Review Toyota Corolla Cross (2025) - de goedzak waarmee je stiekem iedereen te slim af bent

De Toyota Corolla Cross wordt vaker verkocht dan je denkt. Het is op de RAV4 en de gewone Corolla na de populairste Toyota wereldwijd. We rijden met de nieuwe, gefacelifte Corolla Cross om te ontdekken waar zijn grote aantrekkingskracht ligt.

Wat is opvallend aan de Toyota Corolla Cross (2025)?

De Toyota Corolla Cross doet het ook in Nederland goed. In de eerste zeven maanden van 2025 werden 1636 exemplaren op Nederlands kenteken gezet. Alleen de kleine Toyota Aygo en Yaris (Cross) vallen nog meer in de smaak bij de consument. De meer gedurfde Toyota C-HR verkoopt minder goed.

Maar eerlijk is eerlijk: de vrij anonieme Corolla Cross kon wel wat spannender. Daarom heeft Toyota het design subtiel aangepast. Vooral de neus oogt minder braaf dan voorheen. Die vertoont nu overeenkomsten met de voorkant van de nieuwe Toyota RAV4 die begin 2026 bij de dealers wordt verwacht - zie het bericht hieronder.

De koplampen van de Toyota Corolla Cross hebben een andere indeling gekregen. Bij de Executive zijn ze verbonden door een led-strip. Ook de achterlichten zijn gewijzigd en je hoeft niet langer te gissen naar welk Toyota-model voor je rijdt. De modelnaam staat in reliëfletters op de achterklep uitgeschreven. De buitenspiegels zijn kleiner van formaat.

Ook het interieur is vernieuwd, hetzij minimaal. De wijzigingen concentreren zich vooral rond de middenconsole. Hier vind je voortaan een draadloze oplader voor twee telefoons. De middenarmsteun is verschuifbaar en de bekerhouders hebben een nieuw ontwerp.

Wat is goed aan de Toyota Corolla Cross (2025)?

Mocht je je afvragen waarom Toyota de grootste autofabrikant ter wereld is, hoef je alleen maar naar de Corolla Cross te kijken. Dit is typisch zo'n auto die niks verkeerd doet en daardoor een enorme doelgroep aanspreekt. Consumenten die simpelweg van A naar B willen met een auto die zuinig is, veilig, ruim en betrouwbaar.

De Corolla Cross vinkt alle zojuist genoemde eigenschappen af. 'Spannend' hoort daar niet bij. Maar het gros van de wereld zit ook helemaal niet te wachten op een spannende auto. Overigens heeft Toyota die ook, check de onderstaande GR Supra maar.

We zitten goed, op de achterbank is genoeg plek voor twee volwassenen. Of opgroeiende kinderen. En als er een derde op komst is, kan-ie ook prima mee. De instap is aangenaam hoog, maar niet té. In de bagageruimte van 436 liter past vrijwel altijd genoeg bagage.

Het dashboard is traditioneel qua lay-out. Een duidelijke digitale klokkenwinkel voor je neus en een groot rechtopstaand scherm van 10,5 inch in het midden. Verder genoeg echte knoppen om het geheel vertrouwd te laten aanvoelen. Alsof je je lekkerst zittende trui uit de kledingkast plukt en aantrekt. Dat die trui niet volgens de laatste mode, is, zal je een worst zijn.

Het weggedrag is comfortabel en vanbinnen is het heerlijk stil. Zolang je normaal rijdt en stoplichtsprintjes uit je hoofd laat (zie het punt hieronder). Toyota heeft dan ook extra geluidsisolatie toegepast. Verder is de Corolla Cross opvallend zuinig. Na de kalme testrit onder ideale omstandigheden door het vlakke Brabantse land, gaf de boordcomputer 4,6 l/100 km aan, oftewel bijna 1 op 22. Indrukwekkend voor een auto in dit segment.

Wat kan beter aan de Toyota Corolla Cross?

We zeiden het al: stoplichtsprintjes zijn niet aan de Corolla Cross besteed. Te ordinair. Past niet bij een brave SUV voor het hele gezin. Bovendien laat de 2,0-liter viercilinder benzinemotor (er is ook een 1,8-liter) zich in dit geval nadrukkelijker horen.

Dat is inherent aan de constructie met de traploze automaat en gelukkig niet meer zo hinderlijk als bij vroegere hybride Toyota's. Er valt heel goed mee te leven en is het vooral dat we hoe dan ook een antwoord willen geven op de bovenstaande vraag.



Wat is de prijs van de Toyota Corolla Cross?

De prijzen beginnen bij 39.495 euro voor de 1.8 Hybrid met 140 pk. Voor de 2.0 Hybrid met 180 pk vraagt de Toyota-dealer 44.295 euro. Een verschil van 4800 euro. Dan heb je wel meteen het tweede uitrustingsniveau Dynamic te pakken. Dat kent een meerprijs van 2800 euro, dus voor een groter slagvolume en 40 pk meer betaal je feitelijk 2000 euro.

Dat is een goeie deal. Ook omdat je meer koppel krijgt (206 vs. 185 Nm). Dat merk je goed tijdens het rijden. De aandrijflijn is net iets soepeler dan de 1.8. Bovendien is de 2.0 achter uitgerust met een meer geavanceerde double wishbone-wielophanging in plaats van een torsieas.

Tot de standaarduitrusting van de Corolla Cross behoren onder meer:

klimaatregeling met 2 zones

stoelverwarming vóór

17-inch lichtmetalen wielen

led-koplampen

10,5-inch scherm met navigatie

draadloos Apple CarPlay en Android Auto

Verder een hele rits aan rijassistentiesystemen onder de naam 'Toyota Safety Sense'. We tellen er negen, waaronder adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht.

Om de prijzen van de concurrentie er bij te halen: een Nissan Qashqai (mild hybrid, 140 pk) kost 38.640 euro, de Kia Niro (hybrid, 129 pk) mag voor 34.795 euro mee naar huis en de Opel Grandland (mild hybrid, 145 pk) staat voor net geen 41 mille voor de deur. Eeuwige concurrent Volkswagen verlangt 40.290 voor zijn T-Roc (benzine, 150 pk). En we roepen het nog maar een keer: bij Toyota krijg je tot tien jaar garantie.

Voor het eerst is de Corolla Cross leverbaar als sportiever afgestelde GR Sport (180 pk) met 19-inch lichtmetaal. Dan ziet de SUV er een stuk spannender uit, maar weet dat de Toyota-dealer je ook 47.495 euro lichter maakt.

Wat vind ikzelf van de Toyota Corolla Cross?

Auto's als de Toyota Corolla Cross maken mijn werk lastig. Of makkelijk - het is maar hoe je het bekijkt. Er valt weinig te mopperen. Hij laat nergens grote steken vallen. Zie 'm als een brave labrador. Een allemansvriend. Een goedzak. Je beweegt je vrij anoniem door het verkeer, maar stiekem ben je veel andere automobilisten te slim af.

De Toyota C-HR ziet er veel origineler uit en heeft daarom heeft deze crossover mijn voorkeur. Maar als je regelmatig met mensen op de achterbank rijdt, snap ik volledig als jij voor de Corolla Cross gaat. Beloof me in dit geval één ding: neem geen grijze of zwarte.