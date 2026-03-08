TEST: deze SUV hoef je bijna nooit te tanken, terwijl het juist zo leuk is

Tests

Met een Dacia Duster door de Marokkaanse woestijn: dat klinkt als een hopeloze missie. Maar dan reken je buiten de nieuwe vierwielaangedreven hybrideversie, die een actieradius van 1500 kilometer heeft en ook lpg lust.

Eigenlijk moeten we niet meer beginnen over het budgetmerk dat Dacia ooit was. De no-nonsense-uitstraling van de Roemeense Renault-dochter had beslist z’n charme. Maar de nieuwe Duster, die sinds 2024 leverbaar is, ontgroeide zijn imago. Hij was ineens woest aantrekkelijk. Verder reed hij veel beter dan vroeger, met dank aan een nieuw onderstel en steeds modernere aandrijflijnen.

Hybride Duster lust nu ook spotgoedkope lpg

Op dat laatste onderdeel gooit Dacia al na anderhalf jaar de bezem door het aanbod: alle motoren worden vervangen. We concentreren ons op de spannendste Duster, die een cocktail biedt waar Nederlanders waarschijnlijk graag aan willen nippen. SUV’s zijn hot, net als zuinige hybrides en automatische versnellingsbakken.

Maar Dacia voegt daar iets bijzonders aan toe. De hybride Duster met vierwielaandrijving wordt nu aangeboden met een lpg-installatie. Daardoor is-ie goedkoper dan zijn voorganger en ga je vanwege de lage lpg-prijzen schaterlachend naar het tankstation. Een slimme aanbieding op een ideaal moment, zeker nu de accijnskorting op brandstof sinds 1 januari deels is geschrapt en de benzineprijzen flink zijn gestegen.

Specificaties Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4

driecilinder benzinemotor + elektromotor + lpg, 150 pk, 230 Nm

0-100 km/h in 10,2 s, 180 km/h

LPG: 7,3 l/100 km (1 : 13,7), 117 g CO2/km

Benzine: 6,0 l/100 km (1 : 16,7), 135 g CO2/km

4343 / 1813 / 1661 mm, 453 - 1545 l, 1484 kg

NL 35.900 euro; BE 28.090 euro

Dacia Duster met 1500 km actieradius

Waar de oude Duster 4x4 nog een handbak had met zes versnellingen, is bij de nieuwe versie een 1,2-liter verbrandingsmotor met 140 pk en drie cilinders gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. Het vermogen gaat naar de voorwielen. De 31 pk sterke elektromotor heeft een eigen tweetraps overbrenging die verbonden is met de achteras. Als bonus biedt het topmodel van de Duster meer vermogen. De oude Duster TCe 130 4x4 kwam tot 130 pk, de nieuwe Duster Hybrid-G 150 4x4 heeft 150 pk. Naast de Duster is ook de grotere Bigster met deze aandrijflijn leverbaar.

Met twee brandstoftanks van elk 50 liter – één voor benzine en één voor lpg – biedt de Duster een actieradius tot 1500 kilometer (WLTP-cyclus) zonder dat je tussentijds hoeft te tanken. Alleen ben je natuurlijk niet slim bezig als je in plaats van op het spotgoedkope lpg op dure benzine gaat rijden. Maar in geval van nood kán het dus wel.

Testlocatie: het Marokkaanse Atlas-gebergte

Dat Dacia vertrouwen heeft in zijn vierwielaangedreven Duster, zie je aan de gekozen testlocatie. We rijden ’m in het Marokkaanse Atlas-gebergte, met zijn bruine rotsen en hoge, besneeuwde pieken. Andere koek dan de Amerongse Berg of zelfs de Alpen.

Hier vind je niet op elke hoek een restaurant, een parkeerplaats voor touringcars en een wandelpad waar zelfs mensen met kunstknieën, -heupen en -schouders als een hinde overheen rennen. In de Atlas heb je geen bereik en kun je de uitgegraven rotspaden nauwelijks wegen noemen. In de zomer is het hier verzengend heet, maar in december en januari is de temperatuur met 18 graden aangenaam.

