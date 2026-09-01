TEST - Deze auto was vroeger erg zuinig, maar blijkt nu een zuipschuit

Tests

Dat de nieuwe Mazda CX-5 een viercilinder met een mild hybride-systeem heeft, is niets bijzonders, maar een cilinderinhoud van liefst 2,5 liter is dat wel. Slimme keus? Deze vergelijkende test tegen de Opel Grandland 1.2 Turbo Hybrid en de Toyota Corolla Cross Hybrid 180, vertelt het hele verhaal.

Met Mazda's Skyactiv-benzinemotoren zijn onze ervaringen uit het verleden positief. Terwijl andere merken kozen voor de downsize-route, bleef het Japanse merk volharden in zijn trouw aan de grote slagvolumes. Zo produceerden de Mazda-motoren ook zonder turbo voldoende vermogen en koppel. Door een ongewoon hoge compressieverhouding, lukte het bovendien om dicht bij het opgegeven WLTP-verbruik te blijven. Dat was met al die kleine, hoog opgevoerde turbomotoren vaak een ander verhaal …

Stroperig

De 2,5-liter (!) viercilinder voor in de nieuwe CX-5 schopt het weliswaar niet verder dan 141 pk, maar de motor bouwt zijn krachten mooi lineair op en dankzij de rijkelijke cilinderinhoud ben je verzekerd van een mals koppel. Het blok werkt samen met een automatische zesbak. Daarover ga je jezelf algauw de vraag stellen of het wel de juiste keuze is geweest. Op de sprints maakt de transmissie namelijk een nogal stroperige indruk. Op de neerwaartse bewegingen van het gaspedaal reageert hij onverschillig, waardoor het veel moeite kost hem van versnelling te laten wisselen. Dat doet beslist afbreuk aan het rijplezier.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Toyota's zuinige hybride

Toyota heeft nooit op een enkel paard gewed. Lange tijd werden de diverse modellen aangeboden in meerdere motorvarianten, maar inmiddels is de keuze in Nederland gelimiteerd tot één of twee vermogensvarianten van uitsluitend de Full Hybrids. Ook in de krachtigste uitvoering van de Toyota Corolla Cross, met gecombineerd 180 pk, is alles gericht op een zo laag mogelijk verbruik. Wij hebben zonder moeite een gemiddelde van 5,5 l/100 km (1 op 18,2) genoteerd, in de praktijk is 1 op 20 echter beslist reëel. Een groot deel van de gereden kilometers leg je af op stroom. De tweeliter benzinemotor komt alleen tot leven om laadstroom te genereren, of als de bestuurder om aanvullend vermogen verlegen zit.

Over de wijze waarop de CVT-transmissie het stemgeluid van de motor beïnvloedt, hebben we in het Comfort-hoofdstuk al belicht. Met zijn systeemvermogen van 180 pk is de Toyota de krachtigste auto in deze test, hoewel het maximum koppel achterblijft in vergelijking met de andere twee testauto's. Met een sprinttijd van 8,0 seconden tot de honderd, komt de Corolla Cross echter het snelst uit de startblokken.

Verbruik Opel Grandland

Voor in de Opel Grandland ligt een 1,2-liter driecilinder met een turbo. Gekoppeld aan een 48-volt mild hybride-systeem, schopt hij het tot een vermogen van 145 pk. De elektrische ondersteuning is voor de benzinemotor geen overbodige luxe, want er moet 1634 kilo aan rijklare massa in beweging worden gebracht. Er wordt zodoende ook veel gevraagd van de automatisch schakelende zesbak met dubbele koppeling. Op sommige momenten komt de automaat inderdaad wat weifelend over. Dat de Grandland Hybrid op de sprint niet voor de hoofdprijs opgaat, mag daarom geen verrassing zijn.

Elke week een gratis autotest? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook al heeft de aandrijflijn in de Opel zware arbeid te verzetten, het testverbruik van 6,4 liter benzine op 100 kilometer is ronduit keurig te noemen. Voor de Mazda geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn. Als je 7,7 l/100 km gemiddeld (1 op 13,0) rijdt, ga je het verschil ten opzichte van de Opel en (vooral) de Toyota al heel gauw in je portemonnee voelen …

De volledige test, inclusief de prijzen en alle meetgegevens, lees je in Auto Review 9/2026. Nu te bestellen!