merk nu felle concurrentie van lokale verkooptoppers als de Hyundai Creta en Kia Seltos. Uit de Indiase fabriek waar de voor ons onbekende Renault Kwid, Kiger en Triber rollen, komt vanaf nu ook deze Duster.