Review: deze SUV is goedkoop, terreinvaardig en heeft een actieradius van 1500 km

Met een Dacia Duster door de Marokkaanse woestijn: dat klinkt als een hopeloze missie. Maar dan reken je buiten de nieuwe vierwielaangedreven benzineversie, die ook lpg lust.

Wat valt op aan de Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4?

SUV's zijn hot, net als zuinige hybrides en automatische versnellingsbakken. Geen wonder dus, dat vrijwel elk automerk wel een paar hybride SUV’s met automaat in z’n programma heeft.

Maar Dacia voegt daar nu iets bijzonders aan toe. Iets wat je als rechtgeaarde Nederlander niet kunt negeren. De Roemeense Renault-dochter biedt de hybride Dacia Duster met vierwielaandrijving nu ook aan met een lpg-installatie. Daardoor wordt-ie goedkoper dan zijn voorganger (zie vraag 4) en ga je voortaan goedgemutst naar het tankstation.

Een slimme aanbieding op een ideaal moment, zeker nu de accijnskorting op brandstof per 1 januari deels verdwijnt en de benzineprijzen flink gaan stijgen.

De Duster was in Nederland al leverbaar met 4WD. Waar de oude Duster 4x4 nog een handbak had met zes versnellingen, is bij de nieuwe versie een verbrandingsmotor met 140 pk gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur. De 31 pk sterke elektromotor heeft een eigen 2-traps overbrenging die verbonden is met de achteras. Naast de Duster is ook de grotere Bigster met deze aandrijflijn leverbaar.



Wat is goed aan de Dacia Duster 4x4?

Met twee brandstoftanks van elk 50 liter – één voor benzine en één voor lpg – biedt de Duster een actieradius tot 1500 kilometer zonder te hoeven tanken. Alleen ben je natuurlijk niet slim bezig als je in plaats van op het spotgoedkope lpg op dure benzine gaat rijden. Maar in geval van nood kán het dus wel.

We schreven al dat de Duster 4x4 goedkoper is geworden, en als bonus krijg je ook nog meer vermogen. De oude Duster had 130 pk, de nieuwe Duster Hybrid-G 150 4x4 zelfs 150 pk.

We rijden de nieuwe Duster in het Marokkaanse Atlas-gebergte. Denk niet dat je hopeloos verloren bent als je de Duster over de onverharde paden dirigeert. Hij heeft een aantal rijprogramma’s waarmee je prima kunt laveren tussen de giftige schorpioenen en de bepakte ezeltjes draaglijker maken.

Als het asfalt plaatsmaakt voor grind en stenen, kun je Mud/Sand inschakelen, waarbij automatisch de vier wielen worden aangedreven. Voor offroad rijden op ruig terrein bij lage snelheden is er een Lock-stand, terwijl Hill Descent Control het afdalen van een helling makkelijk maakt. Schakel je dit in, dan rijdt de auto met een snelheid tussen 4 en 30 km/h de berg af en hoef je alleen te sturen.

Als je het niet te bont maakt, kun je zelfs in Marokko in de meeste gevallen in het Auto-programma blijven rijden, dat automatisch schakelt tussen 2WD en 4WD. De Duster rijdt op lage snelheden (stad, file) vaak elektrisch, dankzij de elektromotor die is verbonden met de achterwielen en de kleine 48V-batterij die zichzelf oplaadt tijdens het afremmen.

Het allerfijnst in onherbergzaam gebied is echter niet de draaiknop om van rijprogramma te wisselen, maar de camera aan de voorkant van de auto. Als je met de neus omhoog op een helling staat en door de voorruit alleen een blauwe lucht ziet, behoeden de haarscherpe camerabeelden je voor ondoordachte stuurbewegingen.

Toch zullen de meeste Duster-kopers het merendeel van hun kilometers gewoon op de weg afleggen – en dáár gedraagt de Duster zich verrassend volwassen. De besturing zit niet boordevol feedback, maar is wel direct genoeg en wordt op precies het juiste moment steviger naarmate je tempo stijgt. Bovendien is het veercomfort dik in orde en prettig gedempt, zelfs in het, eh, niet perfect geasfalteerde Marokko.

Wat kan beter aan de Dacia Duster 4x4 (2026)?

Het is een beetje flauw om te gaan zeuren over het dashboard, dat vooral uit hard plastic bestaat. Dat mag dan niet heel chic aanvoelen, het lijkt wel voor de eeuwigheid gebouwd. Tijdens de stilte bij het nadenken over andere minpunten, valt op dat de driecilinder misschien wat opdringerig knort, maar ook dit is beslist geen halszaak.

Wat is de prijs van de Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 ?

Omdat de CO2-uitstoot van de nieuwe motor lager is dan die van de oude Duster, is-ie plotseling goedkoper geworden. De Hybrid-G 150 kost nu 35.900 euro. Dat scheelt 1100 euro ten opzichte van de oude Duster Mild Hybrid 130 4x4, die geen lpg lustte.

We rekenen nog even door. Lpg is in Nederland momenteel spotgoedkoop. Bij de meeste tankstations betaal je niet meer dan 70 cent per liter. Dat is nu nog pakweg 1,10 euro minder dan je – bij een goedkoop pompstation – voor een liter benzine betaalt. Benzine wordt op 1 januari 5,6 cent duurder, lpg 1,3 cent. Het verschil wordt dus groter.

De extra wegenbelasting (mrb) die je voor een lpg-auto betaalt, heb je er in no-time uit. Ga maar na. De Duster 4x4 weegt 1484 kilo. Stel dat je in Gelderland woont, dan betaal je elke drie maanden 398 euro aan wegenbelasting voor een lpg-auto. Dat is 130 euro meer dan een benzineauto. Maar dat verschil slinkt bij elke tankbeurt en als je regelmatig de auto pakt, verdien je het bedrag al na twee tot drie tankbeurten terug.

Overigens vernieuwde Dacia alle aandrijflijnen van de Duster. De 100 pk sterke 1.0 Eco-G driecilinder (ook op lpg) maakte plaats voor een 120 pk sterke 1,2-liter driecilinder. De mild hybrid bleef in de prijslijst, maar levert nu 140 in plaats van 130 pk. Er is ook een echte hybride, waarbij een 1,8-liter benzinemotor en een elektromotor samen 155 pk leveren. Die aandrijflijn komt uit de Bigster. De vanafprijs van de Duster is 27.200 euro.

Wat vind ikzelf van de vierwielaangedreven Dacia Duster?

De derde generatie van de Dacia Duster heeft een uiterlijk dat niet misstaat in het ruige, verlaten landschap van het Atlas-gebergte. Hij ziet eruit alsof-ie zich het meest op z’n gemak voelt op onverhard en heeft wat tools die dit vergemakkelijken.

We zijn onder de indruk van dit eerlijk geprijsde en robuuste werkpaard. Hij is ruim en comfortabel, zelfs op wegen die in zo’n staat van ontbinding zijn dat zelfs de slechtst onderhouden weg van Nederland een biljartlaken lijkt. 20 pk extra, een lagere prijs én brandstof voor een prikkie: de voordelen van de Duster Hybrid-G 150 4x4 zijn niet mis.