Dit is de prijs van de Dacia Bigster met ‘magische’ aandrijflijn: 1450 km bereik!

Het klinkt magisch. Een ruime SUV mét vierwielaandrijving die zuinig is én spotgoedkope brandstof lust. De Dacia Bigster Hybrid-G 140 4x4 flikt het gewoon. En nu is ook de prijs bekendgemaakt.

Onlangs brak de benzineprijs in Nederland een nieuw hoogterecord. Vandaar dat Nederlanders elk weekend in de file staan voor Duitse en Belgische tankstations.

Lpg is spotgoedkoop

Lpg daarentegen, is in Nederland juist spotgoedkoop. Bij de meeste tankstations betaal je niet meer dan 70 à 80 cent (!) per liter. Dat is een al snel een hele dikke euro minder dan je – bij een goedkoop pompstation – voor een liter benzine betaalt! Dus het iets hogere verbruik en de extra wegenbelasting (mrb) die je voor lpg-auto, heb je er in no-time uit.

Zuinig hybride op lpg



De Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 is zo'n auto. Hij heeft een 140 pk sterke 1,2-liter verbrandingsmotor die de voorwielen aandrijft en een elektromotor die 31 pk aan de achterwielen levert. Het systeemvermogen van deze bijzondere aandrijflijn bedraagt 154 pk, het koppel van de viercilinder 1.2 piekt op 230 Nm, de elektromotor levert een bijdrage tot 87 Nm. De schakelarbeid komt voor rekening van een zestraps automaat.

Bereik Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

Het gemiddelde WLTP-verbruik op lpg bedraagt 7,2 l/100 km (1 op 13,9). Mocht je tijdens je vakantie graag zo lang mogelijk willen doorrijden zonder te stoppen, dan kun je daarna gewoon door op dure benzine. Dan daalt het verbruik gelukkig wel tot gemiddeld 5,9 l/100 km (1 op 16,9). Als je beide tanks leegrijdt, kom je tot wel 1450 kilometer ver.

Prijs hybride Bigster met vierwielaandrijving

Dacia levert de Bigster Hybrid-G 150 4x4 vanaf 40.100 euro. De auto is dan uitgerust als Extreme, die je vanbuiten herkent aan de koperkleurige accenten. Hij staat op 18-inch lichtmetalen wielen en trakteert onder meer op een ingebouwd navigatiesysteem, een draadloze telfoonlader, automatische klimaatregeling met twee zones en een elektrisch bedienbaar panoramadak.

Nog meer luxe tref je aan in de Limited Edition van 42.100 euro. Hierin beschik je bijvoorbeeld ok nog over een 360-graden camera en een dodehoekwaarschuwing, bovendien zijn de lichtmetalen wielen een maatje groter (19 inch) uitgevallen. De hybride Bigster op lpg met vierwielaandrijving is vanaf nu te bestellen.

Goedkoopste Dacia Bigster op autogas

Wil je wel graag een Bigster op lpg, maar zit je niet te wachten op vierwielaandrijving en een automaat? Dan kun je kiezen voor de Bigster Mild Hybrid-G 140. Die is er met de Expression-uitrusting vanaf 31.173 euro.

