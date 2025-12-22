Top 10 - De populairste autotests van 2025

Boek direct jouw Hyundai KONA proefrit

Zoals onze naam al verklapt, staan we bij Auto Review bekend om onze reviews. Die wekken altijd interesse op, maar de volgende tien autotests werden in 2025 het vaakst gelezen door jullie.

1. Dit is op papier de perfecte auto voor Nederland, maar als je ermee rijdt ...

Een plug-in hybride C-segmenter met 350 pk en 90 kilometer elektrische range. Klink perfect, toch? Maar dan ga je ermee rijden ...

Lees ook TEST: Dit is op papier de perfecte auto voor Nederland, maar als je ermee rijdt ... TEST: dit is op papier de perfecte auto voor Nederland, maar als je ermee rijdt ...
2. Dacia Bigster is de nachtmerrie van Volkswagen Tiguan

De Dacia Bigster is de grootste en meest luxe Dacia ooit. En met zijn prijs jaagt hij zijn grootste concurrent - de Volkswagen Tiguan - de stuipen op het lijf. 

Lees ook Review: Dacia Bigster (2025) is de nachtmerrie van Volkswagen Tiguan Review: Dacia Bigster (2025) is de nachtmerrie van Volkswagen Tiguan
3. Test met 5 auto’s brengt minpunten van Toyota Yaris aan het licht

De Toyota Yaris is een enorm populair model. En dat snappen we, want er zijn veel pluspunten te noemen. Maar als we de hatchback tegenover vier concurrenten zetten, komen er ook een paar minpuntjes aan het licht. 

Lees ook Test met 5 auto’s brengt minpunten van Toyota Yaris aan het licht Test met 5 auto’s brengt minpunten van Toyota Yaris aan het licht
4. Kia EV9 vernedert de 25.000 euro duurdere Volvo EX90

De Kia EV9 en Volvo EX90 opereren in hetzelfde segment, maar laatstgenoemde is maar liefst 25.000 euro (!) duurder. En dat terwijl de EV9 in onze test veel dingen beter doet dan de Zweed. 

Lees ook TEST: Kia EV9 vernedert de 25.000 euro duurdere Volvo EX90 TEST: Kia EV9 vernedert de 25.000 euro duurdere Volvo EX90
5. Deze goedkope Tiguan-concurrent is steengoed én tenenkrommend

De MG HS is een auto met twee kanten. Aan de ene kant is het echt een sterke auto, aan de andere kant gaat er nog een hoop mis met de Chinees. 

Lees ook Review MG HS Hybrid+: voor een auto met karakter zit je helemaal verkeerd Deze goedkope Tiguan-concurrent is steengoed én tenenkrommend
6. Op pad met een van de goedkoopste buscampers van Nederland: Citroën Holidays

We krijgen direct een vakantiegevoel van deze Citroën Holidays. Niet toevallig natuurlijk met zo'n naam ... Hoe leuk is het om op pad te gaan met de compacte buscamper?

Lees ook Op pad met een van de goedkoopste buscampers van Nederland: Citroën Holidays Op pad met een van de goedkoopste buscampers van Nederland: Citroën Holidays
7. Zo laat Tesla Model Y zijn concurrenten naar adem happen

De komst van de vernieuwde Tesla Model Y was echt een big deal. Niet voor niets was de auto meerdere jaren op rij de bestverkochte auto wereldwijd. Ook de nieuwe doet zijn naam eer aan. 

Lees ook Review: Tesla Model Y (2025) laat concurrentie naar adem happen Review: zo laat Tesla Model Y (2025) zijn concurrenten naar adem happen
8. Toyota Corolla Cross - de goedzak waarmee je stiekem iedereen te slim af bent

Je hart zal er heus niet sneller van gaan kloppen, maar de Toyota Corolla Cross wordt toch vaker verkocht dan je denkt. Waar zit dat 'm in?

Lees ook Review Toyota Corolla Cross (2025) - de goedzak waarmee je stiekem iedereen te slim af bent Review Toyota Corolla Cross (2025) - de goedzak waarmee je stiekem iedereen te slim af bent
9. Op dit onderdeel valt populaire Toyota Yaris Cross onverwacht door de mand

Misschien heeft het te maken met een bepaalde Toyota-fascinatie, want ook deze test waarin de Toyota Yaris Cross onverwacht door de mand valt viel goed in de smaak bij jullie. 

Lees ook Test: op dit onderdeel valt populaire Toyota Yaris Cross genadeloos door de mand Test: op dit onderdeel valt populaire Toyota Yaris Cross onverwacht door de mand
10. Kia EV3 vs Skoda Elroq - dit is hét EV-duel van 2025

Aan de top van de verkooplijst in Nederland dit jaar staan twee modellen: de Kia EV3 en de Skoda Elroq. Daarom zette wij ze tegenover in elkaar in hét EV-duel van 2025.

Lees ook TEST - Kia EV3 vs Skoda Elroq - dit is hét EV-duel van 2025 TEST - Kia EV3 vs Skoda Elroq - dit is hét EV-duel van 2025
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