Rijprogramma’s en camera's

Denk niet dat je in deze barre en tegelijk adembenemende omstandigheden hopeloos verloren bent met je Duster. Hij heeft een aantal rijprogramma’s die het laveren tussen giftige schorpioenen en bepakte ezeltjes vergemakkelijken. In Mud/Sand is de 4WD altijd ingeschakeld. Voor offroad rijden door ruig terrein bij lage snelheden is er een Lock-stand, terwijl Hill Descent Control het afdalen van een helling gemakkelijk maakt. Maak je gebruik van dit hulpje, dan rijdt de auto met een snelheid tussen 4 en 30 km/h de berg af en hoef je alleen te sturen. Schakelen kan nu ook via peddels achter het stuur.

Als je het niet te bont maakt, kun je zelfs in Marokko in de meeste gevallen in het Auto-programma blijven rijden, dat automatisch schakelt tussen 2WD en 4WD. Dankzij de elektromotor en de kleine 48V-batterij die zichzelf oplaadt tijdens het afremmen, rijdt de Duster op lage snelheden (stad, file) vaak elektrisch. Het vermogen gaat dan naar de achterwielen.

Het allerfijnst in onherbergzaam gebied is echter de camera aan de voorkant van de auto. Als je met de neus omhoog op een helling staat en door de voorruit alleen de blauwe lucht ziet, zie je via de camera alsnog of je vaste grond onder je voeten krijgt. Zo voorkom je dat de twee voorwielen hopeloos in de lucht steken.

Voor de eeuwigheid gebouwd

De meeste Duster-kopers leggen het merendeel van hun kilometers gewoon op de weg af – en daar gedraagt de Duster zich verrassend volwassen. De besturing zit niet boordevol feedback, maar is wel direct genoeg en wordt op precies het juiste moment steviger naarmate je tempo stijgt.

Bovendien is het veercomfort dik in orde en prettig gedempt, zelfs over de enorme gaten in de B-wegen van het niet-zo-perfect geasfalteerde Marokko. Snel is de Duster 4x4 niet, met zijn 0-100 km/h in 10,2 seconden. Maar tijdens onze testrit kwamen we nooit kracht tekort.

Het is een beetje flauw om te gaan zeuren over het dashboard, dat vooral uit hard plastic is opgebouwd. Dat mag dan niet heel chic aanvoelen, het oogt wel alsof het voor de eeuwigheid is gebouwd. Tijdens de stilte bij het nadenken over andere minpunten, valt op dat de driecilinder misschien wat opdringerig knort, maar ook dit is geen halszaak.

Hogere wiskunde: zo goedkoop is rijden op lpg

We eindigen met wat rekenwerk. Omdat de CO2-uitstoot van de nieuwe motor lager is dan die van de oude Duster, is-ie plotseling goedkoper geworden. De Hybrid-G 150 kost nu 35.900 euro. Dat scheelt 1100 euro ten opzichte van de oude Duster TCe 130 4x4, die geen lpg lustte.

We rekenen nog even door. Lpg is in Nederland momenteel spotgoedkoop. Bij de meeste tankstations betaal je niet meer dan 70 cent (!) per liter. Dat is pakweg 1,15 euro minder dan je – bij een goedkoop pompstation – voor een liter benzine betaalt. Sinds de vermindering van de accijnskorting begin dit jaar, is het verschil nog groter geworden.

De extra wegenbelasting die je voor een lpg-auto betaalt en het iets hogere verbruik, heb je er in no-time uit. Ga maar na. De Duster 4x4 weegt 1484 kilo. Stel dat je in Gelderland woont, dan betaal je elke drie maanden 398 euro aan wegenbelasting voor een lpg-auto. Dat is 130 euro meer dan voor een even zware auto op benzine. Maar die extra investering heb je al na twee à drie keer tanken terugverdiend.

Conclusie

De Dacia Duster misstaat niet in het ruige, verlaten landschap van het Atlas-gebergte. Hij ziet eruit alsof-ie zich het meest op z’n gemak voelt op onverhard en heeft daadwerkelijk enkele tools die dit vergemakkelijken. We zijn onder de indruk van dit eerlijk geprijsde en robuuste werkpaard. Hij is ruim en comfortabel, zelfs op wegen die in verregaande staat van ontbinding zijn. Dankzij 20 pk extra, een lagere prijs én brandstof voor een prikkie is de Duster Hybrid-G 150 4x4 ook voor niet-avonturiers het overwegen waard.